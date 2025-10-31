Bugünkü canlı NUMINE qiyməti 0.09861 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NUMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NUMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NUMINE qiyməti 0.09861 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NUMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NUMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NUMINE (NUMI) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,08275
$ 0,08275$ 0,08275
$ 0,12741
$ 0,12741$ 0,12741
$ 0,08275
$ 0,08275$ 0,08275

$ 0,12741
$ 0,12741$ 0,12741

$ 0,14584954023080834
$ 0,14584954023080834$ 0,14584954023080834

$ 0,05706319497536665
$ 0,05706319497536665$ 0,05706319497536665

-1,69%

-11,37%

+70,13%

+70,13%

NUMINE (NUMI) canlı qiyməti $ 0,09861. NUMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,08275 və ən yüksək $ 0,12741 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NUMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,14584954023080834, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05706319497536665 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NUMI son bir saat ərzində -1,69%, 24 saat ərzində -11,37% və son 7 gündə isə +70,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NUMINE (NUMI) Bazar Məlumatları

$ 15,95M
$ 15,95M$ 15,95M

$ 153,03K
$ 153,03K$ 153,03K

$ 98,61M
$ 98,61M$ 98,61M

161,78M
161,78M 161,78M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

16,17%

NUMINE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,95M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 153,03K təşkil edir. NUMI üzrə dövriyyədə olan təklif 161,78M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 98,61M təşkil edir.

NUMINE (NUMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün NUMINE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0126541-11,37%
30 Gün$ +0,00116+1,19%
60 Gün$ +0,04861+97,22%
90 Gün$ +0,04861+97,22%
Bu gün NUMI $ -0,0126541 (-11,37%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Son 30 gündə qiymət $ +0,00116 (+1,19%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NUMI $ +0,04861 (+97,22%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04861 (+97,22%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

NUMINE (NUMI) Nədir?

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC NUMINE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə NUMINE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız NUMINE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

NUMINE Qiymət Proqnozu (USD)

NUMINE (NUMI) Tokenomikası

NUMINE (NUMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NUMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

NUMINE (NUMI) necə alınır?

Necə NUMINE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım NUMINE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NUMI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 NUMINE(NUMI) / VND
2.594,92215
1 NUMINE(NUMI) / AUD
A$0,1498872
1 NUMINE(NUMI) / GBP
0,0739575
1 NUMINE(NUMI) / EUR
0,0848046
1 NUMINE(NUMI) / USD
$0,09861
1 NUMINE(NUMI) / MYR
RM0,4131759
1 NUMINE(NUMI) / TRY
4,1435922
1 NUMINE(NUMI) / JPY
¥15,08733
1 NUMINE(NUMI) / ARS
ARS$141,8840124
1 NUMINE(NUMI) / RUB
7,8828834
1 NUMINE(NUMI) / INR
8,7388182
1 NUMINE(NUMI) / IDR
Rp1.616,5571184
1 NUMINE(NUMI) / PHP
5,7913653
1 NUMINE(NUMI) / EGP
￡E.4,6573503
1 NUMINE(NUMI) / BRL
R$0,5305218
1 NUMINE(NUMI) / CAD
C$0,1370679
1 NUMINE(NUMI) / BDT
12,0560586
1 NUMINE(NUMI) / NGN
142,7054337
1 NUMINE(NUMI) / COP
$382,2084156
1 NUMINE(NUMI) / ZAR
R.1,7010225
1 NUMINE(NUMI) / UAH
4,1406339
1 NUMINE(NUMI) / TZS
T.Sh.242,28477
1 NUMINE(NUMI) / VES
Bs21,79281
1 NUMINE(NUMI) / CLP
$92,89062
1 NUMINE(NUMI) / PKR
Rs27,8237976
1 NUMINE(NUMI) / KZT
52,312605
1 NUMINE(NUMI) / THB
฿3,185103
1 NUMINE(NUMI) / TWD
NT$3,0302853
1 NUMINE(NUMI) / AED
د.إ0,3618987
1 NUMINE(NUMI) / CHF
Fr0,078888
1 NUMINE(NUMI) / HKD
HK$0,7652136
1 NUMINE(NUMI) / AMD
֏37,7518524
1 NUMINE(NUMI) / MAD
.د.م0,9131286
1 NUMINE(NUMI) / MXN
$1,8262572
1 NUMINE(NUMI) / SAR
ريال0,3697875
1 NUMINE(NUMI) / ETB
Br15,1612875
1 NUMINE(NUMI) / KES
KSh12,7394259
1 NUMINE(NUMI) / JOD
د.أ0,06991449
1 NUMINE(NUMI) / PLN
0,3609126
1 NUMINE(NUMI) / RON
лв0,4328979
1 NUMINE(NUMI) / SEK
kr0,9298923
1 NUMINE(NUMI) / BGN
лв0,1666509
1 NUMINE(NUMI) / HUF
Ft33,0905577
1 NUMINE(NUMI) / CZK
2,0727822
1 NUMINE(NUMI) / KWD
د.ك0,03017466
1 NUMINE(NUMI) / ILS
0,3204825
1 NUMINE(NUMI) / BOB
Bs0,6813951
1 NUMINE(NUMI) / AZN
0,167637
1 NUMINE(NUMI) / TJS
SM0,907212
1 NUMINE(NUMI) / GEL
0,2672331
1 NUMINE(NUMI) / AOA
Kz90,3849399
1 NUMINE(NUMI) / BHD
.د.ب0,03707736
1 NUMINE(NUMI) / BMD
$0,09861
1 NUMINE(NUMI) / DKK
kr0,6360345
1 NUMINE(NUMI) / HNL
L2,5894986
1 NUMINE(NUMI) / MUR
4,4847828
1 NUMINE(NUMI) / NAD
$1,6980642
1 NUMINE(NUMI) / NOK
kr0,9910305
1 NUMINE(NUMI) / NZD
$0,1715814
1 NUMINE(NUMI) / PAB
B/.0,09861
1 NUMINE(NUMI) / PGK
K0,4161342
1 NUMINE(NUMI) / QAR
ر.ق0,3589404
1 NUMINE(NUMI) / RSD
дин.9,9832764
1 NUMINE(NUMI) / UZS
soʻm1.188,0720159
1 NUMINE(NUMI) / ALL
L8,2467543
1 NUMINE(NUMI) / ANG
ƒ0,1765119
1 NUMINE(NUMI) / AWG
ƒ0,177498
1 NUMINE(NUMI) / BBD
$0,19722
1 NUMINE(NUMI) / BAM
KM0,1656648
1 NUMINE(NUMI) / BIF
Fr291,68838
1 NUMINE(NUMI) / BND
$0,128193
1 NUMINE(NUMI) / BSD
$0,09861
1 NUMINE(NUMI) / JMD
$15,7667529
1 NUMINE(NUMI) / KHR
396,0236766
1 NUMINE(NUMI) / KMF
Fr41,71203
1 NUMINE(NUMI) / LAK
2.143,6956093
1 NUMINE(NUMI) / LKR
රු30,0178701
1 NUMINE(NUMI) / MDL
L1,6645368
1 NUMINE(NUMI) / MGA
Ar442,196823
1 NUMINE(NUMI) / MOP
P0,78888
1 NUMINE(NUMI) / MVR
1,508733
1 NUMINE(NUMI) / MWK
MK171,1978071
1 NUMINE(NUMI) / MZN
MT6,301179
1 NUMINE(NUMI) / NPR
रु13,9888146
1 NUMINE(NUMI) / PYG
699,34212
1 NUMINE(NUMI) / RWF
Fr143,08311
1 NUMINE(NUMI) / SBD
$0,8115603
1 NUMINE(NUMI) / SCR
1,3884288
1 NUMINE(NUMI) / SRD
$3,8211375
1 NUMINE(NUMI) / SVC
$0,8628375
1 NUMINE(NUMI) / SZL
L1,6980642
1 NUMINE(NUMI) / TMT
m0,345135
1 NUMINE(NUMI) / TND
د.ت0,28971618
1 NUMINE(NUMI) / TTD
$0,6675897
1 NUMINE(NUMI) / UGX
Sh343,55724
1 NUMINE(NUMI) / XAF
Fr55,81326
1 NUMINE(NUMI) / XCD
$0,266247
1 NUMINE(NUMI) / XOF
Fr55,81326
1 NUMINE(NUMI) / XPF
Fr10,15683
1 NUMINE(NUMI) / BWP
P1,321374
1 NUMINE(NUMI) / BZD
$0,1982061
1 NUMINE(NUMI) / CVE
$9,3797832
1 NUMINE(NUMI) / DJF
Fr17,45397
1 NUMINE(NUMI) / DOP
$6,3278037
1 NUMINE(NUMI) / DZD
د.ج12,8163417
1 NUMINE(NUMI) / FJD
$0,2228586
1 NUMINE(NUMI) / GNF
Fr857,41395
1 NUMINE(NUMI) / GTQ
Q0,7553526
1 NUMINE(NUMI) / GYD
$20,6420313
1 NUMINE(NUMI) / ISK
kr12,32625

NUMINE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi NUMINE Veb-saytı
Bugünkü NUMINE (NUMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NUMI qiyməti 0,09861 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NUMI / USD cari qiyməti nədir?
NUMI / USD cari qiyməti $ 0,09861 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NUMINE üçün bazar dəyəri nədir?
NUMI üçün bazar dəyəri $ 15,95M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NUMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NUMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 161,78M USD təşkil edir.
NUMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NUMI ATH qiyməti olan 0,14584954023080834 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NUMI qiyməti (ATL) nədir?
NUMI ATL qiyməti olan 0,05706319497536665 USD dəyərinə endi.
NUMI ticarət həcmi nədir?
NUMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 153,03K USD.
NUMI bu il daha da yüksələcək?
NUMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NUMI qiymət proqnozuna baxın.
NUMINE (NUMI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

