Bugünkü canlı Mitosis qiyməti 0.10095 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MITO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MITO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Mitosis Logosu

Mitosis qiyməti(MITO)

1 MITO / USD Canlı Qiyməti:

$0,10095
$0,10095$0,10095
+1,87%1D
USD
Mitosis (MITO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:41:33 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,09582
$ 0,09582$ 0,09582
24 saat Aşağı
$ 0,11134
$ 0,11134$ 0,11134
24 saat Yüksək

$ 0,09582
$ 0,09582$ 0,09582

$ 0,11134
$ 0,11134$ 0,11134

--
----

--
----

+0,71%

+1,87%

-11,96%

-11,96%

Mitosis (MITO) canlı qiyməti $ 0,10095. MITO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,09582 və ən yüksək $ 0,11134 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MITO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MITO son bir saat ərzində +0,71%, 24 saat ərzində +1,87% və son 7 gündə isə -11,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mitosis (MITO) Bazar Məlumatları

$ 19,81M
$ 19,81M$ 19,81M

$ 73,10K
$ 73,10K$ 73,10K

$ 100,95M
$ 100,95M$ 100,95M

196,27M
196,27M 196,27M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

19,62%

BSC

Mitosis üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,81M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 73,10K təşkil edir. MITO üzrə dövriyyədə olan təklif 196,27M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 100,95M təşkil edir.

Mitosis (MITO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Mitosis qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0018531+1,87%
30 Gün$ -0,03875-27,74%
60 Gün$ -0,12834-55,98%
90 Gün$ +0,09095+909,50%
Bugünkü Mitosis Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MITO $ +0,0018531 (+1,87%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Mitosis 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,03875 (-27,74%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Mitosis 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MITO $ -0,12834 (-55,98%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Mitosis 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,09095 (+909,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Mitosis (MITO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Mitosis Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Mitosis (MITO) Nədir?

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Mitosis investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MITO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Mitosis haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Mitosis satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Mitosis Qiymət Proqnozu (USD)

Mitosis (MITO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mitosis (MITO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mitosis üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mitosis qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Mitosis (MITO) Tokenomikası

Mitosis (MITO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MITO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Mitosis (MITO) necə alınır?

Necə Mitosis alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Mitosis Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

Mitosis Mənbəyi

Mitosis haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Mitosis Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Mitosis Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Mitosis (MITO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MITO qiyməti 0,10095 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MITO / USD cari qiyməti nədir?
MITO / USD cari qiyməti $ 0,10095 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mitosis üçün bazar dəyəri nədir?
MITO üçün bazar dəyəri $ 19,81M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MITO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MITO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 196,27M USD təşkil edir.
MITO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MITO ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MITO qiyməti (ATL) nədir?
MITO ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
MITO ticarət həcmi nədir?
MITO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 73,10K USD.
MITO bu il daha da yüksələcək?
MITO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MITO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:41:33 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

