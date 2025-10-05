Bugünkü canlı Moonveil qiyməti 0.07079 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Moonveil qiyməti 0.07079 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Moonveil qiyməti(MORE)

1 MORE / USD Canlı Qiyməti:

$0,07079
$0,07079$0,07079
-0,45%1D
Moonveil (MORE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:29:07 (UTC+8)

Moonveil (MORE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,07028
$ 0,07028$ 0,07028
24 saat Aşağı
$ 0,07192
$ 0,07192$ 0,07192
24 saat Yüksək

$ 0,07028
$ 0,07028$ 0,07028

$ 0,07192
$ 0,07192$ 0,07192

--
----

--
----

+0,15%

-0,44%

-7,81%

-7,81%

Moonveil (MORE) canlı qiyməti $ 0,07079. MORE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,07028 və ən yüksək $ 0,07192 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MORE son bir saat ərzində +0,15%, 24 saat ərzində -0,44% və son 7 gündə isə -7,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Moonveil (MORE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 56,58K
$ 56,58K$ 56,58K

$ 70,79M
$ 70,79M$ 70,79M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

Moonveil üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,58K təşkil edir. MORE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 70,79M təşkil edir.

Moonveil (MORE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Moonveil qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00032-0,44%
30 Gün$ -0,02693-27,56%
60 Gün$ -0,02771-28,14%
90 Gün$ +0,04395+163,74%
Bugünkü Moonveil Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MORE $ -0,00032 (-0,44%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Moonveil 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02693 (-27,56%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Moonveil 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MORE $ -0,02771 (-28,14%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Moonveil 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04395 (+163,74%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Moonveil (MORE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Moonveil Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Moonveil (MORE) Nədir?

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Moonveil investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MORE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Moonveil haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Moonveil satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Moonveil Qiymət Proqnozu (USD)

Moonveil (MORE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Moonveil (MORE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Moonveil üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Moonveil qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Moonveil (MORE) Tokenomikası

Moonveil (MORE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MORE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Moonveil (MORE) necə alınır?

Necə Moonveil alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Moonveil Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MORE Aktivindən Yerli Valyutalara

Moonveil haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Moonveil Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Moonveil Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Moonveil (MORE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MORE qiyməti 0,07079 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MORE / USD cari qiyməti nədir?
MORE / USD cari qiyməti $ 0,07079 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Moonveil üçün bazar dəyəri nədir?
MORE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
MORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MORE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MORE qiyməti (ATL) nədir?
MORE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
MORE ticarət həcmi nədir?
MORE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,58K USD.
MORE bu il daha da yüksələcək?
MORE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MORE qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

