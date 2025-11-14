MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomikası

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomikası

MULTIVERSE MONKEY (MMON) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 04:47:00 (UTC+8)
USD

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomikası və Qiymət Analizi

MULTIVERSE MONKEY (MMON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 23,62M
$ 23,62M$ 23,62M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,0497
$ 0,0497$ 0,0497
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,001090839978500265
$ 0,001090839978500265$ 0,001090839978500265
Cari Qiymət:
$ 0,002362
$ 0,002362$ 0,002362

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Məlumatları

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Rəsmi Veb-sayt:
https://mmon.ai
Whitepaper:
https://mmon.ai/assets/documents/whitepaper.pdf
Block Explorer
https://etherscan.io/token/0x5Bc93BAB1291885A76644a49f52050Cf73e1DCa8

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

MULTIVERSE MONKEY (MMON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MMON token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MMON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MMON tokenomikasını başa düşdünüzsə, MMON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MMON Necə Alınır?

MULTIVERSE MONKEY (MMON) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla MMON almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Qiymət Tarixçəsi

MMON qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

MMON Qiymət Proqnozu

MMON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MMON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın