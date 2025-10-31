Bugünkü canlı roule token qiyməti 0,00405137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROUL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROUL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı roule token qiyməti 0,00405137 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROUL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROUL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00405137
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
roule token (ROUL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:24:21 (UTC+8)

roule token (ROUL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00858746
$ 0,00109265
-0,74%

-0,74%

roule token (ROUL) canlı qiyməti $0,00405137. ROUL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ROUL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00858746, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00109265 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ROUL son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -0,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

roule token (ROUL) Bazar Məlumatları

$ 293,02K
--
$ 405,14K
72,33M
100.000.000,0
roule token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 293,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ROUL üzrə dövriyyədə olan təklif 72,33M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 405,14K təşkil edir.

roule token (ROUL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində roule token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə roule token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0041091425.
Son 60 gündə roule token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə roule token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0041091425+101,43%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

roule token (ROUL) Nədir?

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

roule token (ROUL) Mənbəyi

roule token Qiymət Proqnozu (USD)

roule token (ROUL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? roule token (ROUL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? roule token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

roule token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ROUL Aktivindən Yerli Valyutalara

roule token (ROUL) Tokenomikası

roule token (ROUL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ROUL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: roule token (ROUL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü roule token (ROUL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ROUL qiyməti 0,00405137 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ROUL / USD cari qiyməti nədir?
ROUL / USD cari qiyməti $ 0,00405137 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
roule token üçün bazar dəyəri nədir?
ROUL üçün bazar dəyəri $ 293,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ROUL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ROUL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 72,33M USD təşkil edir.
ROUL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ROUL ATH qiyməti olan 0,00858746 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ROUL qiyməti (ATL) nədir?
ROUL ATL qiyməti olan 0,00109265 USD dəyərinə endi.
ROUL ticarət həcmi nədir?
ROUL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ROUL bu il daha da yüksələcək?
ROUL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ROUL qiymət proqnozuna baxın.
roule token (ROUL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

