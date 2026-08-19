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Bugünkü canlı Nietzschean Penguin qiyməti 0,0008461 AZN təşkil edir.PENGUIN bazar həddi 846.043,8494247899774 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PENGUIN - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Nietzschean Penguin qiyməti 0,0008461 AZN təşkil edir.PENGUIN bazar həddi 846.043,8494247899774 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində PENGUIN - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Nietzschean Penguin qiyməti(PENGUIN)

1 PENGUIN / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,00143837
₼0,00143837₼0,00143837
-7,01%1D
AZN
Nietzschean Penguin (PENGUIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 14:47:12 (UTC+8)

Nietzschean Penguin bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Nietzschean Penguin (PENGUIN) qiyməti son 24 saat ərzində olan 7,01% dəyişkənlik ilə ₼ 0,0008461 təşkil edir. Cari PENGUIN - AZN konvertasiya dərəcəsi PENGUIN üzrə ₼ 0,0008461 təşkil edir.

Nietzschean Penguin hazırda ₼ 846,04K bazar kapitallaşması ilə #1317 sıradadır və 999,93M PENGUIN dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində PENGUIN bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,0008175 (aşağı) və ₼ 0,0009581 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,284108946556243033, ən aşağı isə ₼ 0,000063013878217271 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində PENGUIN son bir saatda -0,98% və son 7 gündə -9,31% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 64,04K səviyyəsinə çatıb.

Nietzschean Penguin (PENGUIN) Bazar Məlumatları

No.1317

₼ 846,04K
₼ 846,04K₼ 846,04K

₼ 64,04K
₼ 64,04K₼ 64,04K

₼ 846,10K
₼ 846,10K₼ 846,10K

999,93M
999,93M 999,93M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.933.636,006134
999.933.636,006134 999.933.636,006134

99,99%

SOL

Nietzschean Penguin üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 846,04K və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 64,04K təşkil edir. PENGUIN üzrə dövriyyədə olan təklif 999,93M, ümumi təklif isə 999933636.006134 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 846,10K təşkil edir.

Nietzschean Penguin qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,0008175
₼ 0,0008175₼ 0,0008175
24 saat Aşağı
₼ 0,0009581
₼ 0,0009581₼ 0,0009581
24 saat Yüksək

₼ 0,0008175
₼ 0,0008175₼ 0,0008175

₼ 0,0009581
₼ 0,0009581₼ 0,0009581

₼ 0,284108946556243033
₼ 0,284108946556243033₼ 0,284108946556243033

₼ 0,000063013878217271
₼ 0,000063013878217271₼ 0,000063013878217271

-0,98%

-7,01%

-9,31%

-9,31%

Nietzschean Penguin (PENGUIN) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Nietzschean Penguin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,000108431-7,01%
30 Gün₼ -0,0004659-35,52%
60 Gün₼ -0,0011999-58,65%
90 Gün₼ -0,0027579-76,53%
Bugünkü Nietzschean Penguin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PENGUIN ₼ -0,000108431 (-7,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Nietzschean Penguin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,0004659 (-35,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Nietzschean Penguin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PENGUIN ₼ -0,0011999 (-58,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Nietzschean Penguin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,0027579 (-76,53%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Nietzschean Penguin (PENGUIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Nietzschean Penguin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Nietzschean Penguin üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Nietzschean Penguin (PENGUIN) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, PENGUIN üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Nietzschean Penguin (PENGUIN) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Nietzschean Penguin qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Nietzschean Penguin qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Nietzschean Penguin Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə PENGUIN qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Nietzschean Penguin almaq və investisiya qoymaq qaydası

Nietzschean Penguin ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də PENGUIN almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Nietzschean Penguin almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Nietzschean Penguin (PENGUIN) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Nietzschean Penguin dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Nietzschean Penguin (PENGUIN) Alınır Təlimatı

Nietzschean Penguin ilə edə biləcəkləriniz

Nietzschean Penguin sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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Bazar Yaradıcı
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Nietzschean Penguin Mənbəyi

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Rəsmi Nietzschean Penguin Veb-saytı
Block Explorer

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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Nietzschean Penguin Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 14:47:12 (UTC+8)

Nietzschean Penguin (PENGUIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Nietzschean Penguin haqqında daha çox məlumat əldə edin

PENGUIN USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli PENGUIN uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də PENGUIN USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Nietzschean Penguin (PENGUIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Nietzschean Penguin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
PENGUIN/USDT
₼0,0014603
₼0,0014603₼0,0014603
-5,48%
73.06M (USDT)

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Bitway

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₼0,9552062
₼0,9552062₼0,9552062

+45,06%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0,00022304
₼0,00022304₼0,00022304

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₼0,435234₼0,435234

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ZKcandy

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ZAY

₼1,1560
₼1,1560₼1,1560

+9,27%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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1 PENGUIN = 0,00143837 AZN