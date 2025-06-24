NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

AdNEWT

SıralamaNo.636

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4.81%

Dövriyyə Təklifi215,000,000

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.215%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.83373560557428,2025-06-24

Ən Aşağı Qiymət0.18424447847964207,2025-09-30

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.

MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.
Axtarın
Favoritlər
NEWT/USDT
Newton Protocol
----
--
24 saat Ən Yüksək
--
24 saat Ən Aşağı
--
24 saat Həcm (NEWT)
--
24 saat Məbləğ (USDT)
--
Qrafik
Məlumatlar
Əmr Kitabçası
Bazar Ticarətləri
Əmr Kitabçası
Bazar Ticarətləri
Əmr Kitabçası
Bazar Ticarətləri
Bazar Ticarətləri
Spot
Açıq Əmrlər（0）
Əmr Tarixçəsi
Ticarət Tarixçəsi
Açıq Mövqelər (0)
MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.
NEWT/USDT
--
--
‎--
24 saat Ən Yüksək
--
24 saat Ən Aşağı
--
24 saat Həcm (NEWT)
--
24 saat Məbləğ (USDT)
--
Qrafik
Əmr Kitabçası
Bazar Ticarətləri
Məlumatlar
Açıq Əmrlər（0）
Əmr Tarixçəsi
Ticarət Tarixçəsi
Açıq Mövqelər (0)
Loading...