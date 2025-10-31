Bugünkü canlı Portal To Bitcoin qiyməti 0.02879 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PTB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PTB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Portal To Bitcoin qiyməti 0.02879 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PTB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PTB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PTB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PTB Qiymət Məlumatları

PTB Whitepaper

PTB Rəsmi Veb-saytı

PTB Tokenomikası

PTB Qiymət Proqnozu

PTB Qiymət Tarixçəsi

PTB Alış Bələdçisi

PTB / Fiat Valyuta Çevirən

PTB Spot

PTB USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Portal To Bitcoin Logosu

Portal To Bitcoin qiyməti(PTB)

1 PTB / USD Canlı Qiyməti:

$0,02879
$0,02879$0,02879
+8,15%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:44 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02645
$ 0,02645$ 0,02645
24 saat Aşağı
$ 0,03032
$ 0,03032$ 0,03032
24 saat Yüksək

$ 0,02645
$ 0,02645$ 0,02645

$ 0,03032
$ 0,03032$ 0,03032

$ 0,08213221598557312
$ 0,08213221598557312$ 0,08213221598557312

$ 0,023917348960866256
$ 0,023917348960866256$ 0,023917348960866256

+0,55%

+8,15%

-9,87%

-9,87%

Portal To Bitcoin (PTB) canlı qiyməti $ 0,02879. PTB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02645 və ən yüksək $ 0,03032 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PTB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,08213221598557312, ən aşağı qiyməti isə $ 0,023917348960866256 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PTB son bir saat ərzində +0,55%, 24 saat ərzində +8,15% və son 7 gündə isə -9,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Portal To Bitcoin (PTB) Bazar Məlumatları

No.505

$ 50,01M
$ 50,01M$ 50,01M

$ 861,97K
$ 861,97K$ 861,97K

$ 241,84M
$ 241,84M$ 241,84M

1,74B
1,74B 1,74B

8.400.000.000
8.400.000.000 8.400.000.000

5.258.400.000
5.258.400.000 5.258.400.000

20,68%

ETH

Portal To Bitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 50,01M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 861,97K təşkil edir. PTB üzrə dövriyyədə olan təklif 1,74B, ümumi təklif isə 5258400000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 241,84M təşkil edir.

Portal To Bitcoin (PTB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Portal To Bitcoin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0021696+8,15%
30 Gün$ -0,02767-49,01%
60 Gün$ +0,01879+187,90%
90 Gün$ +0,01879+187,90%
Bugünkü Portal To Bitcoin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PTB $ +0,0021696 (+8,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Portal To Bitcoin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02767 (-49,01%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Portal To Bitcoin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PTB $ +0,01879 (+187,90%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Portal To Bitcoin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01879 (+187,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Portal To Bitcoin (PTB) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Portal To Bitcoin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Portal To Bitcoin (PTB) Nədir?

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Portal To Bitcoin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PTB steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Portal To Bitcoin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Portal To Bitcoin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Portal To Bitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Portal To Bitcoin (PTB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Portal To Bitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Portal To Bitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomikası

Portal To Bitcoin (PTB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PTB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Portal To Bitcoin (PTB) necə alınır?

Necə Portal To Bitcoin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Portal To Bitcoin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PTB Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Portal To Bitcoin(PTB) / VND
757,60885
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AUD
A$0,0437608
1 Portal To Bitcoin(PTB) / GBP
0,0215925
1 Portal To Bitcoin(PTB) / EUR
0,0247594
1 Portal To Bitcoin(PTB) / USD
$0,02879
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MYR
RM0,1206301
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TRY
1,2097558
1 Portal To Bitcoin(PTB) / JPY
¥4,40487
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ARS
ARS$41,4242036
1 Portal To Bitcoin(PTB) / RUB
2,3014726
1 Portal To Bitcoin(PTB) / INR
2,5513698
1 Portal To Bitcoin(PTB) / IDR
Rp471,9671376
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PHP
1,6908367
1 Portal To Bitcoin(PTB) / EGP
￡E.1,3597517
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BRL
R$0,1548902
1 Portal To Bitcoin(PTB) / CAD
C$0,0400181
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BDT
3,5198654
1 Portal To Bitcoin(PTB) / NGN
41,6640243
1 Portal To Bitcoin(PTB) / COP
$111,5888884
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ZAR
R.0,4966275
1 Portal To Bitcoin(PTB) / UAH
1,2088921
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TZS
T.Sh.70,73703
1 Portal To Bitcoin(PTB) / VES
Bs6,36259
1 Portal To Bitcoin(PTB) / CLP
$27,12018
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PKR
Rs8,1233864
1 Portal To Bitcoin(PTB) / KZT
15,273095
1 Portal To Bitcoin(PTB) / THB
฿0,929917
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TWD
NT$0,8847167
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AED
د.إ0,1056593
1 Portal To Bitcoin(PTB) / CHF
Fr0,023032
1 Portal To Bitcoin(PTB) / HKD
HK$0,2234104
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AMD
֏11,0219636
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MAD
.د.م0,2665954
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MXN
$0,5331908
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SAR
ريال0,1079625
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ETB
Br4,4264625
1 Portal To Bitcoin(PTB) / KES
KSh3,7193801
1 Portal To Bitcoin(PTB) / JOD
د.أ0,02041211
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PLN
0,1053714
1 Portal To Bitcoin(PTB) / RON
лв0,1263881
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SEK
kr0,2714897
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BGN
лв0,0486551
1 Portal To Bitcoin(PTB) / HUF
Ft9,6610603
1 Portal To Bitcoin(PTB) / CZK
0,6051658
1 Portal To Bitcoin(PTB) / KWD
د.ك0,00880974
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ILS
0,0935675
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BOB
Bs0,1989389
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AZN
0,048943
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TJS
SM0,264868
1 Portal To Bitcoin(PTB) / GEL
0,0780209
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AOA
Kz26,3886261
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BHD
.د.ب0,01082504
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BMD
$0,02879
1 Portal To Bitcoin(PTB) / DKK
kr0,1856955
1 Portal To Bitcoin(PTB) / HNL
L0,7560254
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MUR
1,3093692
1 Portal To Bitcoin(PTB) / NAD
$0,4957638
1 Portal To Bitcoin(PTB) / NOK
kr0,2893395
1 Portal To Bitcoin(PTB) / NZD
$0,0500946
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PAB
B/.0,02879
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PGK
K0,1214938
1 Portal To Bitcoin(PTB) / QAR
ر.ق0,1047956
1 Portal To Bitcoin(PTB) / RSD
дин.2,9146996
1 Portal To Bitcoin(PTB) / UZS
soʻm346,8673901
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ALL
L2,4077077
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ANG
ƒ0,0515341
1 Portal To Bitcoin(PTB) / AWG
ƒ0,051822
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BBD
$0,05758
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BAM
KM0,0483672
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BIF
Fr85,16082
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BND
$0,037427
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BSD
$0,02879
1 Portal To Bitcoin(PTB) / JMD
$4,6032331
1 Portal To Bitcoin(PTB) / KHR
115,6223674
1 Portal To Bitcoin(PTB) / KMF
Fr12,17817
1 Portal To Bitcoin(PTB) / LAK
625,8695527
1 Portal To Bitcoin(PTB) / LKR
රු8,7639639
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MDL
L0,4859752
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MGA
Ar129,102997
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MOP
P0,23032
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MVR
0,440487
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MWK
MK49,9826069
1 Portal To Bitcoin(PTB) / MZN
MT1,839681
1 Portal To Bitcoin(PTB) / NPR
रु4,0841494
1 Portal To Bitcoin(PTB) / PYG
204,17868
1 Portal To Bitcoin(PTB) / RWF
Fr41,77429
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SBD
$0,2369417
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SCR
0,4053632
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SRD
$1,1156125
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SVC
$0,2519125
1 Portal To Bitcoin(PTB) / SZL
L0,4957638
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TMT
m0,100765
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TND
د.ت0,08458502
1 Portal To Bitcoin(PTB) / TTD
$0,1949083
1 Portal To Bitcoin(PTB) / UGX
Sh100,30436
1 Portal To Bitcoin(PTB) / XAF
Fr16,29514
1 Portal To Bitcoin(PTB) / XCD
$0,077733
1 Portal To Bitcoin(PTB) / XOF
Fr16,29514
1 Portal To Bitcoin(PTB) / XPF
Fr2,96537
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BWP
P0,385786
1 Portal To Bitcoin(PTB) / BZD
$0,0578679
1 Portal To Bitcoin(PTB) / CVE
$2,7385048
1 Portal To Bitcoin(PTB) / DJF
Fr5,09583
1 Portal To Bitcoin(PTB) / DOP
$1,8474543
1 Portal To Bitcoin(PTB) / DZD
د.ج3,7418363
1 Portal To Bitcoin(PTB) / FJD
$0,0650654
1 Portal To Bitcoin(PTB) / GNF
Fr250,32905
1 Portal To Bitcoin(PTB) / GTQ
Q0,2205314
1 Portal To Bitcoin(PTB) / GYD
$6,0266107
1 Portal To Bitcoin(PTB) / ISK
kr3,59875

Portal To Bitcoin Mənbəyi

Portal To Bitcoin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Portal To Bitcoin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Portal To Bitcoin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Portal To Bitcoin (PTB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PTB qiyməti 0,02879 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PTB / USD cari qiyməti nədir?
PTB / USD cari qiyməti $ 0,02879 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Portal To Bitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
PTB üçün bazar dəyəri $ 50,01M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PTB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PTB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,74B USD təşkil edir.
PTB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PTB ATH qiyməti olan 0,08213221598557312 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PTB qiyməti (ATL) nədir?
PTB ATL qiyməti olan 0,023917348960866256 USD dəyərinə endi.
PTB ticarət həcmi nədir?
PTB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 861,97K USD.
PTB bu il daha da yüksələcək?
PTB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PTB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:44 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

PTB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0,02879 USD

PTB Ticarəti Edin

PTB/USDT
$0,02879
$0,02879$0,02879
+7,86%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,53
$109.774,53$109.774,53

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,18
$3.850,18$3.850,18

+2,02%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03088
$0,03088$0,03088

+23,27%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,18
$3.850,18$3.850,18

+2,02%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,53
$109.774,53$109.774,53

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,63
$186,63$186,63

+0,83%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4805
$2,4805$2,4805

+1,08%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18549
$0,18549$0,18549

+2,66%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003199
$0,003199$0,003199

-36,02%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002925
$0,0002925$0,0002925

+368,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020025
$0,0020025$0,0020025

+2.125,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020025
$0,0020025$0,0020025

+2.125,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0421
$0,0421$0,0421

+1.215,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32613
$0,32613$0,32613

+162,81%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000094
$0,000000000000000000000094$0,000000000000000000000094

+100,00%