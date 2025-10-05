Bugünkü canlı Newton Protocol qiyməti 0.2087 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Newton Protocol qiyməti 0.2087 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NEWT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

NEWT Qiymət Məlumatları

NEWT Whitepaper

NEWT Rəsmi Veb-saytı

NEWT Tokenomikası

NEWT Qiymət Proqnozu

NEWT Qiymət Tarixçəsi

NEWT Alış Bələdçisi

NEWT / Fiat Valyuta Çevirən

NEWT Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Newton Protocol Logosu

Newton Protocol qiyməti(NEWT)

1 NEWT / USD Canlı Qiyməti:

$0,2087
$0,2087$0,2087
+4,66%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:29:15 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978
24 saat Aşağı
$ 0,2094
$ 0,2094$ 0,2094
24 saat Yüksək

$ 0,1978
$ 0,1978$ 0,1978

$ 0,2094
$ 0,2094$ 0,2094

$ 0,83373560557428
$ 0,83373560557428$ 0,83373560557428

$ 0,18424447847964207
$ 0,18424447847964207$ 0,18424447847964207

+0,14%

+4,66%

+3,06%

+3,06%

Newton Protocol (NEWT) canlı qiyməti $ 0,2087. NEWT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1978 və ən yüksək $ 0,2094 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NEWT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,83373560557428, ən aşağı qiyməti isə $ 0,18424447847964207 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NEWT son bir saat ərzində +0,14%, 24 saat ərzində +4,66% və son 7 gündə isə +3,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Newton Protocol (NEWT) Bazar Məlumatları

No.636

$ 44,87M
$ 44,87M$ 44,87M

$ 428,75K
$ 428,75K$ 428,75K

$ 208,70M
$ 208,70M$ 208,70M

215,00M
215,00M 215,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

21,50%

ETH

Newton Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 44,87M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 428,75K təşkil edir. NEWT üzrə dövriyyədə olan təklif 215,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 208,70M təşkil edir.

Newton Protocol (NEWT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Newton Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,009292+4,66%
30 Gün$ -0,05-19,33%
60 Gün$ -0,1309-38,55%
90 Gün$ -0,1161-35,75%
Bugünkü Newton Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NEWT $ +0,009292 (+4,66%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Newton Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,05 (-19,33%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Newton Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NEWT $ -0,1309 (-38,55%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Newton Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,1161 (-35,75%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Newton Protocol (NEWT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Newton Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Newton Protocol (NEWT) Nədir?

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Newton Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NEWT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Newton Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Newton Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Newton Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Newton Protocol (NEWT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Newton Protocol (NEWT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Newton Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Newton Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomikası

Newton Protocol (NEWT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NEWT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Newton Protocol (NEWT) necə alınır?

Necə Newton Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Newton Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NEWT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Newton Protocol(NEWT) / VND
5.491,9405
1 Newton Protocol(NEWT) / AUD
A$0,315137
1 Newton Protocol(NEWT) / GBP
0,152351
1 Newton Protocol(NEWT) / EUR
0,177395
1 Newton Protocol(NEWT) / USD
$0,2087
1 Newton Protocol(NEWT) / MYR
RM0,87654
1 Newton Protocol(NEWT) / TRY
8,642267
1 Newton Protocol(NEWT) / JPY
¥30,6789
1 Newton Protocol(NEWT) / ARS
ARS$297,29315
1 Newton Protocol(NEWT) / RUB
17,157227
1 Newton Protocol(NEWT) / INR
18,517951
1 Newton Protocol(NEWT) / IDR
Rp3.478,331942
1 Newton Protocol(NEWT) / KRW
293,943515
1 Newton Protocol(NEWT) / PHP
12,08373
1 Newton Protocol(NEWT) / EGP
￡E.9,961251
1 Newton Protocol(NEWT) / BRL
R$1,112371
1 Newton Protocol(NEWT) / CAD
C$0,290093
1 Newton Protocol(NEWT) / BDT
25,388355
1 Newton Protocol(NEWT) / NGN
305,561844
1 Newton Protocol(NEWT) / COP
$812,062135
1 Newton Protocol(NEWT) / ZAR
R.3,593814
1 Newton Protocol(NEWT) / UAH
8,606788
1 Newton Protocol(NEWT) / TZS
T.Sh.512,7759
1 Newton Protocol(NEWT) / VES
Bs38,6095
1 Newton Protocol(NEWT) / CLP
$200,1433
1 Newton Protocol(NEWT) / PKR
Rs58,705223
1 Newton Protocol(NEWT) / KZT
114,229858
1 Newton Protocol(NEWT) / THB
฿6,755619
1 Newton Protocol(NEWT) / TWD
NT$6,352828
1 Newton Protocol(NEWT) / AED
د.إ0,765929
1 Newton Protocol(NEWT) / CHF
Fr0,164873
1 Newton Protocol(NEWT) / HKD
HK$1,621599
1 Newton Protocol(NEWT) / AMD
֏79,961318
1 Newton Protocol(NEWT) / MAD
.د.م1,897083
1 Newton Protocol(NEWT) / MXN
$3,837993
1 Newton Protocol(NEWT) / SAR
ريال0,780538
1 Newton Protocol(NEWT) / ETB
Br30,280283
1 Newton Protocol(NEWT) / KES
KSh26,951518
1 Newton Protocol(NEWT) / JOD
د.أ0,1479683
1 Newton Protocol(NEWT) / PLN
0,755494
1 Newton Protocol(NEWT) / RON
лв0,903671
1 Newton Protocol(NEWT) / SEK
kr1,955519
1 Newton Protocol(NEWT) / BGN
лв0,346442
1 Newton Protocol(NEWT) / HUF
Ft69,104744
1 Newton Protocol(NEWT) / CZK
4,311742
1 Newton Protocol(NEWT) / KWD
د.ك0,0638622
1 Newton Protocol(NEWT) / ILS
0,68871
1 Newton Protocol(NEWT) / BOB
Bs1,44003
1 Newton Protocol(NEWT) / AZN
0,35479
1 Newton Protocol(NEWT) / TJS
SM1,942997
1 Newton Protocol(NEWT) / GEL
0,567664
1 Newton Protocol(NEWT) / AOA
Kz191,292333
1 Newton Protocol(NEWT) / BHD
.د.ب0,0784712
1 Newton Protocol(NEWT) / BMD
$0,2087
1 Newton Protocol(NEWT) / DKK
kr1,327332
1 Newton Protocol(NEWT) / HNL
L5,457505
1 Newton Protocol(NEWT) / MUR
9,456197
1 Newton Protocol(NEWT) / NAD
$3,595901
1 Newton Protocol(NEWT) / NOK
kr2,078652
1 Newton Protocol(NEWT) / NZD
$0,356877
1 Newton Protocol(NEWT) / PAB
B/.0,2087
1 Newton Protocol(NEWT) / PGK
K0,886975
1 Newton Protocol(NEWT) / QAR
ر.ق0,759668
1 Newton Protocol(NEWT) / RSD
дин.20,82826
1 Newton Protocol(NEWT) / UZS
soʻm2.514,457253
1 Newton Protocol(NEWT) / ALL
L17,194793
1 Newton Protocol(NEWT) / ANG
ƒ0,373573
1 Newton Protocol(NEWT) / AWG
ƒ0,37566
1 Newton Protocol(NEWT) / BBD
$0,4174
1 Newton Protocol(NEWT) / BAM
KM0,346442
1 Newton Protocol(NEWT) / BIF
Fr613,7867
1 Newton Protocol(NEWT) / BND
$0,267136
1 Newton Protocol(NEWT) / BSD
$0,2087
1 Newton Protocol(NEWT) / JMD
$33,508872
1 Newton Protocol(NEWT) / KHR
838,151722
1 Newton Protocol(NEWT) / KMF
Fr87,4453
1 Newton Protocol(NEWT) / LAK
4.536,956431
1 Newton Protocol(NEWT) / LKR
Rs63,106706
1 Newton Protocol(NEWT) / MDL
L3,493638
1 Newton Protocol(NEWT) / MGA
Ar931,695236
1 Newton Protocol(NEWT) / MOP
P1,671687
1 Newton Protocol(NEWT) / MVR
3,19311
1 Newton Protocol(NEWT) / MWK
MK362,326157
1 Newton Protocol(NEWT) / MZN
MT13,33593
1 Newton Protocol(NEWT) / NPR
Rs29,67714
1 Newton Protocol(NEWT) / PYG
1.469,6654
1 Newton Protocol(NEWT) / RWF
Fr301,9889
1 Newton Protocol(NEWT) / SBD
$1,717601
1 Newton Protocol(NEWT) / SCR
3,051194
1 Newton Protocol(NEWT) / SRD
$7,95147
1 Newton Protocol(NEWT) / SVC
$1,824038
1 Newton Protocol(NEWT) / SZL
L3,593814
1 Newton Protocol(NEWT) / TMT
m0,73045
1 Newton Protocol(NEWT) / TND
د.ت0,6077344
1 Newton Protocol(NEWT) / TTD
$1,412899
1 Newton Protocol(NEWT) / UGX
Sh722,102
1 Newton Protocol(NEWT) / XAF
Fr116,4546
1 Newton Protocol(NEWT) / XCD
$0,56349
1 Newton Protocol(NEWT) / XOF
Fr116,4546
1 Newton Protocol(NEWT) / XPF
Fr21,0787
1 Newton Protocol(NEWT) / BWP
P2,771536
1 Newton Protocol(NEWT) / BZD
$0,419487
1 Newton Protocol(NEWT) / CVE
$19,599017
1 Newton Protocol(NEWT) / DJF
Fr37,1486
1 Newton Protocol(NEWT) / DOP
$13,06462
1 Newton Protocol(NEWT) / DZD
د.ج27,022476
1 Newton Protocol(NEWT) / FJD
$0,469575
1 Newton Protocol(NEWT) / GNF
Fr1.814,6465
1 Newton Protocol(NEWT) / GTQ
Q1,598642
1 Newton Protocol(NEWT) / GYD
$43,641257
1 Newton Protocol(NEWT) / ISK
kr25,2527

Newton Protocol Mənbəyi

Newton Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Newton Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Newton Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Newton Protocol (NEWT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NEWT qiyməti 0,2087 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NEWT / USD cari qiyməti nədir?
NEWT / USD cari qiyməti $ 0,2087 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Newton Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
NEWT üçün bazar dəyəri $ 44,87M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NEWT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NEWT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 215,00M USD təşkil edir.
NEWT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NEWT ATH qiyməti olan 0,83373560557428 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NEWT qiyməti (ATL) nədir?
NEWT ATL qiyməti olan 0,18424447847964207 USD dəyərinə endi.
NEWT ticarət həcmi nədir?
NEWT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 428,75K USD.
NEWT bu il daha da yüksələcək?
NEWT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NEWT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:29:15 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

Qaynar Xəbərlər

MEXC Margin Futures Gəlirliliyi: İkiqat Ticarət Gəliri Qazanma fürsətləri və Çağırışları

October 3, 2025

Daha Ağıllı Ticarət, Sıfır Komissiya: MEXC-nin Süni İntellekt Dəstəyi ilə Sifarişləri Oyununu Necə Dəyişir

October 3, 2025

GameFi 2.0: Niyə Token İqtisadiyyatı Blockchain Oyunlarının Gələcəyini Təyin Edəcək

October 3, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NEWT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0,2087 USD

NEWT Ticarəti Edin

NEWT/USDC
$0,2087
$0,2087$0,2087
+4,50%
NEWT/USDT
$0,2087
$0,2087$0,2087
+4,55%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya