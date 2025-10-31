Bugünkü canlı Decentral Mining Protocol qiyməti 0,000018 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Decentral Mining Protocol qiyməti 0,000018 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DMP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DMP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Decentral Mining Protocol Qiyməti (DMP)

1 DMP / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
Decentral Mining Protocol (DMP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:25:48 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00156132
$ 0,00156132$ 0,00156132

$ 0,00001624
$ 0,00001624$ 0,00001624

--

--

+0,80%

+0,80%

Decentral Mining Protocol (DMP) canlı qiyməti $0,000018. DMP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00156132, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001624 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DMP son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Decentral Mining Protocol (DMP) Bazar Məlumatları

$ 18,00K
$ 18,00K$ 18,00K

--
----

$ 18,00K
$ 18,00K$ 18,00K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Decentral Mining Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DMP üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 18,00K təşkil edir.

Decentral Mining Protocol (DMP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Decentral Mining Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Decentral Mining Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000002916.
Son 60 gündə Decentral Mining Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000019368.
Son 90 gündə Decentral Mining Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000002916-1,62%
60 Gün$ -0,0000019368-10,76%
90 Gün$ 0--

Decentral Mining Protocol (DMP) Nədir?

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Decentral Mining Protocol (DMP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Decentral Mining Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Decentral Mining Protocol (DMP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Decentral Mining Protocol (DMP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Decentral Mining Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Decentral Mining Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DMP Aktivindən Yerli Valyutalara

Decentral Mining Protocol (DMP) Tokenomikası

Decentral Mining Protocol (DMP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DMP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Decentral Mining Protocol (DMP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Decentral Mining Protocol (DMP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DMP qiyməti 0,000018 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DMP / USD cari qiyməti nədir?
DMP / USD cari qiyməti $ 0,000018 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Decentral Mining Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
DMP üçün bazar dəyəri $ 18,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DMP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
DMP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DMP ATH qiyməti olan 0,00156132 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DMP qiyməti (ATL) nədir?
DMP ATL qiyməti olan 0,00001624 USD dəyərinə endi.
DMP ticarət həcmi nədir?
DMP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DMP bu il daha da yüksələcək?
DMP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DMP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:25:48 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

