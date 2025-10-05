Bugünkü canlı WorldAssets qiyməti 0.7332 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WorldAssets qiyməti 0.7332 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WorldAssets qiyməti(INC)

$0,7332
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:54:40 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Qiymət Məlumatları (USD)

WorldAssets (INC) canlı qiyməti $ 0,7332. INC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,5552 və ən yüksək $ 0,98 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. INC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, INC son bir saat ərzində -2,83%, 24 saat ərzində +28,56% və son 7 gündə isə +633,20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WorldAssets (INC) Bazar Məlumatları

WorldAssets üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 44,18K təşkil edir. INC üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 300000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 219,96M təşkil edir.

WorldAssets (INC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün WorldAssets qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,162883+28,56%
30 Gün$ +0,6332+633,20%
60 Gün$ +0,6332+633,20%
90 Gün$ +0,6332+633,20%
Bugünkü WorldAssets Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün INC $ +0,162883 (+28,56%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

WorldAssets 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,6332 (+633,20%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

WorldAssets 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə INC $ +0,6332 (+633,20%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

WorldAssets 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,6332 (+633,20%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

WorldAssets (INC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi WorldAssets Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

WorldAssets (INC) Nədir?

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC WorldAssets investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- INC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə WorldAssets haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız WorldAssets satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

WorldAssets Qiymət Proqnozu (USD)

WorldAssets (INC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WorldAssets (INC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WorldAssets üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WorldAssets qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WorldAssets (INC) Tokenomikası

WorldAssets (INC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. INC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

WorldAssets (INC) necə alınır?

Necə WorldAssets alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım WorldAssets Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

INC Aktivindən Yerli Valyutalara

1 WorldAssets(INC) / VND
19.294,158
1 WorldAssets(INC) / AUD
A$1,107132
1 WorldAssets(INC) / GBP
0,535236
1 WorldAssets(INC) / EUR
0,62322
1 WorldAssets(INC) / USD
$0,7332
1 WorldAssets(INC) / MYR
RM3,07944
1 WorldAssets(INC) / TRY
30,361812
1 WorldAssets(INC) / JPY
¥107,7804
1 WorldAssets(INC) / ARS
ARS$1.044,4434
1 WorldAssets(INC) / RUB
60,276372
1 WorldAssets(INC) / INR
65,056836
1 WorldAssets(INC) / IDR
Rp12.219,995112
1 WorldAssets(INC) / KRW
1.032,67554
1 WorldAssets(INC) / PHP
42,45228
1 WorldAssets(INC) / EGP
￡E.34,995636
1 WorldAssets(INC) / BRL
R$3,907956
1 WorldAssets(INC) / CAD
C$1,019148
1 WorldAssets(INC) / BDT
89,19378
1 WorldAssets(INC) / NGN
1.073,492784
1 WorldAssets(INC) / COP
$2.852,91786
1 WorldAssets(INC) / ZAR
R.12,625704
1 WorldAssets(INC) / UAH
30,237168
1 WorldAssets(INC) / TZS
T.Sh.1.801,4724
1 WorldAssets(INC) / VES
Bs135,642
1 WorldAssets(INC) / CLP
$703,1388
1 WorldAssets(INC) / PKR
Rs206,241828
1 WorldAssets(INC) / KZT
401,309688
1 WorldAssets(INC) / THB
฿23,733684
1 WorldAssets(INC) / TWD
NT$22,318608
1 WorldAssets(INC) / AED
د.إ2,690844
1 WorldAssets(INC) / CHF
Fr0,579228
1 WorldAssets(INC) / HKD
HK$5,696964
1 WorldAssets(INC) / AMD
֏280,918248
1 WorldAssets(INC) / MAD
.د.م6,664788
1 WorldAssets(INC) / MXN
$13,483548
1 WorldAssets(INC) / SAR
ريال2,742168
1 WorldAssets(INC) / ETB
Br106,379988
1 WorldAssets(INC) / KES
KSh94,685448
1 WorldAssets(INC) / JOD
د.أ0,5198388
1 WorldAssets(INC) / PLN
2,654184
1 WorldAssets(INC) / RON
лв3,174756
1 WorldAssets(INC) / SEK
kr6,870084
1 WorldAssets(INC) / BGN
лв1,217112
1 WorldAssets(INC) / HUF
Ft242,777184
1 WorldAssets(INC) / CZK
15,147912
1 WorldAssets(INC) / KWD
د.ك0,2243592
1 WorldAssets(INC) / ILS
2,41956
1 WorldAssets(INC) / BOB
Bs5,05908
1 WorldAssets(INC) / AZN
1,24644
1 WorldAssets(INC) / TJS
SM6,826092
1 WorldAssets(INC) / GEL
1,994304
1 WorldAssets(INC) / AOA
Kz672,043788
1 WorldAssets(INC) / BHD
.د.ب0,2756832
1 WorldAssets(INC) / BMD
$0,7332
1 WorldAssets(INC) / DKK
kr4,663152
1 WorldAssets(INC) / HNL
L19,17318
1 WorldAssets(INC) / MUR
33,221292
1 WorldAssets(INC) / NAD
$12,633036
1 WorldAssets(INC) / NOK
kr7,302672
1 WorldAssets(INC) / NZD
$1,253772
1 WorldAssets(INC) / PAB
B/.0,7332
1 WorldAssets(INC) / PGK
K3,1161
1 WorldAssets(INC) / QAR
ر.ق2,668848
1 WorldAssets(INC) / RSD
дин.73,17336
1 WorldAssets(INC) / UZS
soʻm8.833,732908
1 WorldAssets(INC) / ALL
L60,408348
1 WorldAssets(INC) / ANG
ƒ1,312428
1 WorldAssets(INC) / AWG
ƒ1,31976
1 WorldAssets(INC) / BBD
$1,4664
1 WorldAssets(INC) / BAM
KM1,217112
1 WorldAssets(INC) / BIF
Fr2.156,3412
1 WorldAssets(INC) / BND
$0,938496
1 WorldAssets(INC) / BSD
$0,7332
1 WorldAssets(INC) / JMD
$117,722592
1 WorldAssets(INC) / KHR
2.944,575192
1 WorldAssets(INC) / KMF
Fr307,2108
1 WorldAssets(INC) / LAK
15.939,130116
1 WorldAssets(INC) / LKR
Rs221,705016
1 WorldAssets(INC) / MDL
L12,273768
1 WorldAssets(INC) / MGA
Ar3.273,210096
1 WorldAssets(INC) / MOP
P5,872932
1 WorldAssets(INC) / MVR
11,21796
1 WorldAssets(INC) / MWK
MK1.272,915852
1 WorldAssets(INC) / MZN
MT46,85148
1 WorldAssets(INC) / NPR
Rs104,26104
1 WorldAssets(INC) / PYG
5.163,1944
1 WorldAssets(INC) / RWF
Fr1.060,9404
1 WorldAssets(INC) / SBD
$6,034236
1 WorldAssets(INC) / SCR
10,719384
1 WorldAssets(INC) / SRD
$27,93492
1 WorldAssets(INC) / SVC
$6,408168
1 WorldAssets(INC) / SZL
L12,625704
1 WorldAssets(INC) / TMT
m2,5662
1 WorldAssets(INC) / TND
د.ت2,1350784
1 WorldAssets(INC) / TTD
$4,963764
1 WorldAssets(INC) / UGX
Sh2.536,872
1 WorldAssets(INC) / XAF
Fr409,1256
1 WorldAssets(INC) / XCD
$1,97964
1 WorldAssets(INC) / XOF
Fr409,1256
1 WorldAssets(INC) / XPF
Fr74,0532
1 WorldAssets(INC) / BWP
P9,736896
1 WorldAssets(INC) / BZD
$1,473732
1 WorldAssets(INC) / CVE
$68,854812
1 WorldAssets(INC) / DJF
Fr130,5096
1 WorldAssets(INC) / DOP
$45,89832
1 WorldAssets(INC) / DZD
د.ج94,934736
1 WorldAssets(INC) / FJD
$1,6497
1 WorldAssets(INC) / GNF
Fr6.375,174
1 WorldAssets(INC) / GTQ
Q5,616312
1 WorldAssets(INC) / GYD
$153,319452
1 WorldAssets(INC) / ISK
kr88,7172

WorldAssets Mənbəyi

WorldAssets haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi WorldAssets Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: WorldAssets Haqqında Digər Suallar

Bugünkü WorldAssets (INC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı INC qiyməti 0,7332 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
INC / USD cari qiyməti nədir?
INC / USD cari qiyməti $ 0,7332 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WorldAssets üçün bazar dəyəri nədir?
INC üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
INC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
INC aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
INC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
INC ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı INC qiyməti (ATL) nədir?
INC ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
INC ticarət həcmi nədir?
INC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 44,18K USD.
INC bu il daha da yüksələcək?
INC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün INC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:54:40 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

