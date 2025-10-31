ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün ROVR Network qiymət proqnozlarını əldə edin. ROVR qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

ROVR Network qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

ROVR Network Qiymət Proqnozu
$0,009355
-0,24%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:05:18 (UTC+8)

ROVR Network 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, ROVR Network potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,009355 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, ROVR Network potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,009822 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, ROVR üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,010313 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, ROVR üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,010829 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ROVR üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,011371 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ROVR üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,011939 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə ROVR Network qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,019448 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə ROVR Network qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,031679 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,009355
    0,00%
  • 2026
    $ 0,009822
    5,00%
  • 2027
    $ 0,010313
    10,25%
  • 2028
    $ 0,010829
    15,76%
  • 2029
    $ 0,011371
    21,55%
  • 2030
    $ 0,011939
    27,63%
  • 2031
    $ 0,012536
    34,01%
  • 2032
    $ 0,013163
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,013821
    47,75%
  • 2034
    $ 0,014512
    55,13%
  • 2035
    $ 0,015238
    62,89%
  • 2036
    $ 0,016000
    71,03%
  • 2037
    $ 0,016800
    79,59%
  • 2038
    $ 0,017640
    88,56%
  • 2039
    $ 0,018522
    97,99%
  • 2040
    $ 0,019448
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli ROVR Network Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,009355
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,009356
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,009363
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,009393
    0,41%
Bu Gün Üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində ROVR üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,009355$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində ROVR üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,009356$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində ROVR üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,009363$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra ROVR üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,009393$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari ROVR Network Qiymət Statistikaları

$ 0,009355
$ 0,009355$ 0,009355

-0,24%

$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M

215,29M
215,29M 215,29M

$ 86,84K
$ 86,84K$ 86,84K

--

Ən son ROVR qiyməti $ 0,009355 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -0,24% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 86,84K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan ROVR təklifi 215,29M və ümumi bazar dəyəri $ 2,01M təşkil edir.

Necə ROVR Network (ROVR) Almaq Olar?

ROVR almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə ROVR ala bilərsiniz. ROVR Network almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi ROVR Almağı Öyrənin

ROVR Network Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, ROVR Network canlı qiymət səhifəsində ROVR Network üçün cari qiymət 0,009355 USD təşkil edir. ROVR Network (ROVR) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 ROVR. Bu da ona 2,01M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -0,000094
    $ 0,009498
    $ 0,00925
  • 7 Gün
    -0,07%
    $ -0,000794
    $ 0,01023
    $ 0,00925
  • 30 Gün
    -0,17%
    $ -0,001974
    $ 0,01271
    $ 0,00925
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində ROVR Network qiymət hərəkəti -0,000094$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində ROVR Network ticarəti ən yüksək 0,01023$ və ən aşağı 0,00925$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,07% dəyişib. Bu son tendensiya ROVR üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda ROVR Network qiymətində -0,17% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,001974$ qiymət artımını göstərir. Bu, ROVR üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam ROVR Network qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam ROVR Qiymət Tarixçəsinə Baxın

ROVR Network (ROVR) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

ROVR Network Qiymət Proqnozu Modulu ROVR potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər ROVR Network üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan ROVR qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin ROVR Network qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın ROVR aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): ROVR momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və ROVR Network gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

ROVR Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

ROVR Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

ROVR indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, ROVR -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay ROVR üçün qiymət proqnozu nədir?
ROVR Network (ROVR) qiymət proqnozu alətinə əsasən, ROVR qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 ROVR 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 ROVR Network (ROVR) qiyməti bu gün$0,009355 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə ROVR 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə ROVR üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
ROVR Network (ROVR) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 ROVR qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə ROVR üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, ROVR Network (ROVR) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə ROVR üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, ROVR Network (ROVR) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 ROVR 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 ROVR Network (ROVR) qiyməti bu gün$0,009355 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə ROVR 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün ROVR qiymət proqnozu nədir?
ROVR Network (ROVR) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 ROVR qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.