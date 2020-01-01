Luck (LUCK) Tokenomikası

Luck (LUCK) Tokenomikası

Luck (LUCK) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Luck (LUCK) Məlumatları

Behold the radiant four-leaf clover, not merely a symbol, but a powerful conduit of boundless, untamed luck. This rare, emerald charm pulsates with an energy strong enough to shatter the most intricately rigged systems and expose every hidden manipulation. Wield its fortune to turn the tides decisively, making every deceitful developer regret their ill-gotten gains. Spread its incredible, far-reaching influence to level the playing field, ensuring that those who've been unfairly targeted or suppressed by crooked schemes receive their rightful share of prosperity and success. Justice will bloom, and the seeds of true luck will finally flourish for all.

Rəsmi Veb-sayt:
https://pump.fun/coin/Ak1StSUAardZ157jSQu4hMkkoPFiUowttuowUeompump

Luck (LUCK) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Luck (LUCK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,0004852
$ 0,0004852$ 0,0004852
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000987
$ 0,00000987$ 0,00000987
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Luck (LUCK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Luck (LUCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum LUCK token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

LUCK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq LUCK tokenomikasını başa düşdünüzsə, LUCK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

LUCK Qiymət Proqnozu

LUCK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? LUCK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.