Bugünkü canlı Bonk Computer Token qiyməti 0,00001001 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BCT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BCT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BCT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BCT Qiymət Məlumatları

BCT Rəsmi Veb-saytı

BCT Tokenomikası

BCT Qiymət Proqnozu

Bonk Computer Token Logosu

Bonk Computer Token Qiyməti (BCT)

Siyahıya alınmadı

1 BCT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,00%1D
mexc
USD
Bonk Computer Token (BCT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:24 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000964
$ 0,00000964
24 saat Aşağı
$ 0,00001033
$ 0,00001033
24 saat Yüksək

$ 0,00000964
$ 0,00000964

$ 0,00001033
$ 0,00001033

$ 0,0001212
$ 0,0001212

$ 0,00000954
$ 0,00000954

-0,35%

-3,06%

-3,68%

-3,68%

Bonk Computer Token (BCT) canlı qiyməti $0,00001001. BCT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000964 və ən yüksək $ 0,00001033 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BCT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0001212, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000954 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BCT son bir saat ərzində -0,35%, 24 saat ərzində -3,06% və son 7 gündə isə -3,68% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bonk Computer Token (BCT) Bazar Məlumatları

$ 10,01K
$ 10,01K

--
--

$ 10,01K
$ 10,01K

999,98M
999,98M

999.976.673,570317
999.976.673,570317

Bonk Computer Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BCT üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999976673.570317 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,01K təşkil edir.

Bonk Computer Token (BCT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bonk Computer Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bonk Computer Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000035298.
Son 60 gündə Bonk Computer Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000072833.
Son 90 gündə Bonk Computer Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00005522419067394968.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,06%
30 Gün$ -0,0000035298-35,26%
60 Gün$ -0,0000072833-72,76%
90 Gün$ -0,00005522419067394968-84,65%

Bonk Computer Token (BCT) Nədir?

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bonk Computer Token (BCT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bonk Computer Token Qiymət Proqnozu (USD)

Bonk Computer Token (BCT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bonk Computer Token (BCT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bonk Computer Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bonk Computer Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BCT Aktivindən Yerli Valyutalara

Bonk Computer Token (BCT) Tokenomikası

Bonk Computer Token (BCT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BCT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bonk Computer Token (BCT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bonk Computer Token (BCT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BCT qiyməti 0,00001001 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BCT / USD cari qiyməti nədir?
BCT / USD cari qiyməti $ 0,00001001 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bonk Computer Token üçün bazar dəyəri nədir?
BCT üçün bazar dəyəri $ 10,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BCT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BCT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
BCT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BCT ATH qiyməti olan 0,0001212 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BCT qiyməti (ATL) nədir?
BCT ATL qiyməti olan 0,00000954 USD dəyərinə endi.
BCT ticarət həcmi nədir?
BCT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BCT bu il daha da yüksələcək?
BCT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BCT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:24 (UTC+8)

Bonk Computer Token (BCT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.829,85

$3.844,20

$0,03076

$186,46

$1,0000

