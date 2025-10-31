Bugünkü canlı Keeta qiyməti 0.4099 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Keeta qiyməti 0.4099 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,4098
$0,4098$0,4098
+5,29%1D
2025-10-31 09:37:02 (UTC+8)

$ 0,3801
$ 0,3801$ 0,3801
$ 0,4589
$ 0,4589$ 0,4589
$ 0,3801
$ 0,3801$ 0,3801

$ 0,4589
$ 0,4589$ 0,4589

$ 1,6916917214873683
$ 1,6916917214873683$ 1,6916917214873683

$ 0,08456738547527073
$ 0,08456738547527073$ 0,08456738547527073

+0,66%

+5,29%

-28,84%

-28,84%

Keeta (KTA) canlı qiyməti $ 0,4099. KTA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,3801 və ən yüksək $ 0,4589 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,6916917214873683, ən aşağı qiyməti isə $ 0,08456738547527073 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KTA son bir saat ərzində +0,66%, 24 saat ərzində +5,29% və son 7 gündə isə -28,84% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

No.227

$ 178,16M
$ 178,16M$ 178,16M

$ 262,78K
$ 262,78K$ 262,78K

$ 409,90M
$ 409,90M$ 409,90M

434,64M
434,64M 434,64M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

43,46%

BASE

Keeta üzrə cari Bazar Dəyəri $ 178,16M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 262,78K təşkil edir. KTA üzrə dövriyyədə olan təklif 434,64M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 409,90M təşkil edir.

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Keeta qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,020589+5,29%
30 Gün$ -0,1821-30,77%
60 Gün$ -0,0901-18,02%
90 Gün$ -0,0901-18,02%
Bu gün KTA $ +0,020589 (+5,29%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Son 30 gündə qiymət $ -0,1821 (-30,77%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KTA $ -0,0901 (-18,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0901 (-18,02%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Keeta (KTA) Nədir?

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Keeta investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KTA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Keeta haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Keeta satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Keeta haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Keeta Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Keeta Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Keeta (KTA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KTA qiyməti 0,4099 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KTA / USD cari qiyməti nədir?
KTA / USD cari qiyməti $ 0,4099 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Keeta üçün bazar dəyəri nədir?
KTA üçün bazar dəyəri $ 178,16M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 434,64M USD təşkil edir.
KTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KTA ATH qiyməti olan 1,6916917214873683 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KTA qiyməti (ATL) nədir?
KTA ATL qiyməti olan 0,08456738547527073 USD dəyərinə endi.
KTA ticarət həcmi nədir?
KTA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 262,78K USD.
KTA bu il daha da yüksələcək?
KTA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KTA qiymət proqnozuna baxın.
Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

