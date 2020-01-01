boby (BOBY) Tokenomikası
Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.
boby (BOBY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
boby (BOBY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
boby (BOBY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
boby (BOBY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BOBY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BOBY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BOBY tokenomikasını başa düşdünüzsə, BOBY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BOBY Qiymət Proqnozu
BOBY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BOBY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
