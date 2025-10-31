Bugünkü canlı Overlay Protocol qiyməti 0.06987 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OVL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OVL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Overlay Protocol qiyməti 0.06987 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OVL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OVL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Overlay Protocol Logosu

Overlay Protocol qiyməti(OVL)

1 OVL / USD Canlı Qiyməti:

$0,0699
$0,0699$0,0699
-5,62%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:06 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,06654
$ 0,06654$ 0,06654
24 saat Aşağı
$ 0,08471
$ 0,08471$ 0,08471
24 saat Yüksək

$ 0,06654
$ 0,06654$ 0,06654

$ 0,08471
$ 0,08471$ 0,08471

$ 0,7841389069548613
$ 0,7841389069548613$ 0,7841389069548613

$ 0,10678946055291266
$ 0,10678946055291266$ 0,10678946055291266

+0,46%

-5,62%

-25,19%

-25,19%

Overlay Protocol (OVL) canlı qiyməti $ 0,06987. OVL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,06654 və ən yüksək $ 0,08471 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OVL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,7841389069548613, ən aşağı qiyməti isə $ 0,10678946055291266 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OVL son bir saat ərzində +0,46%, 24 saat ərzində -5,62% və son 7 gündə isə -25,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Overlay Protocol (OVL) Bazar Məlumatları

No.2042

$ 762,51K
$ 762,51K$ 762,51K

$ 56,90K
$ 56,90K$ 56,90K

$ 6,99M
$ 6,99M$ 6,99M

10,91M
10,91M 10,91M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

88.871.915,39447941
88.871.915,39447941 88.871.915,39447941

10,91%

BSC

Overlay Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 762,51K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,90K təşkil edir. OVL üzrə dövriyyədə olan təklif 10,91M, ümumi təklif isə 88871915.39447941 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,99M təşkil edir.

Overlay Protocol (OVL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Overlay Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0041623-5,62%
30 Gün$ -0,10583-60,24%
60 Gün$ -0,06583-48,52%
90 Gün$ -0,10013-58,90%
Bugünkü Overlay Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OVL $ -0,0041623 (-5,62%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Overlay Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,10583 (-60,24%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Overlay Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OVL $ -0,06583 (-48,52%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Overlay Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,10013 (-58,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Overlay Protocol (OVL) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Overlay Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Overlay Protocol (OVL) Nədir?

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Overlay Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- OVL steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Overlay Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Overlay Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Overlay Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Overlay Protocol (OVL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Overlay Protocol (OVL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Overlay Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Overlay Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Overlay Protocol (OVL) Tokenomikası

Overlay Protocol (OVL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OVL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Overlay Protocol (OVL) necə alınır?

Necə Overlay Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Overlay Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OVL Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Overlay Protocol(OVL) / VND
1.838,62905
1 Overlay Protocol(OVL) / AUD
A$0,1062024
1 Overlay Protocol(OVL) / GBP
0,0524025
1 Overlay Protocol(OVL) / EUR
0,0600882
1 Overlay Protocol(OVL) / USD
$0,06987
1 Overlay Protocol(OVL) / MYR
RM0,2927553
1 Overlay Protocol(OVL) / TRY
2,9359374
1 Overlay Protocol(OVL) / JPY
¥10,69011
1 Overlay Protocol(OVL) / ARS
ARS$100,5317508
1 Overlay Protocol(OVL) / RUB
5,5854078
1 Overlay Protocol(OVL) / INR
6,1918794
1 Overlay Protocol(OVL) / IDR
Rp1.145,4096528
1 Overlay Protocol(OVL) / PHP
4,1034651
1 Overlay Protocol(OVL) / EGP
￡E.3,2999601
1 Overlay Protocol(OVL) / BRL
R$0,3759006
1 Overlay Protocol(OVL) / CAD
C$0,0971193
1 Overlay Protocol(OVL) / BDT
8,5423062
1 Overlay Protocol(OVL) / NGN
101,1137679
1 Overlay Protocol(OVL) / COP
$270,8133252
1 Overlay Protocol(OVL) / ZAR
R.1,2052575
1 Overlay Protocol(OVL) / UAH
2,9338413
1 Overlay Protocol(OVL) / TZS
T.Sh.171,67059
1 Overlay Protocol(OVL) / VES
Bs15,44127
1 Overlay Protocol(OVL) / CLP
$65,81754
1 Overlay Protocol(OVL) / PKR
Rs19,7145192
1 Overlay Protocol(OVL) / KZT
37,066035
1 Overlay Protocol(OVL) / THB
฿2,256801
1 Overlay Protocol(OVL) / TWD
NT$2,1471051
1 Overlay Protocol(OVL) / AED
د.إ0,2564229
1 Overlay Protocol(OVL) / CHF
Fr0,055896
1 Overlay Protocol(OVL) / HKD
HK$0,5421912
1 Overlay Protocol(OVL) / AMD
֏26,7490308
1 Overlay Protocol(OVL) / MAD
.د.م0,6469962
1 Overlay Protocol(OVL) / MXN
$1,2939924
1 Overlay Protocol(OVL) / SAR
ريال0,2620125
1 Overlay Protocol(OVL) / ETB
Br10,7425125
1 Overlay Protocol(OVL) / KES
KSh9,0265053
1 Overlay Protocol(OVL) / JOD
د.أ0,04953783
1 Overlay Protocol(OVL) / PLN
0,2557242
1 Overlay Protocol(OVL) / RON
лв0,3067293
1 Overlay Protocol(OVL) / SEK
kr0,6588741
1 Overlay Protocol(OVL) / BGN
лв0,1180803
1 Overlay Protocol(OVL) / HUF
Ft23,4462759
1 Overlay Protocol(OVL) / CZK
1,4686674
1 Overlay Protocol(OVL) / KWD
د.ك0,02138022
1 Overlay Protocol(OVL) / ILS
0,2270775
1 Overlay Protocol(OVL) / BOB
Bs0,4828017
1 Overlay Protocol(OVL) / AZN
0,118779
1 Overlay Protocol(OVL) / TJS
SM0,642804
1 Overlay Protocol(OVL) / GEL
0,1893477
1 Overlay Protocol(OVL) / AOA
Kz64,0421433
1 Overlay Protocol(OVL) / BHD
.د.ب0,02627112
1 Overlay Protocol(OVL) / BMD
$0,06987
1 Overlay Protocol(OVL) / DKK
kr0,4506615
1 Overlay Protocol(OVL) / HNL
L1,8347862
1 Overlay Protocol(OVL) / MUR
3,1776876
1 Overlay Protocol(OVL) / NAD
$1,2031614
1 Overlay Protocol(OVL) / NOK
kr0,7021935
1 Overlay Protocol(OVL) / NZD
$0,1215738
1 Overlay Protocol(OVL) / PAB
B/.0,06987
1 Overlay Protocol(OVL) / PGK
K0,2948514
1 Overlay Protocol(OVL) / QAR
ر.ق0,2543268
1 Overlay Protocol(OVL) / RSD
дин.7,0736388
1 Overlay Protocol(OVL) / UZS
soʻm841,8070353
1 Overlay Protocol(OVL) / ALL
L5,8432281
1 Overlay Protocol(OVL) / ANG
ƒ0,1250673
1 Overlay Protocol(OVL) / AWG
ƒ0,125766
1 Overlay Protocol(OVL) / BBD
$0,13974
1 Overlay Protocol(OVL) / BAM
KM0,1173816
1 Overlay Protocol(OVL) / BIF
Fr206,67546
1 Overlay Protocol(OVL) / BND
$0,090831
1 Overlay Protocol(OVL) / BSD
$0,06987
1 Overlay Protocol(OVL) / JMD
$11,1715143
1 Overlay Protocol(OVL) / KHR
280,6021122
1 Overlay Protocol(OVL) / KMF
Fr29,55501
1 Overlay Protocol(OVL) / LAK
1.518,9130131
1 Overlay Protocol(OVL) / LKR
රු21,2691267
1 Overlay Protocol(OVL) / MDL
L1,1794056
1 Overlay Protocol(OVL) / MGA
Ar313,318041
1 Overlay Protocol(OVL) / MOP
P0,55896
1 Overlay Protocol(OVL) / MVR
1,069011
1 Overlay Protocol(OVL) / MWK
MK121,3020057
1 Overlay Protocol(OVL) / MZN
MT4,464693
1 Overlay Protocol(OVL) / NPR
रु9,9117582
1 Overlay Protocol(OVL) / PYG
495,51804
1 Overlay Protocol(OVL) / RWF
Fr101,38137
1 Overlay Protocol(OVL) / SBD
$0,5750301
1 Overlay Protocol(OVL) / SCR
0,9837696
1 Overlay Protocol(OVL) / SRD
$2,7074625
1 Overlay Protocol(OVL) / SVC
$0,6113625
1 Overlay Protocol(OVL) / SZL
L1,2031614
1 Overlay Protocol(OVL) / TMT
m0,244545
1 Overlay Protocol(OVL) / TND
د.ت0,20527806
1 Overlay Protocol(OVL) / TTD
$0,4730199
1 Overlay Protocol(OVL) / UGX
Sh243,42708
1 Overlay Protocol(OVL) / XAF
Fr39,54642
1 Overlay Protocol(OVL) / XCD
$0,188649
1 Overlay Protocol(OVL) / XOF
Fr39,54642
1 Overlay Protocol(OVL) / XPF
Fr7,19661
1 Overlay Protocol(OVL) / BWP
P0,936258
1 Overlay Protocol(OVL) / BZD
$0,1404387
1 Overlay Protocol(OVL) / CVE
$6,6460344
1 Overlay Protocol(OVL) / DJF
Fr12,36699
1 Overlay Protocol(OVL) / DOP
$4,4835579
1 Overlay Protocol(OVL) / DZD
د.ج9,0810039
1 Overlay Protocol(OVL) / FJD
$0,1579062
1 Overlay Protocol(OVL) / GNF
Fr607,51965
1 Overlay Protocol(OVL) / GTQ
Q0,5352042
1 Overlay Protocol(OVL) / GYD
$14,6258871
1 Overlay Protocol(OVL) / ISK
kr8,73375

Overlay Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Overlay Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Overlay Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Overlay Protocol (OVL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OVL qiyməti 0,06987 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OVL / USD cari qiyməti nədir?
OVL / USD cari qiyməti $ 0,06987 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Overlay Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
OVL üçün bazar dəyəri $ 762,51K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OVL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OVL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,91M USD təşkil edir.
OVL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OVL ATH qiyməti olan 0,7841389069548613 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OVL qiyməti (ATL) nədir?
OVL ATL qiyməti olan 0,10678946055291266 USD dəyərinə endi.
OVL ticarət həcmi nədir?
OVL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,90K USD.
OVL bu il daha da yüksələcək?
OVL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OVL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:06 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

