SOLENG (SOLENG) Tokenomikası
SOLENG (SOLENG) Məlumatları
Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity.
SOLENG (SOLENG) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SOLENG (SOLENG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SOLENG (SOLENG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SOLENG (SOLENG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SOLENG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SOLENG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SOLENG tokenomikasını başa düşdünüzsə, SOLENG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SOLENG Qiymət Proqnozu
SOLENG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SOLENG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.