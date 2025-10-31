Bugünkü canlı Spheron Network qiyməti 0.01546 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Spheron Network qiyməti 0.01546 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPON Qiymət Məlumatları

SPON Rəsmi Veb-saytı

SPON Tokenomikası

SPON Qiymət Proqnozu

SPON Qiymət Tarixçəsi

SPON Alış Bələdçisi

SPON / Fiat Valyuta Çevirən

SPON Spot

SPON USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Spheron Network Logosu

Spheron Network qiyməti(SPON)

1 SPON / USD Canlı Qiyməti:

$0,01541
$0,01541$0,01541
+2,12%1D
USD
Spheron Network (SPON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:30 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0147
$ 0,0147$ 0,0147
24 saat Aşağı
$ 0,0159
$ 0,0159$ 0,0159
24 saat Yüksək

$ 0,0147
$ 0,0147$ 0,0147

$ 0,0159
$ 0,0159$ 0,0159

--
----

--
----

+0,45%

+2,12%

-13,10%

-13,10%

Spheron Network (SPON) canlı qiyməti $ 0,01546. SPON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0147 və ən yüksək $ 0,0159 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPON son bir saat ərzində +0,45%, 24 saat ərzində +2,12% və son 7 gündə isə -13,10% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Spheron Network (SPON) Bazar Məlumatları

--
----

$ 121,84K
$ 121,84K$ 121,84K

$ 15,46M
$ 15,46M$ 15,46M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

Spheron Network üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 121,84K təşkil edir. SPON üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,46M təşkil edir.

Spheron Network (SPON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Spheron Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0003199+2,12%
30 Gün$ -0,01804-53,86%
60 Gün$ -0,06263-80,21%
90 Gün$ -0,0196-55,91%
Bugünkü Spheron Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SPON $ +0,0003199 (+2,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Spheron Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01804 (-53,86%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Spheron Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SPON $ -0,06263 (-80,21%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Spheron Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0196 (-55,91%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Spheron Network (SPON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Spheron Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Spheron Network (SPON) Nədir?

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Spheron Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SPON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Spheron Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Spheron Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Spheron Network Qiymət Proqnozu (USD)

Spheron Network (SPON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Spheron Network (SPON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Spheron Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Spheron Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Spheron Network (SPON) Tokenomikası

Spheron Network (SPON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Spheron Network (SPON) necə alınır?

Necə Spheron Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Spheron Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SPON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Spheron Network(SPON) / VND
406,8299
1 Spheron Network(SPON) / AUD
A$0,0234992
1 Spheron Network(SPON) / GBP
0,011595
1 Spheron Network(SPON) / EUR
0,0132956
1 Spheron Network(SPON) / USD
$0,01546
1 Spheron Network(SPON) / MYR
RM0,0647774
1 Spheron Network(SPON) / TRY
0,6496292
1 Spheron Network(SPON) / JPY
¥2,36538
1 Spheron Network(SPON) / ARS
ARS$22,2444664
1 Spheron Network(SPON) / RUB
1,2358724
1 Spheron Network(SPON) / INR
1,3700652
1 Spheron Network(SPON) / IDR
Rp253,4425824
1 Spheron Network(SPON) / PHP
0,9079658
1 Spheron Network(SPON) / EGP
￡E.0,7301758
1 Spheron Network(SPON) / BRL
R$0,0831748
1 Spheron Network(SPON) / CAD
C$0,0214894
1 Spheron Network(SPON) / BDT
1,8901396
1 Spheron Network(SPON) / NGN
22,3732482
1 Spheron Network(SPON) / COP
$59,9223416
1 Spheron Network(SPON) / ZAR
R.0,266685
1 Spheron Network(SPON) / UAH
0,6491654
1 Spheron Network(SPON) / TZS
T.Sh.37,98522
1 Spheron Network(SPON) / VES
Bs3,41666
1 Spheron Network(SPON) / CLP
$14,56332
1 Spheron Network(SPON) / PKR
Rs4,3621936
1 Spheron Network(SPON) / KZT
8,20153
1 Spheron Network(SPON) / THB
฿0,499358
1 Spheron Network(SPON) / TWD
NT$0,4750858
1 Spheron Network(SPON) / AED
د.إ0,0567382
1 Spheron Network(SPON) / CHF
Fr0,012368
1 Spheron Network(SPON) / HKD
HK$0,1199696
1 Spheron Network(SPON) / AMD
֏5,9187064
1 Spheron Network(SPON) / MAD
.د.م0,1431596
1 Spheron Network(SPON) / MXN
$0,2863192
1 Spheron Network(SPON) / SAR
ريال0,057975
1 Spheron Network(SPON) / ETB
Br2,376975
1 Spheron Network(SPON) / KES
KSh1,9972774
1 Spheron Network(SPON) / JOD
د.أ0,01096114
1 Spheron Network(SPON) / PLN
0,0565836
1 Spheron Network(SPON) / RON
лв0,0678694
1 Spheron Network(SPON) / SEK
kr0,1457878
1 Spheron Network(SPON) / BGN
лв0,0261274
1 Spheron Network(SPON) / HUF
Ft5,1879122
1 Spheron Network(SPON) / CZK
0,3249692
1 Spheron Network(SPON) / KWD
د.ك0,00473076
1 Spheron Network(SPON) / ILS
0,050245
1 Spheron Network(SPON) / BOB
Bs0,1068286
1 Spheron Network(SPON) / AZN
0,026282
1 Spheron Network(SPON) / TJS
SM0,142232
1 Spheron Network(SPON) / GEL
0,0418966
1 Spheron Network(SPON) / AOA
Kz14,1704814
1 Spheron Network(SPON) / BHD
.د.ب0,00581296
1 Spheron Network(SPON) / BMD
$0,01546
1 Spheron Network(SPON) / DKK
kr0,099717
1 Spheron Network(SPON) / HNL
L0,4059796
1 Spheron Network(SPON) / MUR
0,7031208
1 Spheron Network(SPON) / NAD
$0,2662212
1 Spheron Network(SPON) / NOK
kr0,155373
1 Spheron Network(SPON) / NZD
$0,0269004
1 Spheron Network(SPON) / PAB
B/.0,01546
1 Spheron Network(SPON) / PGK
K0,0652412
1 Spheron Network(SPON) / QAR
ر.ق0,0562744
1 Spheron Network(SPON) / RSD
дин.1,5651704
1 Spheron Network(SPON) / UZS
soʻm186,2650174
1 Spheron Network(SPON) / ALL
L1,2929198
1 Spheron Network(SPON) / ANG
ƒ0,0276734
1 Spheron Network(SPON) / AWG
ƒ0,027828
1 Spheron Network(SPON) / BBD
$0,03092
1 Spheron Network(SPON) / BAM
KM0,0259728
1 Spheron Network(SPON) / BIF
Fr45,73068
1 Spheron Network(SPON) / BND
$0,020098
1 Spheron Network(SPON) / BSD
$0,01546
1 Spheron Network(SPON) / JMD
$2,4718994
1 Spheron Network(SPON) / KHR
62,0882876
1 Spheron Network(SPON) / KMF
Fr6,53958
1 Spheron Network(SPON) / LAK
336,0869498
1 Spheron Network(SPON) / LKR
රු4,7061786
1 Spheron Network(SPON) / MDL
L0,2609648
1 Spheron Network(SPON) / MGA
Ar69,327278
1 Spheron Network(SPON) / MOP
P0,12368
1 Spheron Network(SPON) / MVR
0,236538
1 Spheron Network(SPON) / MWK
MK26,8402606
1 Spheron Network(SPON) / MZN
MT0,987894
1 Spheron Network(SPON) / NPR
रु2,1931556
1 Spheron Network(SPON) / PYG
109,64232
1 Spheron Network(SPON) / RWF
Fr22,43246
1 Spheron Network(SPON) / SBD
$0,1272358
1 Spheron Network(SPON) / SCR
0,2176768
1 Spheron Network(SPON) / SRD
$0,599075
1 Spheron Network(SPON) / SVC
$0,135275
1 Spheron Network(SPON) / SZL
L0,2662212
1 Spheron Network(SPON) / TMT
m0,05411
1 Spheron Network(SPON) / TND
د.ت0,04542148
1 Spheron Network(SPON) / TTD
$0,1046642
1 Spheron Network(SPON) / UGX
Sh53,86264
1 Spheron Network(SPON) / XAF
Fr8,75036
1 Spheron Network(SPON) / XCD
$0,041742
1 Spheron Network(SPON) / XOF
Fr8,75036
1 Spheron Network(SPON) / XPF
Fr1,59238
1 Spheron Network(SPON) / BWP
P0,207164
1 Spheron Network(SPON) / BZD
$0,0310746
1 Spheron Network(SPON) / CVE
$1,4705552
1 Spheron Network(SPON) / DJF
Fr2,73642
1 Spheron Network(SPON) / DOP
$0,9920682
1 Spheron Network(SPON) / DZD
د.ج2,0093362
1 Spheron Network(SPON) / FJD
$0,0349396
1 Spheron Network(SPON) / GNF
Fr134,4247
1 Spheron Network(SPON) / GTQ
Q0,1184236
1 Spheron Network(SPON) / GYD
$3,2362418
1 Spheron Network(SPON) / ISK
kr1,9325

Spheron Network Mənbəyi

Spheron Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Spheron Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Spheron Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Spheron Network (SPON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPON qiyməti 0,01546 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPON / USD cari qiyməti nədir?
SPON / USD cari qiyməti $ 0,01546 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Spheron Network üçün bazar dəyəri nədir?
SPON üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPON ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPON qiyməti (ATL) nədir?
SPON ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SPON ticarət həcmi nədir?
SPON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 121,84K USD.
SPON bu il daha da yüksələcək?
SPON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:57:30 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SPON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0,01546 USD

SPON Ticarəti Edin

SPON/USDT
$0,01541
$0,01541$0,01541
+2,12%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.635,40
$109.635,40$109.635,40

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,18
$3.846,18$3.846,18

+1,91%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.846,18
$3.846,18$3.846,18

+1,91%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.635,40
$109.635,40$109.635,40

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4806
$2,4806$2,4806

+1,09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18551
$0,18551$0,18551

+2,67%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003130
$0,003130$0,003130

-37,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002931
$0,0002931$0,0002931

+368,96%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020710
$0,0020710$0,0020710

+2.201,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020710
$0,0020710$0,0020710

+2.201,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0437
$0,0437$0,0437

+1.265,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32523
$0,32523$0,32523

+162,09%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%