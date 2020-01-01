toby (TOBY) Tokenomikası
toby (TOBY) Məlumatları
Toby on Solana (TOBY) is a meme coin that emerged from the Solana blockchain as a community-driven token. Originally created as a lighthearted experiment, the project took a new direction when the original developer left, leaving the community to take charge. Since then, TOBY has evolved into a unique, community-led project centered around holding and spreading positivity within the cryptocurrency space.
The TOBY community consists of dedicated supporters, including larger holders known as "TURBO WHALES" and "diamond hands," who are committed to maintaining TOBY’s value and supporting each other in a collective mission. While there are no staking or rewards mechanisms, the community has focused on cultivating a “good vibes economy,” with members actively contributing to a positive and humorous atmosphere. TOBY’s journey is one of organic growth, driven by a unified group of supporters who believe in the token's potential as a fun and community-oriented asset in the Solana ecosystem.
toby (TOBY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
toby (TOBY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
toby (TOBY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
toby (TOBY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TOBY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TOBY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TOBY tokenomikasını başa düşdünüzsə
TOBY Qiymət Proqnozu
TOBY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TOBY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.