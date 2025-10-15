AURAFARM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
AuraFarming (AURAFARM) Tokenomikası
AuraFarming (AURAFARM) Tokenomikası və Qiymət Analizi
AuraFarming (AURAFARM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
AuraFarming (AURAFARM) Məlumatları
Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.
AuraFarming (AURAFARM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
AuraFarming (AURAFARM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AURAFARM token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
AURAFARM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq AURAFARM tokenomikasını başa düşdünüzsə, AURAFARM tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
AURAFARM Qiymət Proqnozu
AURAFARM kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AURAFARM qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
