Bugünkü canlı Fork Chain qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FORK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FORK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fork Chain qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FORK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FORK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FORK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FORK Qiymət Məlumatları

FORK Rəsmi Veb-saytı

FORK Tokenomikası

FORK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Fork Chain Logosu

Fork Chain Qiyməti (FORK)

Siyahıya alınmadı

1 FORK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-11,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Fork Chain (FORK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:32:49 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00497353
$ 0,00497353$ 0,00497353

$ 0
$ 0$ 0

-1,81%

-11,90%

-18,06%

-18,06%

Fork Chain (FORK) canlı qiyməti --. FORK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FORK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00497353, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FORK son bir saat ərzində -1,81%, 24 saat ərzində -11,90% və son 7 gündə isə -18,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fork Chain (FORK) Bazar Məlumatları

$ 16,36K
$ 16,36K$ 16,36K

--
----

$ 16,36K
$ 16,36K$ 16,36K

999,42M
999,42M 999,42M

999.423.551,084876
999.423.551,084876 999.423.551,084876

Fork Chain üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FORK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,42M, ümumi təklif isə 999423551.084876 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,36K təşkil edir.

Fork Chain (FORK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Fork Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Fork Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Fork Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Fork Chain / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-11,90%
30 Gün$ 0-40,74%
60 Gün$ 0-61,04%
90 Gün$ 0--

Fork Chain (FORK) Nədir?

We $FORK solana. Your second chance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Fork Chain (FORK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Fork Chain Qiymət Proqnozu (USD)

Fork Chain (FORK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fork Chain (FORK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fork Chain üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fork Chain qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FORK Aktivindən Yerli Valyutalara

Fork Chain (FORK) Tokenomikası

Fork Chain (FORK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FORK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Fork Chain (FORK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Fork Chain (FORK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FORK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FORK / USD cari qiyməti nədir?
FORK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fork Chain üçün bazar dəyəri nədir?
FORK üçün bazar dəyəri $ 16,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FORK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FORK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,42M USD təşkil edir.
FORK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FORK ATH qiyməti olan 0,00497353 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FORK qiyməti (ATL) nədir?
FORK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FORK ticarət həcmi nədir?
FORK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FORK bu il daha da yüksələcək?
FORK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FORK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:32:49 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.741,81
$109.741,81$109.741,81

+1,88%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,45
$3.840,45$3.840,45

+1,76%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02885
$0,02885$0,02885

+15,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,24
$186,24$186,24

+0,62%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,45
$3.840,45$3.840,45

+1,76%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.741,81
$109.741,81$109.741,81

+1,88%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,24
$186,24$186,24

+0,62%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4949
$2,4949$2,4949

+1,67%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18512
$0,18512$0,18512

+2,46%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003805
$0,003805$0,003805

-23,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01012
$0,01012$0,01012

+1,20%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0470
$0,0470$0,0470

+1.368,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000015900
$0,0000000000000000000000015900$0,0000000000000000000000015900

+218,00%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000071
$0,000000000000000000000071$0,000000000000000000000071

+51,06%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0041740
$0,0041740$0,0041740

+109,85%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26034
$0,26034$0,26034

+109,79%