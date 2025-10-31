Bugünkü canlı YALA qiyməti 0.11123 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YALA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YALA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı YALA qiyməti 0.11123 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YALA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YALA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YALA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YALA Qiymət Məlumatları

YALA Whitepaper

YALA Rəsmi Veb-saytı

YALA Tokenomikası

YALA Qiymət Proqnozu

YALA Qiymət Tarixçəsi

YALA Alış Bələdçisi

YALA / Fiat Valyuta Çevirən

YALA Spot

YALA USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

YALA Logosu

YALA qiyməti(YALA)

1 YALA / USD Canlı Qiyməti:

$0,11123
$0,11123$0,11123
+4,16%1D
USD
YALA (YALA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:14 (UTC+8)

YALA (YALA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,10386
$ 0,10386$ 0,10386
24 saat Aşağı
$ 0,11679
$ 0,11679$ 0,11679
24 saat Yüksək

$ 0,10386
$ 0,10386$ 0,10386

$ 0,11679
$ 0,11679$ 0,11679

$ 0,45623373838083625
$ 0,45623373838083625$ 0,45623373838083625

$ 0,060140710054708627
$ 0,060140710054708627$ 0,060140710054708627

-3,00%

+4,16%

+17,67%

+17,67%

YALA (YALA) canlı qiyməti $ 0,11123. YALA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,10386 və ən yüksək $ 0,11679 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YALA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,45623373838083625, ən aşağı qiyməti isə $ 0,060140710054708627 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YALA son bir saat ərzində -3,00%, 24 saat ərzində +4,16% və son 7 gündə isə +17,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

YALA (YALA) Bazar Məlumatları

No.730

$ 26,58M
$ 26,58M$ 26,58M

$ 82,40K
$ 82,40K$ 82,40K

$ 111,23M
$ 111,23M$ 111,23M

238,95M
238,95M 238,95M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

992.584.294,028571
992.584.294,028571 992.584.294,028571

23,89%

BSC

YALA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 26,58M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 82,40K təşkil edir. YALA üzrə dövriyyədə olan təklif 238,95M, ümumi təklif isə 992584294.028571 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 111,23M təşkil edir.

YALA (YALA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün YALA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0044424+4,16%
30 Gün$ +0,02326+26,44%
60 Gün$ -0,03132-21,98%
90 Gün$ -0,06124-35,51%
Bugünkü YALA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün YALA $ +0,0044424 (+4,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

YALA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,02326 (+26,44%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

YALA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə YALA $ -0,03132 (-21,98%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

YALA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,06124 (-35,51%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

YALA (YALA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi YALA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

YALA (YALA) Nədir?

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC YALA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- YALA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə YALA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız YALA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

YALA Qiymət Proqnozu (USD)

YALA (YALA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? YALA (YALA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? YALA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

YALA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YALA (YALA) Tokenomikası

YALA (YALA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YALA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

YALA (YALA) necə alınır?

Necə YALA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım YALA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

YALA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 YALA(YALA) / VND
2.927,01745
1 YALA(YALA) / AUD
A$0,1690696
1 YALA(YALA) / GBP
0,0845348
1 YALA(YALA) / EUR
0,0956578
1 YALA(YALA) / USD
$0,11123
1 YALA(YALA) / MYR
RM0,4660537
1 YALA(YALA) / TRY
4,6738846
1 YALA(YALA) / JPY
¥17,01819
1 YALA(YALA) / ARS
ARS$160,0421732
1 YALA(YALA) / RUB
8,8928385
1 YALA(YALA) / INR
9,8527534
1 YALA(YALA) / IDR
Rp1.823,4423312
1 YALA(YALA) / PHP
6,5336502
1 YALA(YALA) / EGP
￡E.5,2533929
1 YALA(YALA) / BRL
R$0,5984174
1 YALA(YALA) / CAD
C$0,1546097
1 YALA(YALA) / BDT
13,5989798
1 YALA(YALA) / NGN
160,7362484
1 YALA(YALA) / COP
$432,8014915
1 YALA(YALA) / ZAR
R.1,9209421
1 YALA(YALA) / UAH
4,6705477
1 YALA(YALA) / TZS
T.Sh.273,29211
1 YALA(YALA) / VES
Bs24,58183
1 YALA(YALA) / CLP
$104,77866
1 YALA(YALA) / PKR
Rs31,3846568
1 YALA(YALA) / KZT
59,007515
1 YALA(YALA) / THB
฿3,5960659
1 YALA(YALA) / TWD
NT$3,4180979
1 YALA(YALA) / AED
د.إ0,4082141
1 YALA(YALA) / CHF
Fr0,088984
1 YALA(YALA) / HKD
HK$0,8631448
1 YALA(YALA) / AMD
֏42,5832932
1 YALA(YALA) / MAD
.د.م1,0299898
1 YALA(YALA) / MXN
$2,0610919
1 YALA(YALA) / SAR
ريال0,4171125
1 YALA(YALA) / ETB
Br17,1016125
1 YALA(YALA) / KES
KSh14,3698037
1 YALA(YALA) / JOD
د.أ0,07886207
1 YALA(YALA) / PLN
0,4071018
1 YALA(YALA) / RON
лв0,4882997
1 YALA(YALA) / SEK
kr1,0500112
1 YALA(YALA) / BGN
лв0,1868664
1 YALA(YALA) / HUF
Ft37,3499217
1 YALA(YALA) / CZK
2,3402792
1 YALA(YALA) / KWD
د.ك0,03403638
1 YALA(YALA) / ILS
0,3614975
1 YALA(YALA) / BOB
Bs0,7685993
1 YALA(YALA) / AZN
0,189091
1 YALA(YALA) / TJS
SM1,023316
1 YALA(YALA) / GEL
0,3014333
1 YALA(YALA) / AOA
Kz101,9523057
1 YALA(YALA) / BHD
.د.ب0,04182248
1 YALA(YALA) / BMD
$0,11123
1 YALA(YALA) / DKK
kr0,7174335
1 YALA(YALA) / HNL
L2,9208998
1 YALA(YALA) / MUR
5,0587404
1 YALA(YALA) / NAD
$1,9153806
1 YALA(YALA) / NOK
kr1,1189738
1 YALA(YALA) / NZD
$0,1935402
1 YALA(YALA) / PAB
B/.0,11123
1 YALA(YALA) / PGK
K0,4693906
1 YALA(YALA) / QAR
ر.ق0,4048772
1 YALA(YALA) / RSD
дин.11,2687113
1 YALA(YALA) / UZS
soʻm1.340,1201737
1 YALA(YALA) / ALL
L9,3021649
1 YALA(YALA) / ANG
ƒ0,1991017
1 YALA(YALA) / AWG
ƒ0,200214
1 YALA(YALA) / BBD
$0,22246
1 YALA(YALA) / BAM
KM0,1868664
1 YALA(YALA) / BIF
Fr329,01834
1 YALA(YALA) / BND
$0,144599
1 YALA(YALA) / BSD
$0,11123
1 YALA(YALA) / JMD
$17,7845647
1 YALA(YALA) / KHR
446,7063538
1 YALA(YALA) / KMF
Fr47,05029
1 YALA(YALA) / LAK
2.418,0434299
1 YALA(YALA) / LKR
රු33,8595243
1 YALA(YALA) / MDL
L1,8775624
1 YALA(YALA) / MGA
Ar498,788689
1 YALA(YALA) / MOP
P0,88984
1 YALA(YALA) / MVR
1,701819
1 YALA(YALA) / MWK
MK193,1075153
1 YALA(YALA) / MZN
MT7,107597
1 YALA(YALA) / NPR
रु15,7790878
1 YALA(YALA) / PYG
788,84316
1 YALA(YALA) / RWF
Fr161,39473
1 YALA(YALA) / SBD
$0,9154229
1 YALA(YALA) / SCR
1,5661184
1 YALA(YALA) / SRD
$4,3101625
1 YALA(YALA) / SVC
$0,9732625
1 YALA(YALA) / SZL
L1,9153806
1 YALA(YALA) / TMT
m0,389305
1 YALA(YALA) / TND
د.ت0,32790604
1 YALA(YALA) / TTD
$0,7541394
1 YALA(YALA) / UGX
Sh387,52532
1 YALA(YALA) / XAF
Fr63,06741
1 YALA(YALA) / XCD
$0,300321
1 YALA(YALA) / XOF
Fr63,06741
1 YALA(YALA) / XPF
Fr11,45669
1 YALA(YALA) / BWP
P1,490482
1 YALA(YALA) / BZD
$0,2235723
1 YALA(YALA) / CVE
$10,5801976
1 YALA(YALA) / DJF
Fr19,68771
1 YALA(YALA) / DOP
$7,1376291
1 YALA(YALA) / DZD
د.ج14,4565631
1 YALA(YALA) / FJD
$0,2513798
1 YALA(YALA) / GNF
Fr967,14485
1 YALA(YALA) / GTQ
Q0,8520218
1 YALA(YALA) / GYD
$23,2837759
1 YALA(YALA) / ISK
kr13,90375

YALA Mənbəyi

YALA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi YALA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: YALA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü YALA (YALA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YALA qiyməti 0,11123 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YALA / USD cari qiyməti nədir?
YALA / USD cari qiyməti $ 0,11123 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
YALA üçün bazar dəyəri nədir?
YALA üçün bazar dəyəri $ 26,58M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YALA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YALA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 238,95M USD təşkil edir.
YALA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YALA ATH qiyməti olan 0,45623373838083625 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YALA qiyməti (ATL) nədir?
YALA ATL qiyməti olan 0,060140710054708627 USD dəyərinə endi.
YALA ticarət həcmi nədir?
YALA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 82,40K USD.
YALA bu il daha da yüksələcək?
YALA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YALA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:14 (UTC+8)

YALA (YALA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

YALA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0,11123 USD

YALA Ticarəti Edin

YALA/USDT
$0,11123
$0,11123$0,11123
+4,45%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.325,72
$109.325,72$109.325,72

+1,50%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.837,59
$3.837,59$3.837,59

+1,69%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03014
$0,03014$0,03014

+20,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.837,59
$3.837,59$3.837,59

+1,69%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.325,72
$109.325,72$109.325,72

+1,50%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4676
$2,4676$2,4676

+0,56%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18470
$0,18470$0,18470

+2,23%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020638
$0,0020638$0,0020638

+2.193,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020638
$0,0020638$0,0020638

+2.193,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035975
$0,0000000000000000000000035975$0,0000000000000000000000035975

+619,50%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32554
$0,32554$0,32554

+162,34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%