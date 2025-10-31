Bugünkü canlı MULTIVERSE MONKEY qiyməti 0.00651 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MULTIVERSE MONKEY qiyməti 0.00651 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MULTIVERSE MONKEY Logosu

MULTIVERSE MONKEY qiyməti(MMON)

1 MMON / USD Canlı Qiyməti:

$0,00651
$0,00651$0,00651
-0,30%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:17 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00314
$ 0,00314$ 0,00314
24 saat Aşağı
$ 0,00675
$ 0,00675$ 0,00675
24 saat Yüksək

$ 0,00314
$ 0,00314$ 0,00314

$ 0,00675
$ 0,00675$ 0,00675

$ 0,042695293829316555
$ 0,042695293829316555$ 0,042695293829316555

$ 0,001606689268571319
$ 0,001606689268571319$ 0,001606689268571319

0,00%

-0,30%

-1,96%

-1,96%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) canlı qiyməti $ 0,00651. MMON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00314 və ən yüksək $ 0,00675 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,042695293829316555, ən aşağı qiyməti isə $ 0,001606689268571319 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MMON son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,30% və son 7 gündə isə -1,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Bazar Məlumatları

No.4265

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 119,79K
$ 119,79K$ 119,79K

$ 39,06M
$ 39,06M$ 39,06M

0,00
0,00 0,00

5.999.999.999,5
5.999.999.999,5 5.999.999.999,5

5.999.999.999,5
5.999.999.999,5 5.999.999.999,5

0,00%

ETH

MULTIVERSE MONKEY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 119,79K təşkil edir. MMON üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 5999999999.5 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 39,06M təşkil edir.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MULTIVERSE MONKEY qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000196-0,30%
30 Gün$ -0,00742-53,27%
60 Gün$ -0,01044-61,60%
90 Gün$ -0,01149-63,84%
Bugünkü MULTIVERSE MONKEY Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MMON $ -0,0000196 (-0,30%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MULTIVERSE MONKEY 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00742 (-53,27%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MULTIVERSE MONKEY 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MMON $ -0,01044 (-61,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MULTIVERSE MONKEY 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,01149 (-63,84%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MULTIVERSE MONKEY Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Nədir?

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MULTIVERSE MONKEY investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- MMON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- MMON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MULTIVERSE MONKEY haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MULTIVERSE MONKEY satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MULTIVERSE MONKEY Qiymət Proqnozu (USD)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MULTIVERSE MONKEY (MMON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MULTIVERSE MONKEY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MULTIVERSE MONKEY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomikası

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MMON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) necə alınır?

Necə MULTIVERSE MONKEY alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MULTIVERSE MONKEY Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MMON Aktivindən Yerli Valyutalara

MULTIVERSE MONKEY Mənbəyi

MULTIVERSE MONKEY haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MULTIVERSE MONKEY Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MULTIVERSE MONKEY Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MULTIVERSE MONKEY (MMON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MMON qiyməti 0,00651 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MMON / USD cari qiyməti nədir?
MMON / USD cari qiyməti $ 0,00651 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MULTIVERSE MONKEY üçün bazar dəyəri nədir?
MMON üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
MMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MMON ATH qiyməti olan 0,042695293829316555 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MMON qiyməti (ATL) nədir?
MMON ATL qiyməti olan 0,001606689268571319 USD dəyərinə endi.
MMON ticarət həcmi nədir?
MMON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 119,79K USD.
MMON bu il daha da yüksələcək?
MMON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MMON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:17 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

