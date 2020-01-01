Flappy (FLAPPY) Tokenomikası
MATT FURIE'S MOST PERSONAL CREATION FLAPPY, the coin, is a cryptocurrency project launched in the ethereum network. yes, the very network that has long been chastised for exorbitant fees and even higher gas prices. but it is the second biggest digital asset in the world, and it is a place that is very special to many people. Millionaires have been made here. billionaires even. it has its own culture. it has its own rules. it can sometimes be unforgiving. it can sometimes seem unwelcoming. but once you get the feel of things, you'll immediately discover that there's nothing in the world like it!
Flappy (FLAPPY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Flappy (FLAPPY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Flappy (FLAPPY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Flappy (FLAPPY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FLAPPY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FLAPPY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq FLAPPY tokenomikasını başa düşdünüzsə, FLAPPY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
FLAPPY Qiymət Proqnozu
FLAPPY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FLAPPY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
