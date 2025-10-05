Bugünkü canlı Stockify qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Stockify qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STK Qiymət Məlumatları

STK Rəsmi Veb-saytı

STK Tokenomikası

STK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Stockify Logosu

Stockify Qiyməti (STK)

Siyahıya alınmadı

1 STK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Stockify (STK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:51 (UTC+8)

Stockify (STK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,25%

+0,14%

+2,01%

+2,01%

Stockify (STK) canlı qiyməti --. STK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STK son bir saat ərzində -0,25%, 24 saat ərzində +0,14% və son 7 gündə isə +2,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Stockify (STK) Bazar Məlumatları

$ 25,60K
$ 25,60K$ 25,60K

--
----

$ 25,60K
$ 25,60K$ 25,60K

999,34M
999,34M 999,34M

999.339.067,496904
999.339.067,496904 999.339.067,496904

Stockify üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25,60K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,34M, ümumi təklif isə 999339067.496904 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,60K təşkil edir.

Stockify (STK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Stockify / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Stockify / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Stockify / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Stockify / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,14%
30 Gün$ 0-31,86%
60 Gün$ 0-76,07%
90 Gün$ 0--

Stockify (STK) Nədir?

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Stockify (STK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Stockify Qiymət Proqnozu (USD)

Stockify (STK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Stockify (STK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Stockify üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Stockify qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STK Aktivindən Yerli Valyutalara

Stockify (STK) Tokenomikası

Stockify (STK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Stockify (STK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Stockify (STK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STK / USD cari qiyməti nədir?
STK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Stockify üçün bazar dəyəri nədir?
STK üçün bazar dəyəri $ 25,60K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,34M USD təşkil edir.
STK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STK qiyməti (ATL) nədir?
STK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
STK ticarət həcmi nədir?
STK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STK bu il daha da yüksələcək?
STK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:51 (UTC+8)

Stockify (STK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.