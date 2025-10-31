MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün MORI COIN qiymət proqnozlarını əldə edin. MORI qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

MORI COIN qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

MORI COIN Qiymət Proqnozu
$0,02964
-13,78%
USD
Faktiki
Proqnoz
MORI COIN 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, MORI COIN potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,02964 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, MORI COIN potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,031122 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, MORI üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,032678 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, MORI üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,034312 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, MORI üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,036027 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, MORI üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,037828 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə MORI COIN qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,061619 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə MORI COIN qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,100371 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,02964
    0,00%
  • 2026
    $ 0,031122
    5,00%
  • 2027
    $ 0,032678
    10,25%
  • 2028
    $ 0,034312
    15,76%
  • 2029
    $ 0,036027
    21,55%
  • 2030
    $ 0,037828
    27,63%
  • 2031
    $ 0,039720
    34,01%
  • 2032
    $ 0,041706
    40,71%
  • 2033
    $ 0,043791
    47,75%
  • 2034
    $ 0,045981
    55,13%
  • 2035
    $ 0,048280
    62,89%
  • 2036
    $ 0,050694
    71,03%
  • 2037
    $ 0,053229
    79,59%
  • 2038
    $ 0,055890
    88,56%
  • 2039
    $ 0,058685
    97,99%
  • 2040
    $ 0,061619
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli MORI COIN Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,02964
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,029644
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,029668
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,029761
    0,41%
Bu Gün Üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində MORI üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,02964$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində MORI üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,029644$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində MORI üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,029668$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra MORI üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,029761$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari MORI COIN Qiymət Statistikaları

$ 0,02964
$ 0,02964$ 0,02964

-13,78%

$ 23,72M
$ 23,72M$ 23,72M

800,01M
800,01M 800,01M

$ 688,55K
$ 688,55K$ 688,55K

--

Ən son MORI qiyməti $ 0,02964 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -13,78% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 688,55K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan MORI təklifi 800,01M və ümumi bazar dəyəri $ 23,72M təşkil edir.

Necə MORI COIN (MORI) Almaq Olar?

MORI almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə MORI ala bilərsiniz. MORI COIN almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi MORI Almağı Öyrənin

MORI COIN Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, MORI COIN canlı qiymət səhifəsində MORI COIN üçün cari qiymət 0,02965 USD təşkil edir. MORI COIN (MORI) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 MORI. Bu da ona 23,72M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,15%
    $ -0,005580
    $ 0,03643
    $ 0,02803
  • 7 Gün
    -0,02%
    $ -0,000709
    $ 0,04243
    $ 0,02803
  • 30 Gün
    -0,27%
    $ -0,011040
    $ 0,047
    $ 0,02447
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində MORI COIN qiymət hərəkəti -0,005580$ oldu və bu da dəyərində -0,15% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində MORI COIN ticarəti ən yüksək 0,04243$ və ən aşağı 0,02803$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,02% dəyişib. Bu son tendensiya MORI üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda MORI COIN qiymətində -0,27% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,011040$ qiymət artımını göstərir. Bu, MORI üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam MORI COIN qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam MORI Qiymət Tarixçəsinə Baxın

MORI COIN (MORI) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

MORI COIN Qiymət Proqnozu Modulu MORI potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər MORI COIN üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan MORI qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin MORI COIN qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın MORI aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): MORI momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və MORI COIN gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

MORI Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

MORI Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

MORI indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, MORI -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay MORI üçün qiymət proqnozu nədir?
MORI COIN (MORI) qiymət proqnozu alətinə əsasən, MORI qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 MORI 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 MORI COIN (MORI) qiyməti bu gün$0,02964 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə MORI 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə MORI üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
MORI COIN (MORI) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 MORI qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə MORI üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, MORI COIN (MORI) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə MORI üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, MORI COIN (MORI) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 MORI 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 MORI COIN (MORI) qiyməti bu gün$0,02964 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə MORI 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün MORI qiymət proqnozu nədir?
MORI COIN (MORI) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 MORI qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:36:52 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.