CLANS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CLANS Qiymət Məlumatları

CLANS Whitepaper

CLANS Rəsmi Veb-saytı

CLANS Tokenomikası

CLANS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

CLANS Logosu

CLANS Qiyməti (CLANS)

1 CLANS / USD Canlı Qiyməti:

+0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
CLANS (CLANS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:52:10 (UTC+8)

CLANS (CLANS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,19%

+0,03%

-44,27%

-44,27%

CLANS (CLANS) canlı qiyməti $0,00011571. CLANS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0001145 və ən yüksək $ 0,0001184 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CLANS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00193529, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0001145 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CLANS son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində +0,03% və son 7 gündə isə -44,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CLANS (CLANS) Bazar Məlumatları

999,99M
999,99M 999,99M

999.987.105,9261217
999.987.105,9261217 999.987.105,9261217

CLANS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 115,71K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CLANS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999987105.9261217 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 115,71K təşkil edir.

CLANS (CLANS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CLANS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CLANS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə CLANS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə CLANS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,03%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CLANS (CLANS) Nədir?

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

CLANS (CLANS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

CLANS Qiymət Proqnozu (USD)

CLANS (CLANS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CLANS (CLANS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CLANS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CLANS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CLANS Aktivindən Yerli Valyutalara

CLANS (CLANS) Tokenomikası

CLANS (CLANS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CLANS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CLANS (CLANS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CLANS (CLANS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CLANS qiyməti 0,00011571 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CLANS / USD cari qiyməti nədir?
CLANS / USD cari qiyməti $ 0,00011571 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CLANS üçün bazar dəyəri nədir?
CLANS üçün bazar dəyəri $ 115,71K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CLANS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CLANS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
CLANS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CLANS ATH qiyməti olan 0,00193529 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CLANS qiyməti (ATL) nədir?
CLANS ATL qiyməti olan 0,0001145 USD dəyərinə endi.
CLANS ticarət həcmi nədir?
CLANS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CLANS bu il daha da yüksələcək?
CLANS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CLANS qiymət proqnozuna baxın.
CLANS (CLANS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

