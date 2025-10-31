Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Overlay Protocol qiymət proqnozlarını əldə edin. OVL qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Overlay Protocol qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Overlay Protocol Qiymət Proqnozu
$0,06833
-7,74%
USD
Faktiki
Proqnoz
Overlay Protocol 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Overlay Protocol potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,06833 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Overlay Protocol potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,071746 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, OVL üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,075333 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, OVL üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,079100 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, OVL üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,083055 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, OVL üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,087208 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Overlay Protocol qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,142053 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Overlay Protocol qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,231389 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,06833
    0,00%
  • 2026
    $ 0,071746
    5,00%
  • 2027
    $ 0,075333
    10,25%
  • 2028
    $ 0,079100
    15,76%
  • 2029
    $ 0,083055
    21,55%
  • 2030
    $ 0,087208
    27,63%
  • 2031
    $ 0,091568
    34,01%
  • 2032
    $ 0,096147
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,100954
    47,75%
  • 2034
    $ 0,106002
    55,13%
  • 2035
    $ 0,111302
    62,89%
  • 2036
    $ 0,116867
    71,03%
  • 2037
    $ 0,122710
    79,59%
  • 2038
    $ 0,128846
    88,56%
  • 2039
    $ 0,135288
    97,99%
  • 2040
    $ 0,142053
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Overlay Protocol Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,06833
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,068339
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,068395
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,068610
    0,41%
Bu Gün Üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində OVL üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,06833$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində OVL üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,068339$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində OVL üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,068395$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra OVL üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,068610$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Overlay Protocol Qiymət Statistikaları

$ 0,06833
-7,73%

$ 745,71K
10,91M
$ 61,81K
--

Ən son OVL qiyməti $ 0,06833 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -7,74% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 61,81K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan OVL təklifi 10,91M və ümumi bazar dəyəri $ 745,71K təşkil edir.

Necə Overlay Protocol (OVL) Almaq Olar?

OVL almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə OVL ala bilərsiniz. Overlay Protocol almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi OVL Almağı Öyrənin

Overlay Protocol Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Overlay Protocol canlı qiymət səhifəsində Overlay Protocol üçün cari qiymət 0,06833 USD təşkil edir. Overlay Protocol (OVL) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 OVL. Bu da ona 745,71K$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,11%
    $ -0,008569
    $ 0,08038
    $ 0,06654
  • 7 Gün
    -0,27%
    $ -0,025370
    $ 0,09617
    $ 0,06654
  • 30 Gün
    -0,63%
    $ -0,12104
    $ 0,2258
    $ 0,06654
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Overlay Protocol qiymət hərəkəti -0,008569$ oldu və bu da dəyərində -0,11% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Overlay Protocol ticarəti ən yüksək 0,09617$ və ən aşağı 0,06654$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,27% dəyişib. Bu son tendensiya OVL üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Overlay Protocol qiymətində -0,63% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,12104$ qiymət artımını göstərir. Bu, OVL üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Overlay Protocol qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam OVL Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Overlay Protocol (OVL) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Overlay Protocol Qiymət Proqnozu Modulu OVL potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Overlay Protocol üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan OVL qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Overlay Protocol qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın OVL aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): OVL momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Overlay Protocol gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

OVL Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

OVL Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

OVL indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, OVL -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay OVL üçün qiymət proqnozu nədir?
Overlay Protocol (OVL) qiymət proqnozu alətinə əsasən, OVL qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 OVL 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Overlay Protocol (OVL) qiyməti bu gün$0,06833 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə OVL 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə OVL üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Overlay Protocol (OVL) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 OVL qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə OVL üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Overlay Protocol (OVL) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə OVL üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Overlay Protocol (OVL) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 OVL 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Overlay Protocol (OVL) qiyməti bu gün$0,06833 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə OVL 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün OVL qiymət proqnozu nədir?
Overlay Protocol (OVL) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 OVL qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:03:02 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.