Kris (KRIS) Tokenomikası

Kris (KRIS) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Kris (KRIS) Məlumatları

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.

Key Features:

Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.

Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.

Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.

Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.

ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.

Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

Rəsmi Veb-sayt:
https://kristoken.xyz
Whitepaper:
https://kristoken.xyz/roadmap

Kris (KRIS) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Kris (KRIS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 220,99K
$ 220,99K
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,00B
$ 1,00B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 220,99K
$ 220,99K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00028013
$ 0,00028013
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00006735
$ 0,00006735
Cari Qiymət:
$ 0,00022092
$ 0,00022092

Kris (KRIS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Kris (KRIS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KRIS token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

KRIS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq KRIS tokenomikasını başa düşdünüzsə, KRIS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

KRIS Qiymət Proqnozu

KRIS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KRIS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.