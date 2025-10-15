SAND Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
SAND (SAND) Tokenomikası
SAND (SAND) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SAND (SAND) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SAND (SAND) Məlumatları
The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.
SAND (SAND) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SAND (SAND) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SAND token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SAND tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SAND tokenomikasını başa düşdünüzsə, SAND tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SAND Necə Alınır?
SAND (SAND) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla SAND almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
SAND (SAND) Qiymət Tarixçəsi
SAND qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
SAND Qiymət Proqnozu
SAND kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SAND qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
