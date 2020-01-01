MELON (MELON) Tokenomikası
MELON (MELON) Məlumatları
What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector.
The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance.
With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more.
About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for:
- Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.
- Other utilities include priority access, platform features, and discounts.
Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft
Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month):
- Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_
- Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo
- Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard
- Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/
- Website Active Users: 500K
Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs.
What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON.
MELON (MELON) Tokenomikası və Qiymət Analizi
MELON (MELON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
MELON (MELON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
MELON (MELON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MELON token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MELON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MELON tokenomikasını başa düşdünüzsə, MELON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MELON Qiymət Proqnozu
MELON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MELON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
