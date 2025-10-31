Bugünkü canlı OpenVPP qiyməti 0.02288 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OVPP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OVPP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OpenVPP qiyməti 0.02288 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OVPP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OVPP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OVPP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OVPP Qiymət Məlumatları

OVPP Rəsmi Veb-saytı

OVPP Tokenomikası

OVPP Qiymət Proqnozu

OVPP Qiymət Tarixçəsi

OVPP Alış Bələdçisi

OVPP / Fiat Valyuta Çevirən

OVPP Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

OpenVPP Logosu

OpenVPP qiyməti(OVPP)

1 OVPP / USD Canlı Qiyməti:

$0,02288
$0,02288$0,02288
+11,28%1D
USD
OpenVPP (OVPP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:13 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01985
$ 0,01985$ 0,01985
24 saat Aşağı
$ 0,0265
$ 0,0265$ 0,0265
24 saat Yüksək

$ 0,01985
$ 0,01985$ 0,01985

$ 0,0265
$ 0,0265$ 0,0265

$ 0,28680257838566486
$ 0,28680257838566486$ 0,28680257838566486

$ 0,000026830293467548
$ 0,000026830293467548$ 0,000026830293467548

+9,68%

+11,28%

-18,06%

-18,06%

OpenVPP (OVPP) canlı qiyməti $ 0,02288. OVPP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01985 və ən yüksək $ 0,0265 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OVPP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,28680257838566486, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000026830293467548 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OVPP son bir saat ərzində +9,68%, 24 saat ərzində +11,28% və son 7 gündə isə -18,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OpenVPP (OVPP) Bazar Məlumatları

No.877

$ 18,30M
$ 18,30M$ 18,30M

$ 475,66K
$ 475,66K$ 475,66K

$ 22,88M
$ 22,88M$ 22,88M

800,00M
800,00M 800,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

80,00%

ETH

OpenVPP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 475,66K təşkil edir. OVPP üzrə dövriyyədə olan təklif 800,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,88M təşkil edir.

OpenVPP (OVPP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OpenVPP qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0023193+11,28%
30 Gün$ -0,06512-74,00%
60 Gün$ -0,00712-23,74%
90 Gün$ -0,00712-23,74%
Bugünkü OpenVPP Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OVPP $ +0,0023193 (+11,28%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OpenVPP 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,06512 (-74,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OpenVPP 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OVPP $ -0,00712 (-23,74%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OpenVPP 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00712 (-23,74%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OpenVPP (OVPP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OpenVPP Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OpenVPP (OVPP) Nədir?

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OpenVPP investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- OVPP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OpenVPP haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OpenVPP satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OpenVPP Qiymət Proqnozu (USD)

OpenVPP (OVPP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OpenVPP (OVPP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OpenVPP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OpenVPP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OpenVPP (OVPP) Tokenomikası

OpenVPP (OVPP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OVPP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OpenVPP (OVPP) necə alınır?

Necə OpenVPP alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OpenVPP Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OVPP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 OpenVPP(OVPP) / VND
602,0872
1 OpenVPP(OVPP) / AUD
A$0,0347776
1 OpenVPP(OVPP) / GBP
0,01716
1 OpenVPP(OVPP) / EUR
0,0196768
1 OpenVPP(OVPP) / USD
$0,02288
1 OpenVPP(OVPP) / MYR
RM0,0958672
1 OpenVPP(OVPP) / TRY
0,9614176
1 OpenVPP(OVPP) / JPY
¥3,50064
1 OpenVPP(OVPP) / ARS
ARS$32,9206592
1 OpenVPP(OVPP) / RUB
1,8290272
1 OpenVPP(OVPP) / INR
2,0276256
1 OpenVPP(OVPP) / IDR
Rp375,0819072
1 OpenVPP(OVPP) / PHP
1,3437424
1 OpenVPP(OVPP) / EGP
￡E.1,0806224
1 OpenVPP(OVPP) / BRL
R$0,1230944
1 OpenVPP(OVPP) / CAD
C$0,0318032
1 OpenVPP(OVPP) / BDT
2,7973088
1 OpenVPP(OVPP) / NGN
33,1112496
1 OpenVPP(OVPP) / COP
$88,6819648
1 OpenVPP(OVPP) / ZAR
R.0,39468
1 OpenVPP(OVPP) / UAH
0,9607312
1 OpenVPP(OVPP) / TZS
T.Sh.56,21616
1 OpenVPP(OVPP) / VES
Bs5,05648
1 OpenVPP(OVPP) / CLP
$21,55296
1 OpenVPP(OVPP) / PKR
Rs6,4558208
1 OpenVPP(OVPP) / KZT
12,13784
1 OpenVPP(OVPP) / THB
฿0,739024
1 OpenVPP(OVPP) / TWD
NT$0,7031024
1 OpenVPP(OVPP) / AED
د.إ0,0839696
1 OpenVPP(OVPP) / CHF
Fr0,018304
1 OpenVPP(OVPP) / HKD
HK$0,1775488
1 OpenVPP(OVPP) / AMD
֏8,7593792
1 OpenVPP(OVPP) / MAD
.د.م0,2118688
1 OpenVPP(OVPP) / MXN
$0,4237376
1 OpenVPP(OVPP) / SAR
ريال0,0858
1 OpenVPP(OVPP) / ETB
Br3,5178
1 OpenVPP(OVPP) / KES
KSh2,9558672
1 OpenVPP(OVPP) / JOD
د.أ0,01622192
1 OpenVPP(OVPP) / PLN
0,0837408
1 OpenVPP(OVPP) / RON
лв0,1004432
1 OpenVPP(OVPP) / SEK
kr0,2157584
1 OpenVPP(OVPP) / BGN
лв0,0386672
1 OpenVPP(OVPP) / HUF
Ft7,6778416
1 OpenVPP(OVPP) / CZK
0,4809376
1 OpenVPP(OVPP) / KWD
د.ك0,00700128
1 OpenVPP(OVPP) / ILS
0,07436
1 OpenVPP(OVPP) / BOB
Bs0,1581008
1 OpenVPP(OVPP) / AZN
0,038896
1 OpenVPP(OVPP) / TJS
SM0,210496
1 OpenVPP(OVPP) / GEL
0,0620048
1 OpenVPP(OVPP) / AOA
Kz20,9715792
1 OpenVPP(OVPP) / BHD
.د.ب0,00860288
1 OpenVPP(OVPP) / BMD
$0,02288
1 OpenVPP(OVPP) / DKK
kr0,147576
1 OpenVPP(OVPP) / HNL
L0,6008288
1 OpenVPP(OVPP) / MUR
1,0405824
1 OpenVPP(OVPP) / NAD
$0,3939936
1 OpenVPP(OVPP) / NOK
kr0,229944
1 OpenVPP(OVPP) / NZD
$0,0398112
1 OpenVPP(OVPP) / PAB
B/.0,02288
1 OpenVPP(OVPP) / PGK
K0,0965536
1 OpenVPP(OVPP) / QAR
ر.ق0,0832832
1 OpenVPP(OVPP) / RSD
дин.2,3163712
1 OpenVPP(OVPP) / UZS
soʻm275,6625872
1 OpenVPP(OVPP) / ALL
L1,9134544
1 OpenVPP(OVPP) / ANG
ƒ0,0409552
1 OpenVPP(OVPP) / AWG
ƒ0,041184
1 OpenVPP(OVPP) / BBD
$0,04576
1 OpenVPP(OVPP) / BAM
KM0,0384384
1 OpenVPP(OVPP) / BIF
Fr67,67904
1 OpenVPP(OVPP) / BND
$0,029744
1 OpenVPP(OVPP) / BSD
$0,02288
1 OpenVPP(OVPP) / JMD
$3,6582832
1 OpenVPP(OVPP) / KHR
91,8874528
1 OpenVPP(OVPP) / KMF
Fr9,67824
1 OpenVPP(OVPP) / LAK
497,3912944
1 OpenVPP(OVPP) / LKR
රු6,9649008
1 OpenVPP(OVPP) / MDL
L0,3862144
1 OpenVPP(OVPP) / MGA
Ar102,600784
1 OpenVPP(OVPP) / MOP
P0,18304
1 OpenVPP(OVPP) / MVR
0,350064
1 OpenVPP(OVPP) / MWK
MK39,7221968
1 OpenVPP(OVPP) / MZN
MT1,462032
1 OpenVPP(OVPP) / NPR
रु3,2457568
1 OpenVPP(OVPP) / PYG
162,26496
1 OpenVPP(OVPP) / RWF
Fr33,19888
1 OpenVPP(OVPP) / SBD
$0,1883024
1 OpenVPP(OVPP) / SCR
0,3221504
1 OpenVPP(OVPP) / SRD
$0,8866
1 OpenVPP(OVPP) / SVC
$0,2002
1 OpenVPP(OVPP) / SZL
L0,3939936
1 OpenVPP(OVPP) / TMT
m0,08008
1 OpenVPP(OVPP) / TND
د.ت0,06722144
1 OpenVPP(OVPP) / TTD
$0,1548976
1 OpenVPP(OVPP) / UGX
Sh79,71392
1 OpenVPP(OVPP) / XAF
Fr12,95008
1 OpenVPP(OVPP) / XCD
$0,061776
1 OpenVPP(OVPP) / XOF
Fr12,95008
1 OpenVPP(OVPP) / XPF
Fr2,35664
1 OpenVPP(OVPP) / BWP
P0,306592
1 OpenVPP(OVPP) / BZD
$0,0459888
1 OpenVPP(OVPP) / CVE
$2,1763456
1 OpenVPP(OVPP) / DJF
Fr4,04976
1 OpenVPP(OVPP) / DOP
$1,4682096
1 OpenVPP(OVPP) / DZD
د.ج2,9737136
1 OpenVPP(OVPP) / FJD
$0,0517088
1 OpenVPP(OVPP) / GNF
Fr198,9416
1 OpenVPP(OVPP) / GTQ
Q0,1752608
1 OpenVPP(OVPP) / GYD
$4,7894704
1 OpenVPP(OVPP) / ISK
kr2,86

OpenVPP Mənbəyi

OpenVPP haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi OpenVPP Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OpenVPP Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OpenVPP (OVPP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OVPP qiyməti 0,02288 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OVPP / USD cari qiyməti nədir?
OVPP / USD cari qiyməti $ 0,02288 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OpenVPP üçün bazar dəyəri nədir?
OVPP üçün bazar dəyəri $ 18,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OVPP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OVPP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 800,00M USD təşkil edir.
OVPP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OVPP ATH qiyməti olan 0,28680257838566486 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OVPP qiyməti (ATL) nədir?
OVPP ATL qiyməti olan 0,000026830293467548 USD dəyərinə endi.
OVPP ticarət həcmi nədir?
OVPP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 475,66K USD.
OVPP bu il daha da yüksələcək?
OVPP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OVPP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:13 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

OVPP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

OVPP
OVPP
USD
USD

1 OVPP = 0,02288 USD

OVPP Ticarəti Edin

OVPP/USDT
$0,02288
$0,02288$0,02288
+11,22%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.667,23
$109.667,23$109.667,23

+1,81%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,34
$3.844,34$3.844,34

+1,86%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03139
$0,03139$0,03139

+25,30%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,34
$3.844,34$3.844,34

+1,86%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.667,23
$109.667,23$109.667,23

+1,81%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4744
$2,4744$2,4744

+0,83%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18516
$0,18516$0,18516

+2,48%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003260
$0,003260$0,003260

-34,80%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002925
$0,0002925$0,0002925

+368,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020180
$0,0020180$0,0020180

+2.142,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020180
$0,0020180$0,0020180

+2.142,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0423
$0,0423$0,0423

+1.221,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32685
$0,32685$0,32685

+163,39%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%