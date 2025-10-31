Bugünkü canlı MORI COIN qiyməti 0.03055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MORI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MORI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MORI COIN qiyməti 0.03055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MORI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MORI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MORI COIN Logosu

MORI COIN qiyməti(MORI)

1 MORI / USD Canlı Qiyməti:

$0,03052
$0,03052$0,03052
-11,22%1D
USD
MORI COIN (MORI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:07 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02803
$ 0,02803$ 0,02803
24 saat Aşağı
$ 0,03748
$ 0,03748$ 0,03748
24 saat Yüksək

$ 0,02803
$ 0,02803$ 0,02803

$ 0,03748
$ 0,03748$ 0,03748

$ 0,20062000753120068
$ 0,20062000753120068$ 0,20062000753120068

$ 0,02241657164171012
$ 0,02241657164171012$ 0,02241657164171012

+0,52%

-11,21%

+8,71%

+8,71%

MORI COIN (MORI) canlı qiyməti $ 0,03055. MORI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02803 və ən yüksək $ 0,03748 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MORI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,20062000753120068, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02241657164171012 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MORI son bir saat ərzində +0,52%, 24 saat ərzində -11,21% və son 7 gündə isə +8,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MORI COIN (MORI) Bazar Məlumatları

No.700

$ 24,44M
$ 24,44M$ 24,44M

$ 645,03K
$ 645,03K$ 645,03K

$ 30,55M
$ 30,55M$ 30,55M

800,01M
800,01M 800,01M

999.999.999
999.999.999 999.999.999

999.998.186
999.998.186 999.998.186

80,00%

SOL

MORI COIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 24,44M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 645,03K təşkil edir. MORI üzrə dövriyyədə olan təklif 800,01M, ümumi təklif isə 999998186 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,55M təşkil edir.

MORI COIN (MORI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MORI COIN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0038571-11,21%
30 Gün$ -0,00918-23,11%
60 Gün$ -0,00701-18,67%
90 Gün$ -0,0491-61,65%
Bugünkü MORI COIN Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MORI $ -0,0038571 (-11,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MORI COIN 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00918 (-23,11%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MORI COIN 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MORI $ -0,00701 (-18,67%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MORI COIN 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0491 (-61,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MORI COIN (MORI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MORI COIN Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MORI COIN (MORI) Nədir?

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MORI COIN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MORI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MORI COIN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MORI COIN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MORI COIN Qiymət Proqnozu (USD)

MORI COIN (MORI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MORI COIN (MORI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MORI COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MORI COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MORI COIN (MORI) Tokenomikası

MORI COIN (MORI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MORI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MORI COIN (MORI) necə alınır?

Necə MORI COIN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MORI COIN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MORI Aktivindən Yerli Valyutalara

MORI COIN Mənbəyi

MORI COIN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi MORI COIN Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MORI COIN Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MORI COIN (MORI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MORI qiyməti 0,03055 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MORI / USD cari qiyməti nədir?
MORI / USD cari qiyməti $ 0,03055 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MORI COIN üçün bazar dəyəri nədir?
MORI üçün bazar dəyəri $ 24,44M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MORI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MORI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 800,01M USD təşkil edir.
MORI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MORI ATH qiyməti olan 0,20062000753120068 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MORI qiyməti (ATL) nədir?
MORI ATL qiyməti olan 0,02241657164171012 USD dəyərinə endi.
MORI ticarət həcmi nədir?
MORI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 645,03K USD.
MORI bu il daha da yüksələcək?
MORI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MORI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:07 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MORI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0,03055 USD

MORI Ticarəti Edin

MORI/USDT
$0,03052
$0,03052$0,03052
-11,21%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

