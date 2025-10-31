Bugünkü canlı NOTMEME Agent qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NOTMEME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NOTMEME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NOTMEME Agent qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NOTMEME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NOTMEME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NOTMEME Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NOTMEME Qiymət Məlumatları

NOTMEME Whitepaper

NOTMEME Rəsmi Veb-saytı

NOTMEME Tokenomikası

NOTMEME Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

NOTMEME Agent Logosu

NOTMEME Agent Qiyməti (NOTMEME)

Siyahıya alınmadı

1 NOTMEME / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:53:02 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,79%

-0,79%

NOTMEME Agent (NOTMEME) canlı qiyməti --. NOTMEME son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NOTMEME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NOTMEME son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -0,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Bazar Məlumatları

$ 17,62K
$ 17,62K$ 17,62K

--
----

$ 52,84K
$ 52,84K$ 52,84K

33,35B
33,35B 33,35B

99.984.792.383,97723
99.984.792.383,97723 99.984.792.383,97723

NOTMEME Agent üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,62K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NOTMEME üzrə dövriyyədə olan təklif 33,35B, ümumi təklif isə 99984792383.97723 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 52,84K təşkil edir.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində NOTMEME Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə NOTMEME Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə NOTMEME Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə NOTMEME Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+1,44%
60 Gün$ 0+2,44%
90 Gün$ 0--

NOTMEME Agent (NOTMEME) Nədir?

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

NOTMEME Agent Qiymət Proqnozu (USD)

NOTMEME Agent (NOTMEME) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NOTMEME Agent (NOTMEME) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NOTMEME Agent üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NOTMEME Agent qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NOTMEME Aktivindən Yerli Valyutalara

NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomikası

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NOTMEME tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: NOTMEME Agent (NOTMEME) Haqq;nda Suallar

Bugünkü NOTMEME Agent (NOTMEME) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NOTMEME qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NOTMEME / USD cari qiyməti nədir?
NOTMEME / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NOTMEME Agent üçün bazar dəyəri nədir?
NOTMEME üçün bazar dəyəri $ 17,62K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NOTMEME aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NOTMEME aktivinin dövriyyədə olan təklifi 33,35B USD təşkil edir.
NOTMEME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NOTMEME ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NOTMEME qiyməti (ATL) nədir?
NOTMEME ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
NOTMEME ticarət həcmi nədir?
NOTMEME üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NOTMEME bu il daha da yüksələcək?
NOTMEME bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NOTMEME qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:53:02 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.967,52
$109.967,52$109.967,52

+2,09%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,22
$3.847,22$3.847,22

+1,94%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02895
$0,02895$0,02895

+15,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,87
$186,87$186,87

+0,96%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,22
$3.847,22$3.847,22

+1,94%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.967,52
$109.967,52$109.967,52

+2,09%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,87
$186,87$186,87

+0,96%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,5034
$2,5034$2,5034

+2,02%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18579
$0,18579$0,18579

+2,83%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004101
$0,004101$0,004101

-17,98%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01100
$0,01100$0,01100

+10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0507
$0,0507$0,0507

+1.484,37%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043612
$0,0043612$0,0043612

+119,26%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26004
$0,26004$0,26004

+109,55%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000008887
$0,0000000000000000000000008887$0,0000000000000000000000008887

+77,74%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032492
$0,032492$0,032492

+74,50%