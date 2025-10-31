Bugünkü canlı Sogni AI qiyməti 0.004699 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOGNI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOGNI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sogni AI qiyməti 0.004699 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOGNI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOGNI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Sogni AI qiyməti(SOGNI)

1 SOGNI / USD Canlı Qiyməti:

$0,004699
-1,50%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:16 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,004655
24 saat Aşağı
$ 0,004881
24 saat Yüksək

$ 0,004655
$ 0,004881
--
--
+0,32%

-1,50%

-7,61%

-7,61%

Sogni AI (SOGNI) canlı qiyməti $ 0,004699. SOGNI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,004655 və ən yüksək $ 0,004881 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOGNI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOGNI son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində -1,50% və son 7 gündə isə -7,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sogni AI (SOGNI) Bazar Məlumatları

--
$ 53,79K
$ 46,99M
--
10.000.000.000
BASE

Sogni AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 53,79K təşkil edir. SOGNI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,99M təşkil edir.

Sogni AI (SOGNI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Sogni AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00007156-1,50%
30 Gün$ +0,001376+41,40%
60 Gün$ +0,000458+10,79%
90 Gün$ +0,001947+70,74%
Bugünkü Sogni AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SOGNI $ -0,00007156 (-1,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Sogni AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,001376 (+41,40%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Sogni AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SOGNI $ +0,000458 (+10,79%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Sogni AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,001947 (+70,74%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Sogni AI (SOGNI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Sogni AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Sogni AI (SOGNI) Nədir?

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Sogni AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SOGNI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Sogni AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Sogni AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Sogni AI Qiymət Proqnozu (USD)

Sogni AI (SOGNI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sogni AI (SOGNI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sogni AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sogni AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Sogni AI (SOGNI) Tokenomikası

Sogni AI (SOGNI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOGNI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Sogni AI (SOGNI) necə alınır?

Necə Sogni AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Sogni AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SOGNI Aktivindən Yerli Valyutalara

Sogni AI Mənbəyi

Sogni AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Sogni AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Sogni AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Sogni AI (SOGNI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOGNI qiyməti 0,004699 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOGNI / USD cari qiyməti nədir?
SOGNI / USD cari qiyməti $ 0,004699 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sogni AI üçün bazar dəyəri nədir?
SOGNI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOGNI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOGNI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SOGNI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOGNI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOGNI qiyməti (ATL) nədir?
SOGNI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SOGNI ticarət həcmi nədir?
SOGNI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 53,79K USD.
SOGNI bu il daha da yüksələcək?
SOGNI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOGNI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:56:16 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

