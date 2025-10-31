Bugünkü canlı ETH Strategy qiyməti 0,570745 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STRAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STRAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ETH Strategy qiyməti 0,570745 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STRAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STRAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ETH Strategy Qiyməti (STRAT)

Siyahıya alınmadı

1 STRAT / USD Canlı Qiyməti:

$0,570745
$0,570745$0,570745
0,00%1D
mexc
USD
ETH Strategy (STRAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:37 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,875668
$ 0,875668$ 0,875668

$ 0,50556
$ 0,50556$ 0,50556

--

--

-2,04%

-2,04%

ETH Strategy (STRAT) canlı qiyməti $0,570745. STRAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STRAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,875668, ən aşağı qiyməti isə $ 0,50556 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STRAT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -2,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ETH Strategy (STRAT) Bazar Məlumatları

$ 1,40M
$ 1,40M$ 1,40M

--
----

$ 67,85M
$ 67,85M$ 67,85M

2,45M
2,45M 2,45M

118.872.218,6093638
118.872.218,6093638 118.872.218,6093638

ETH Strategy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,40M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STRAT üzrə dövriyyədə olan təklif 2,45M, ümumi təklif isə 118872218.6093638 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 67,85M təşkil edir.

ETH Strategy (STRAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ETH Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ETH Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0871716531.
Son 60 gündə ETH Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1507806697.
Son 90 gündə ETH Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0871716531-15,27%
60 Gün$ -0,1507806697-26,41%
90 Gün$ 0--

ETH Strategy (STRAT) Nədir?

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

ETH Strategy (STRAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ETH Strategy Qiymət Proqnozu (USD)

ETH Strategy (STRAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ETH Strategy (STRAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ETH Strategy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ETH Strategy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STRAT Aktivindən Yerli Valyutalara

ETH Strategy (STRAT) Tokenomikası

ETH Strategy (STRAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STRAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ETH Strategy (STRAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ETH Strategy (STRAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STRAT qiyməti 0,570745 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STRAT / USD cari qiyməti nədir?
STRAT / USD cari qiyməti $ 0,570745 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ETH Strategy üçün bazar dəyəri nədir?
STRAT üçün bazar dəyəri $ 1,40M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STRAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STRAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,45M USD təşkil edir.
STRAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STRAT ATH qiyməti olan 0,875668 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STRAT qiyməti (ATL) nədir?
STRAT ATL qiyməti olan 0,50556 USD dəyərinə endi.
STRAT ticarət həcmi nədir?
STRAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STRAT bu il daha da yüksələcək?
STRAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STRAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:09:37 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

