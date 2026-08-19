QOR qiyməti(QOR)
Bu gün canlı QOR (QOR) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,00% dəyişkənlik ilə -- təşkil edir. Cari QOR - AZN konvertasiya dərəcəsi QOR üzrə -- təşkil edir.
QOR hazırda -- bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və -- QOR dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində QOR bazar aktivliyini əks etdirən -- (aşağı) və -- (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi --, ən aşağı isə -- təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində QOR son bir saatda -- və son 7 gündə -- hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
QOR üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QOR üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün QOR qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
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No Data
Bu gün QOR -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə QOR -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
2040-cı ildə QOR qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
QoreChain is a post-quantum, AI-native Layer 1 blockchain with a live public mainnet. As quantum computing advances toward breaking today's encryption, most chains stay exposed to "harvest now, decrypt later" attacks. QoreChain secures every transaction by default with finalized NIST post-quantum standards (ML-DSA-87, ML-KEM-1024, SHAKE-256), making it quantum-safe at the base layer rather than as a bolt-on. It runs a unified triple-VM engine (EVM, Solana-VM and CosmWasm) in which one account and balance is addressable as an Ethereum (0x), Solana and Cosmos (qor1) address, so developers deploy existing Solidity, Rust or CosmWasm code with no rewrite. Built-in AI tooling generates and audits smart contracts, and a Rollup Dev Kit extends the chain to app-specific L2s.
Targeted users: Web3 developers building quantum-safe dApps, rollups and DeFi; validators and node operators; and long-term holders, funds and enterprises that need assets and data to remain secure against future quantum threats. Consumer access is through the QoreX mobile wallet and the QoreChain web dashboard (explorer, wallet, faucet, AI contract studio, quests).
QOR haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|02-11 14:20:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
|02-10 18:39:21
|Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
|02-04 11:04:00
|Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
|02-04 00:48:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
|02-01 01:12:00
|Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
|01-28 07:44:00
|Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
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