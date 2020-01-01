Aipets (AIPETS) Tokenomikası
Aipets (AIPETS) Məlumatları
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain.
Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
Aipets (AIPETS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Aipets (AIPETS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Aipets (AIPETS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Aipets (AIPETS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AIPETS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
AIPETS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq AIPETS tokenomikasını başa düşdünüzsə, AIPETS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
AIPETS Qiymət Proqnozu
AIPETS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AIPETS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.