Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

SıralamaNo.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0

Dövriyyə Təklifi--

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi,

Ən Aşağı Qiymət,

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatMoonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.

MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.MEXC kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur. Kriptovalyuta almaq, ticarət etmək və qazanc əldə etmək üçün dünyanın aparıcı kriptovalyuta birjasını kəşf edin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH və 3.000-dən çox alt koin ilə ticarət edin.
