Bugünkü canlı ROVR Network qiyməti 0.009365 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ROVR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ROVR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ROVR Network Logosu

ROVR Network qiyməti(ROVR)

1 ROVR / USD Canlı Qiyməti:

$0,009365
$0,009365$0,009365
-0,13%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:54:07 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00925
$ 0,00925$ 0,00925
24 saat Aşağı
$ 0,009539
$ 0,009539$ 0,009539
24 saat Yüksək

$ 0,00925
$ 0,00925$ 0,00925

$ 0,009539
$ 0,009539$ 0,009539

$ 0,021590040558154902
$ 0,021590040558154902$ 0,021590040558154902

$ 0,008280267387340556
$ 0,008280267387340556$ 0,008280267387340556

-0,12%

-0,13%

-7,74%

-7,74%

ROVR Network (ROVR) canlı qiyməti $ 0,009365. ROVR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00925 və ən yüksək $ 0,009539 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ROVR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,021590040558154902, ən aşağı qiyməti isə $ 0,008280267387340556 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ROVR son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində -0,13% və son 7 gündə isə -7,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ROVR Network (ROVR) Bazar Məlumatları

No.1830

$ 2,02M
$ 2,02M$ 2,02M

$ 77,93K
$ 77,93K$ 77,93K

$ 93,65M
$ 93,65M$ 93,65M

215,29M
215,29M 215,29M

9.999.998.876
9.999.998.876 9.999.998.876

9.999.998.876
9.999.998.876 9.999.998.876

2,15%

SOL

ROVR Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 77,93K təşkil edir. ROVR üzrə dövriyyədə olan təklif 215,29M, ümumi təklif isə 9999998876 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 93,65M təşkil edir.

ROVR Network (ROVR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ROVR Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00001219-0,13%
30 Gün$ -0,001925-17,06%
60 Gün$ +0,004365+87,30%
90 Gün$ +0,004365+87,30%
Bugünkü ROVR Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ROVR $ -0,00001219 (-0,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ROVR Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,001925 (-17,06%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ROVR Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ROVR $ +0,004365 (+87,30%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ROVR Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,004365 (+87,30%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ROVR Network (ROVR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ROVR Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ROVR Network (ROVR) Nədir?

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ROVR Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ROVR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ROVR Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ROVR Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ROVR Network Qiymət Proqnozu (USD)

ROVR Network (ROVR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ROVR Network (ROVR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ROVR Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ROVR Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ROVR Network (ROVR) Tokenomikası

ROVR Network (ROVR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ROVR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ROVR Network (ROVR) necə alınır?

Necə ROVR Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ROVR Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ROVR Aktivindən Yerli Valyutalara

1 ROVR Network(ROVR) / VND
246,439975
1 ROVR Network(ROVR) / AUD
A$0,0142348
1 ROVR Network(ROVR) / GBP
0,00702375
1 ROVR Network(ROVR) / EUR
0,0080539
1 ROVR Network(ROVR) / USD
$0,009365
1 ROVR Network(ROVR) / MYR
RM0,03923935
1 ROVR Network(ROVR) / TRY
0,3935173
1 ROVR Network(ROVR) / JPY
¥1,432845
1 ROVR Network(ROVR) / ARS
ARS$13,4747366
1 ROVR Network(ROVR) / RUB
0,7486381
1 ROVR Network(ROVR) / INR
0,8299263
1 ROVR Network(ROVR) / IDR
Rp153,5245656
1 ROVR Network(ROVR) / PHP
0,55000645
1 ROVR Network(ROVR) / EGP
￡E.0,44230895
1 ROVR Network(ROVR) / BRL
R$0,0503837
1 ROVR Network(ROVR) / CAD
C$0,01301735
1 ROVR Network(ROVR) / BDT
1,1449649
1 ROVR Network(ROVR) / NGN
13,55274705
1 ROVR Network(ROVR) / COP
$36,2983654
1 ROVR Network(ROVR) / ZAR
R.0,16154625
1 ROVR Network(ROVR) / UAH
0,39323635
1 ROVR Network(ROVR) / TZS
T.Sh.23,009805
1 ROVR Network(ROVR) / VES
Bs2,069665
1 ROVR Network(ROVR) / CLP
$8,82183
1 ROVR Network(ROVR) / PKR
Rs2,6424284
1 ROVR Network(ROVR) / KZT
4,9681325
1 ROVR Network(ROVR) / THB
฿0,3024895
1 ROVR Network(ROVR) / TWD
NT$0,28778645
1 ROVR Network(ROVR) / AED
د.إ0,03436955
1 ROVR Network(ROVR) / CHF
Fr0,007492
1 ROVR Network(ROVR) / HKD
HK$0,0726724
1 ROVR Network(ROVR) / AMD
֏3,5852966
1 ROVR Network(ROVR) / MAD
.د.م0,0867199
1 ROVR Network(ROVR) / MXN
$0,1734398
1 ROVR Network(ROVR) / SAR
ريال0,03511875
1 ROVR Network(ROVR) / ETB
Br1,43986875
1 ROVR Network(ROVR) / KES
KSh1,20986435
1 ROVR Network(ROVR) / JOD
د.أ0,006639785
1 ROVR Network(ROVR) / PLN
0,0342759
1 ROVR Network(ROVR) / RON
лв0,04111235
1 ROVR Network(ROVR) / SEK
kr0,08831195
1 ROVR Network(ROVR) / BGN
лв0,01582685
1 ROVR Network(ROVR) / HUF
Ft3,14261305
1 ROVR Network(ROVR) / CZK
0,1968523
1 ROVR Network(ROVR) / KWD
د.ك0,00286569
1 ROVR Network(ROVR) / ILS
0,03043625
1 ROVR Network(ROVR) / BOB
Bs0,06471215
1 ROVR Network(ROVR) / AZN
0,0159205
1 ROVR Network(ROVR) / TJS
SM0,086158
1 ROVR Network(ROVR) / GEL
0,02537915
1 ROVR Network(ROVR) / AOA
Kz8,58386535
1 ROVR Network(ROVR) / BHD
.د.ب0,00352124
1 ROVR Network(ROVR) / BMD
$0,009365
1 ROVR Network(ROVR) / DKK
kr0,06040425
1 ROVR Network(ROVR) / HNL
L0,2459249
1 ROVR Network(ROVR) / MUR
0,4259202
1 ROVR Network(ROVR) / NAD
$0,1612653
1 ROVR Network(ROVR) / NOK
kr0,09411825
1 ROVR Network(ROVR) / NZD
$0,0162951
1 ROVR Network(ROVR) / PAB
B/.0,009365
1 ROVR Network(ROVR) / PGK
K0,0395203
1 ROVR Network(ROVR) / QAR
ر.ق0,0340886
1 ROVR Network(ROVR) / RSD
дин.0,9481126
1 ROVR Network(ROVR) / UZS
soʻm112,83129935
1 ROVR Network(ROVR) / ALL
L0,78319495
1 ROVR Network(ROVR) / ANG
ƒ0,01676335
1 ROVR Network(ROVR) / AWG
ƒ0,016857
1 ROVR Network(ROVR) / BBD
$0,01873
1 ROVR Network(ROVR) / BAM
KM0,0157332
1 ROVR Network(ROVR) / BIF
Fr27,70167
1 ROVR Network(ROVR) / BND
$0,0121745
1 ROVR Network(ROVR) / BSD
$0,009365
1 ROVR Network(ROVR) / JMD
$1,49736985
1 ROVR Network(ROVR) / KHR
37,6104019
1 ROVR Network(ROVR) / KMF
Fr3,961395
1 ROVR Network(ROVR) / LAK
203,58695245
1 ROVR Network(ROVR) / LKR
රු2,85079965
1 ROVR Network(ROVR) / MDL
L0,1580812
1 ROVR Network(ROVR) / MGA
Ar41,9954695
1 ROVR Network(ROVR) / MOP
P0,07492
1 ROVR Network(ROVR) / MVR
0,1432845
1 ROVR Network(ROVR) / MWK
MK16,25867015
1 ROVR Network(ROVR) / MZN
MT0,5984235
1 ROVR Network(ROVR) / NPR
रु1,3285189
1 ROVR Network(ROVR) / PYG
66,41658
1 ROVR Network(ROVR) / RWF
Fr13,588615
1 ROVR Network(ROVR) / SBD
$0,07707395
1 ROVR Network(ROVR) / SCR
0,1318592
1 ROVR Network(ROVR) / SRD
$0,36289375
1 ROVR Network(ROVR) / SVC
$0,08194375
1 ROVR Network(ROVR) / SZL
L0,1612653
1 ROVR Network(ROVR) / TMT
m0,0327775
1 ROVR Network(ROVR) / TND
د.ت0,02751437
1 ROVR Network(ROVR) / TTD
$0,06340105
1 ROVR Network(ROVR) / UGX
Sh32,62766
1 ROVR Network(ROVR) / XAF
Fr5,30059
1 ROVR Network(ROVR) / XCD
$0,0252855
1 ROVR Network(ROVR) / XOF
Fr5,30059
1 ROVR Network(ROVR) / XPF
Fr0,964595
1 ROVR Network(ROVR) / BWP
P0,125491
1 ROVR Network(ROVR) / BZD
$0,01882365
1 ROVR Network(ROVR) / CVE
$0,8907988
1 ROVR Network(ROVR) / DJF
Fr1,657605
1 ROVR Network(ROVR) / DOP
$0,60095205
1 ROVR Network(ROVR) / DZD
د.ج1,21716905
1 ROVR Network(ROVR) / FJD
$0,0211649
1 ROVR Network(ROVR) / GNF
Fr81,428675
1 ROVR Network(ROVR) / GTQ
Q0,0717359
1 ROVR Network(ROVR) / GYD
$1,96037545
1 ROVR Network(ROVR) / ISK
kr1,170625

ROVR Network Mənbəyi

ROVR Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ROVR Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ROVR Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ROVR Network (ROVR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ROVR qiyməti 0,009365 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ROVR / USD cari qiyməti nədir?
ROVR / USD cari qiyməti $ 0,009365 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ROVR Network üçün bazar dəyəri nədir?
ROVR üçün bazar dəyəri $ 2,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ROVR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ROVR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 215,29M USD təşkil edir.
ROVR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ROVR ATH qiyməti olan 0,021590040558154902 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ROVR qiyməti (ATL) nədir?
ROVR ATL qiyməti olan 0,008280267387340556 USD dəyərinə endi.
ROVR ticarət həcmi nədir?
ROVR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 77,93K USD.
ROVR bu il daha da yüksələcək?
ROVR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ROVR qiymət proqnozuna baxın.
ROVR Network (ROVR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ROVR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0,009365 USD

ROVR Ticarəti Edin

ROVR/USDT
$0,009365
$0,009365$0,009365
-0,16%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.700,87
$3.848,24
$0,03043
$186,41
$1,0000
$3.848,24
$109.700,87
$186,41
$2,4809
$0,18547
$0,00000
$0,003149
$0,00941
$0,0002925
$0,0020805
$0,0020805
$0,0440
$0,0000000000000000000000037991
$0,32643
$0,000000000000000000000093
