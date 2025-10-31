Bugünkü canlı Metti Token qiyməti 34.46 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Metti Token qiyməti 34.46 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Metti Token Logosu

Metti Token qiyməti(MTT)

1 MTT / USD Canlı Qiyməti:

$34,46
$34,46$34,46
-0,14%1D
USD
Metti Token (MTT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:52 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 34,06
$ 34,06$ 34,06
24 saat Aşağı
$ 36,49
$ 36,49$ 36,49
24 saat Yüksək

$ 34,06
$ 34,06$ 34,06

$ 36,49
$ 36,49$ 36,49

$ 159,13148291639322
$ 159,13148291639322$ 159,13148291639322

$ 3,009680156954041
$ 3,009680156954041$ 3,009680156954041

-0,18%

-0,13%

-9,75%

-9,75%

Metti Token (MTT) canlı qiyməti $ 34,46. MTT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 34,06 və ən yüksək $ 36,49 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MTT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 159,13148291639322, ən aşağı qiyməti isə $ 3,009680156954041 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MTT son bir saat ərzində -0,18%, 24 saat ərzində -0,13% və son 7 gündə isə -9,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Metti Token (MTT) Bazar Məlumatları

No.3753

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 376,77K
$ 376,77K$ 376,77K

$ 172,30M
$ 172,30M$ 172,30M

0,00
0,00 0,00

5.000.000
5.000.000 5.000.000

4.998.730
4.998.730 4.998.730

0,00%

BSC

Metti Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 376,77K təşkil edir. MTT üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 4998730 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 172,30M təşkil edir.

Metti Token (MTT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Metti Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0483-0,13%
30 Gün$ -22,78-39,80%
60 Gün$ -14,05-28,97%
90 Gün$ -30,54-46,99%
Bugünkü Metti Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MTT $ -0,0483 (-0,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Metti Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -22,78 (-39,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Metti Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MTT $ -14,05 (-28,97%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Metti Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -30,54 (-46,99%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Metti Token (MTT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Metti Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Metti Token (MTT) Nədir?

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Metti Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MTT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Metti Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Metti Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Metti Token Qiymət Proqnozu (USD)

Metti Token (MTT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Metti Token (MTT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Metti Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Metti Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Metti Token (MTT) Tokenomikası

Metti Token (MTT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MTT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Metti Token (MTT) necə alınır?

Necə Metti Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Metti Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MTT Aktivindən Yerli Valyutalara

Metti Token Mənbəyi

Metti Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Metti Token Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Metti Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Metti Token (MTT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MTT qiyməti 34,46 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MTT / USD cari qiyməti nədir?
MTT / USD cari qiyməti $ 34,46 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Metti Token üçün bazar dəyəri nədir?
MTT üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MTT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MTT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
MTT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MTT ATH qiyməti olan 159,13148291639322 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MTT qiyməti (ATL) nədir?
MTT ATL qiyməti olan 3,009680156954041 USD dəyərinə endi.
MTT ticarət həcmi nədir?
MTT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 376,77K USD.
MTT bu il daha da yüksələcək?
MTT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MTT qiymət proqnozuna baxın.
Metti Token (MTT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

