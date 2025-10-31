Bugünkü canlı LITAS qiyməti 0.3017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LITAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LITAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı LITAS qiyməti 0.3017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LITAS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LITAS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LITAS qiyməti(LITAS)

1 LITAS / USD Canlı Qiyməti:

$0,3015
+2,48%1D
LITAS (LITAS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:09 (UTC+8)

LITAS (LITAS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,2885
24 saat Aşağı
$ 0,3079
24 saat Yüksək

$ 0,2885
$ 0,3079
--
--
+0,73%

+2,48%

+15,72%

+15,72%

LITAS (LITAS) canlı qiyməti $ 0,3017. LITAS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,2885 və ən yüksək $ 0,3079 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LITAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LITAS son bir saat ərzində +0,73%, 24 saat ərzində +2,48% və son 7 gündə isə +15,72% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LITAS (LITAS) Bazar Məlumatları

--
$ 165,79K
$ 30,17M
--
100.000.000
ETH

LITAS üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 165,79K təşkil edir. LITAS üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,17M təşkil edir.

LITAS (LITAS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LITAS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,007296+2,48%
30 Gün$ +0,0396+15,10%
60 Gün$ +0,1199+65,95%
90 Gün$ +0,0545+22,04%
Bugünkü LITAS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LITAS $ +0,007296 (+2,48%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LITAS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0396 (+15,10%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LITAS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LITAS $ +0,1199 (+65,95%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LITAS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0545 (+22,04%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LITAS (LITAS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LITAS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LITAS (LITAS) Nədir?

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC LITAS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LITAS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə LITAS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız LITAS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

LITAS Qiymət Proqnozu (USD)

LITAS (LITAS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LITAS (LITAS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LITAS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LITAS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LITAS (LITAS) Tokenomikası

LITAS (LITAS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LITAS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

LITAS (LITAS) necə alınır?

Necə LITAS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım LITAS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LITAS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 LITAS(LITAS) / VND
7.939,2355
1 LITAS(LITAS) / AUD
A$0,458584
1 LITAS(LITAS) / GBP
0,229292
1 LITAS(LITAS) / EUR
0,259462
1 LITAS(LITAS) / USD
$0,3017
1 LITAS(LITAS) / MYR
RM1,264123
1 LITAS(LITAS) / TRY
12,677434
1 LITAS(LITAS) / JPY
¥46,1601
1 LITAS(LITAS) / ARS
ARS$434,098028
1 LITAS(LITAS) / RUB
24,120915
1 LITAS(LITAS) / INR
26,739671
1 LITAS(LITAS) / IDR
Rp4.945,900848
1 LITAS(LITAS) / PHP
17,752028
1 LITAS(LITAS) / EGP
￡E.14,246274
1 LITAS(LITAS) / BRL
R$1,623146
1 LITAS(LITAS) / CAD
C$0,419363
1 LITAS(LITAS) / BDT
36,885842
1 LITAS(LITAS) / NGN
436,611189
1 LITAS(LITAS) / COP
$1.169,377132
1 LITAS(LITAS) / ZAR
R.5,207342
1 LITAS(LITAS) / UAH
12,668383
1 LITAS(LITAS) / TZS
T.Sh.741,2769
1 LITAS(LITAS) / VES
Bs66,6757
1 LITAS(LITAS) / CLP
$284,2014
1 LITAS(LITAS) / PKR
Rs85,127672
1 LITAS(LITAS) / KZT
160,05185
1 LITAS(LITAS) / THB
฿9,747927
1 LITAS(LITAS) / TWD
NT$9,271241
1 LITAS(LITAS) / AED
د.إ1,107239
1 LITAS(LITAS) / CHF
Fr0,24136
1 LITAS(LITAS) / HKD
HK$2,341192
1 LITAS(LITAS) / AMD
֏115,502828
1 LITAS(LITAS) / MAD
.د.م2,793742
1 LITAS(LITAS) / MXN
$5,590501
1 LITAS(LITAS) / SAR
ريال1,131375
1 LITAS(LITAS) / ETB
Br46,386375
1 LITAS(LITAS) / KES
KSh38,976623
1 LITAS(LITAS) / JOD
د.أ0,2139053
1 LITAS(LITAS) / PLN
1,104222
1 LITAS(LITAS) / RON
лв1,324463
1 LITAS(LITAS) / SEK
kr2,845031
1 LITAS(LITAS) / BGN
лв0,506856
1 LITAS(LITAS) / HUF
Ft101,241469
1 LITAS(LITAS) / CZK
6,341734
1 LITAS(LITAS) / KWD
د.ك0,0923202
1 LITAS(LITAS) / ILS
0,980525
1 LITAS(LITAS) / BOB
Bs2,084747
1 LITAS(LITAS) / AZN
0,51289
1 LITAS(LITAS) / TJS
SM2,77564
1 LITAS(LITAS) / GEL
0,817607
1 LITAS(LITAS) / AOA
Kz276,535203
1 LITAS(LITAS) / BHD
.د.ب0,1134392
1 LITAS(LITAS) / BMD
$0,3017
1 LITAS(LITAS) / DKK
kr1,945965
1 LITAS(LITAS) / HNL
L7,922642
1 LITAS(LITAS) / MUR
13,721316
1 LITAS(LITAS) / NAD
$5,195274
1 LITAS(LITAS) / NOK
kr3,032085
1 LITAS(LITAS) / NZD
$0,524958
1 LITAS(LITAS) / PAB
B/.0,3017
1 LITAS(LITAS) / PGK
K1,273174
1 LITAS(LITAS) / QAR
ر.ق1,098188
1 LITAS(LITAS) / RSD
дин.30,544108
1 LITAS(LITAS) / UZS
soʻm3.634,938923
1 LITAS(LITAS) / ALL
L25,231171
1 LITAS(LITAS) / ANG
ƒ0,540043
1 LITAS(LITAS) / AWG
ƒ0,54306
1 LITAS(LITAS) / BBD
$0,6034
1 LITAS(LITAS) / BAM
KM0,506856
1 LITAS(LITAS) / BIF
Fr892,4286
1 LITAS(LITAS) / BND
$0,39221
1 LITAS(LITAS) / BSD
$0,3017
1 LITAS(LITAS) / JMD
$48,238813
1 LITAS(LITAS) / KHR
1.211,645302
1 LITAS(LITAS) / KMF
Fr127,6191
1 LITAS(LITAS) / LAK
6.558,695521
1 LITAS(LITAS) / LKR
රු91,840497
1 LITAS(LITAS) / MDL
L5,092696
1 LITAS(LITAS) / MGA
Ar1.352,91331
1 LITAS(LITAS) / MOP
P2,4136
1 LITAS(LITAS) / MVR
4,61601
1 LITAS(LITAS) / MWK
MK523,784387
1 LITAS(LITAS) / MZN
MT19,27863
1 LITAS(LITAS) / NPR
रु42,799162
1 LITAS(LITAS) / PYG
2.139,6564
1 LITAS(LITAS) / RWF
Fr437,7667
1 LITAS(LITAS) / SBD
$2,482991
1 LITAS(LITAS) / SCR
4,247936
1 LITAS(LITAS) / SRD
$11,690875
1 LITAS(LITAS) / SVC
$2,639875
1 LITAS(LITAS) / SZL
L5,195274
1 LITAS(LITAS) / TMT
m1,05595
1 LITAS(LITAS) / TND
د.ت0,8863946
1 LITAS(LITAS) / TTD
$2,042509
1 LITAS(LITAS) / UGX
Sh1.051,1228
1 LITAS(LITAS) / XAF
Fr170,7622
1 LITAS(LITAS) / XCD
$0,81459
1 LITAS(LITAS) / XOF
Fr170,7622
1 LITAS(LITAS) / XPF
Fr31,0751
1 LITAS(LITAS) / BWP
P4,04278
1 LITAS(LITAS) / BZD
$0,606417
1 LITAS(LITAS) / CVE
$28,697704
1 LITAS(LITAS) / DJF
Fr53,4009
1 LITAS(LITAS) / DOP
$19,360089
1 LITAS(LITAS) / DZD
د.ج39,211949
1 LITAS(LITAS) / FJD
$0,681842
1 LITAS(LITAS) / GNF
Fr2.623,2815
1 LITAS(LITAS) / GTQ
Q2,311022
1 LITAS(LITAS) / GYD
$63,154861
1 LITAS(LITAS) / ISK
kr37,7125

LITAS Mənbəyi

LITAS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi LITAS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LITAS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü LITAS (LITAS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LITAS qiyməti 0,3017 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LITAS / USD cari qiyməti nədir?
LITAS / USD cari qiyməti $ 0,3017 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LITAS üçün bazar dəyəri nədir?
LITAS üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LITAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LITAS aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
LITAS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LITAS ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LITAS qiyməti (ATL) nədir?
LITAS ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
LITAS ticarət həcmi nədir?
LITAS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 165,79K USD.
LITAS bu il daha da yüksələcək?
LITAS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LITAS qiymət proqnozuna baxın.
LITAS (LITAS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

