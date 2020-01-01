Majo (MAJO) Tokenomikası
What is the project about? BRC-20 DAO is the first DAO in the Ordinals ecosystem.
What makes your project unique? $Majo is the first token to be distributed through IDO mode and large-scale airdrops towards the BRC-20 ecosystem.
History of your project. BRC-20 DAO also has a launchpad and incubator product based on Ordinals and BRC-20, providing support for BTC ecosystem projects.
What’s next for your project? At the same time, BRC-20 DAO will bring Ethereum's DeFi model into the BTC ecosystem, providing multiple modes such as swap, staking, borrowing and lending to expand the liquidity of the ecosystem. The team currently has technology reserves for BTC L2 and will release a BRC-20 exclusive BTC expandable L2 in the future.
What can your token be used for? Majo is the main token in the BRC-20 DAO ecosystem, it can be used to participate in various NFT, launchpad, and DeFi products within the ecosystem. Majo holders will be eligible to receive airdrops from all launchpad projects in the ecosystem. In the future, Majo will play a crucial role as a bridge between ecosystems in the BTC L2.
Majo (MAJO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Majo (MAJO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Majo (MAJO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Majo (MAJO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MAJO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MAJO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MAJO tokenomikasını başa düşdünüzsə, MAJO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MAJO Qiymət Proqnozu
MAJO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MAJO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.