Bugünkü canlı Timeworx.io qiyməti 0.004088 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,004088
Timeworx.io (TIX) Canlı Qiymət Qrafiki
Timeworx.io (TIX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00403
$ 0,00403$ 0,00403
24 saat Aşağı
$ 0,004113
$ 0,004113$ 0,004113
24 saat Yüksək

$ 0,00403
$ 0,00403$ 0,00403

$ 0,004113
$ 0,004113$ 0,004113

--
----

--
----

+0,14%

+1,01%

-0,61%

-0,61%

Timeworx.io (TIX) canlı qiyməti $ 0,004088. TIX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00403 və ən yüksək $ 0,004113 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TIX son bir saat ərzində +0,14%, 24 saat ərzində +1,01% və son 7 gündə isə -0,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Timeworx.io (TIX) Bazar Məlumatları

--
----

$ 24,28K
$ 24,28K$ 24,28K

$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M

--
----

500.000.000
500.000.000 500.000.000

BSC

Timeworx.io üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 24,28K təşkil edir. TIX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,04M təşkil edir.

Timeworx.io (TIX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Timeworx.io qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00004088+1,01%
30 Gün$ -0,000377-8,45%
60 Gün$ +0,00003+0,73%
90 Gün$ -0,004276-51,13%
Bugünkü Timeworx.io Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TIX $ +0,00004088 (+1,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Timeworx.io 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000377 (-8,45%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Timeworx.io 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TIX $ +0,00003 (+0,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Timeworx.io 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,004276 (-51,13%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Timeworx.io (TIX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Timeworx.io Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Timeworx.io (TIX) Nədir?

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Timeworx.io investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TIX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Timeworx.io haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Timeworx.io satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Timeworx.io Qiymət Proqnozu (USD)

Timeworx.io (TIX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Timeworx.io (TIX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Timeworx.io üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Timeworx.io qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Timeworx.io (TIX) Tokenomikası

Timeworx.io (TIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TIX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Timeworx.io (TIX) necə alınır?

Necə Timeworx.io alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Timeworx.io Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TIX Aktivindən Yerli Valyutalara

Timeworx.io Mənbəyi

Timeworx.io haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Timeworx.io Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Timeworx.io Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Timeworx.io (TIX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TIX qiyməti 0,004088 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TIX / USD cari qiyməti nədir?
TIX / USD cari qiyməti $ 0,004088 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Timeworx.io üçün bazar dəyəri nədir?
TIX üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TIX ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TIX qiyməti (ATL) nədir?
TIX ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TIX ticarət həcmi nədir?
TIX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 24,28K USD.
TIX bu il daha da yüksələcək?
TIX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TIX qiymət proqnozuna baxın.
Timeworx.io (TIX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

