Bugünkü canlı StablR USD qiyməti 0.998 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

StablR USD Logosu

StablR USD qiyməti(USDR)

1 USDR / USD Canlı Qiyməti:

StablR USD (USDR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:24 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
StablR USD (USDR) canlı qiyməti $ 0,998. USDR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,998 və ən yüksək $ 0,998 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,02146361646693, ən aşağı qiyməti isə $ 0,980782166260219 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDR son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -0,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

StablR USD (USDR) Bazar Məlumatları

No.1204

$ 8,79M
$ 8,79M$ 8,79M

$ 2,17
$ 2,17$ 2,17

$ 8,79M
$ 8,79M$ 8,79M

8,80M
8,80M 8,80M

--
----

8.804.451,68
8.804.451,68 8.804.451,68

ETH

StablR USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,79M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,17 təşkil edir. USDR üzrə dövriyyədə olan təklif 8,80M, ümumi təklif isə 8804451.68 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,79M təşkil edir.

StablR USD (USDR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün StablR USD qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ +0,001+0,10%
60 Gün$ +0,007+0,70%
90 Gün$ +0,001+0,10%
Bugünkü StablR USD Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün USDR $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

StablR USD 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,001 (+0,10%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

StablR USD 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə USDR $ +0,007 (+0,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

StablR USD 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,001 (+0,10%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

StablR USD (USDR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi StablR USD Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

StablR USD (USDR) Nədir?

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC StablR USD investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- USDR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə StablR USD haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız StablR USD satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

StablR USD Qiymət Proqnozu (USD)

StablR USD (USDR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? StablR USD (USDR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? StablR USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

StablR USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

StablR USD (USDR) Tokenomikası

StablR USD (USDR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

StablR USD (USDR) necə alınır?

Necə StablR USD alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım StablR USD Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

USDR Aktivindən Yerli Valyutalara

StablR USD Mənbəyi

StablR USD haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi StablR USD Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: StablR USD Haqqında Digər Suallar

Bugünkü StablR USD (USDR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDR qiyməti 0,998 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDR / USD cari qiyməti nədir?
USDR / USD cari qiyməti $ 0,998 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
StablR USD üçün bazar dəyəri nədir?
USDR üçün bazar dəyəri $ 8,79M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,80M USD təşkil edir.
USDR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDR ATH qiyməti olan 1,02146361646693 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDR qiyməti (ATL) nədir?
USDR ATL qiyməti olan 0,980782166260219 USD dəyərinə endi.
USDR ticarət həcmi nədir?
USDR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,17 USD.
USDR bu il daha da yüksələcək?
USDR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDR qiymət proqnozuna baxın.
StablR USD (USDR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

