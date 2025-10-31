Bugünkü canlı Giggle Fund qiyməti 105.18 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIGGLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIGGLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Giggle Fund qiyməti 105.18 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIGGLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIGGLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Giggle Fund Logosu

Giggle Fund qiyməti(GIGGLE)

1 GIGGLE / USD Canlı Qiyməti:

$105,04
$105,04$105,04
+0,20%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Canlı Qiymət Qrafiki
Giggle Fund (GIGGLE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 99,73
$ 99,73$ 99,73
24 saat Aşağı
$ 135,86
$ 135,86$ 135,86
24 saat Yüksək

$ 99,73
$ 99,73$ 99,73

$ 135,86
$ 135,86$ 135,86

$ 281,147303020201
$ 281,147303020201$ 281,147303020201

$ 0,002154581463322289
$ 0,002154581463322289$ 0,002154581463322289

+1,74%

+0,20%

-6,34%

-6,34%

Giggle Fund (GIGGLE) canlı qiyməti $ 105,18. GIGGLE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 99,73 və ən yüksək $ 135,86 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GIGGLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 281,147303020201, ən aşağı qiyməti isə $ 0,002154581463322289 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GIGGLE son bir saat ərzində +1,74%, 24 saat ərzində +0,20% və son 7 gündə isə -6,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Giggle Fund (GIGGLE) Bazar Məlumatları

No.271

$ 105,18M
$ 105,18M$ 105,18M

$ 12,17M
$ 12,17M$ 12,17M

$ 105,18M
$ 105,18M$ 105,18M

1,00M
1,00M 1,00M

1.000.000
1.000.000 1.000.000

1.000.000
1.000.000 1.000.000

100,00%

BSC

Giggle Fund üzrə cari Bazar Dəyəri $ 105,18M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 12,17M təşkil edir. GIGGLE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00M, ümumi təklif isə 1000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 105,18M təşkil edir.

Giggle Fund (GIGGLE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Giggle Fund qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,2097+0,20%
30 Gün$ +88,69+537,84%
60 Gün$ +90,18+601,20%
90 Gün$ +90,18+601,20%
Bugünkü Giggle Fund Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GIGGLE $ +0,2097 (+0,20%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Giggle Fund 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +88,69 (+537,84%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Giggle Fund 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GIGGLE $ +90,18 (+601,20%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Giggle Fund 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +90,18 (+601,20%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Giggle Fund (GIGGLE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Giggle Fund Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Giggle Fund (GIGGLE) Nədir?

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Giggle Fund investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GIGGLE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Giggle Fund haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Giggle Fund satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Giggle Fund Qiymət Proqnozu (USD)

Giggle Fund (GIGGLE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Giggle Fund (GIGGLE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Giggle Fund üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Giggle Fund qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomikası

Giggle Fund (GIGGLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GIGGLE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Giggle Fund (GIGGLE) necə alınır?

Necə Giggle Fund alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Giggle Fund Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GIGGLE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Giggle Fund(GIGGLE) / VND
2.767.811,7
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AUD
A$159,8736
1 Giggle Fund(GIGGLE) / GBP
79,9368
1 Giggle Fund(GIGGLE) / EUR
90,4548
1 Giggle Fund(GIGGLE) / USD
$105,18
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MYR
RM440,7042
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TRY
4.419,6636
1 Giggle Fund(GIGGLE) / JPY
¥16.092,54
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ARS
ARS$151.337,1912
1 Giggle Fund(GIGGLE) / RUB
8.409,141
1 Giggle Fund(GIGGLE) / INR
9.322,1034
1 Giggle Fund(GIGGLE) / IDR
Rp1.724.262,0192
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PHP
6.188,7912
1 Giggle Fund(GIGGLE) / EGP
￡E.4.966,5996
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BRL
R$565,8684
1 Giggle Fund(GIGGLE) / CAD
C$146,2002
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BDT
12.859,3068
1 Giggle Fund(GIGGLE) / NGN
152.213,3406
1 Giggle Fund(GIGGLE) / COP
$407.673,4728
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ZAR
R.1.815,4068
1 Giggle Fund(GIGGLE) / UAH
4.416,5082
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TZS
T.Sh.258.427,26
1 Giggle Fund(GIGGLE) / VES
Bs23.244,78
1 Giggle Fund(GIGGLE) / CLP
$99.079,56
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PKR
Rs29.677,5888
1 Giggle Fund(GIGGLE) / KZT
55.797,99
1 Giggle Fund(GIGGLE) / THB
฿3.398,3658
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TWD
NT$3.232,1814
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AED
د.إ386,0106
1 Giggle Fund(GIGGLE) / CHF
Fr84,144
1 Giggle Fund(GIGGLE) / HKD
HK$816,1968
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AMD
֏40.267,1112
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MAD
.د.م973,9668
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MXN
$1.948,9854
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SAR
ريال394,425
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ETB
Br16.171,425
1 Giggle Fund(GIGGLE) / KES
KSh13.588,2042
1 Giggle Fund(GIGGLE) / JOD
د.أ74,57262
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PLN
384,9588
1 Giggle Fund(GIGGLE) / RON
лв461,7402
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SEK
kr991,8474
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BGN
лв176,7024
1 Giggle Fund(GIGGLE) / HUF
Ft35.295,2526
1 Giggle Fund(GIGGLE) / CZK
2.210,8836
1 Giggle Fund(GIGGLE) / KWD
د.ك32,18508
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ILS
341,835
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BOB
Bs726,7938
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AZN
178,806
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TJS
SM967,656
1 Giggle Fund(GIGGLE) / GEL
285,0378
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AOA
Kz96.406,9362
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BHD
.د.ب39,54768
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BMD
$105,18
1 Giggle Fund(GIGGLE) / DKK
kr678,411
1 Giggle Fund(GIGGLE) / HNL
L2.762,0268
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MUR
4.783,5864
1 Giggle Fund(GIGGLE) / NAD
$1.811,1996
1 Giggle Fund(GIGGLE) / NOK
kr1.057,059
1 Giggle Fund(GIGGLE) / NZD
$183,0132
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PAB
B/.105,18
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PGK
K443,8596
1 Giggle Fund(GIGGLE) / QAR
ر.ق382,8552
1 Giggle Fund(GIGGLE) / RSD
дин.10.648,4232
1 Giggle Fund(GIGGLE) / UZS
soʻm1.267.228,6242
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ALL
L8.796,2034
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ANG
ƒ188,2722
1 Giggle Fund(GIGGLE) / AWG
ƒ189,324
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BBD
$210,36
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BAM
KM176,7024
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BIF
Fr311.122,44
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BND
$136,734
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BSD
$105,18
1 Giggle Fund(GIGGLE) / JMD
$16.817,2302
1 Giggle Fund(GIGGLE) / KHR
422.409,1908
1 Giggle Fund(GIGGLE) / KMF
Fr44.491,14
1 Giggle Fund(GIGGLE) / LAK
2.286.521,6934
1 Giggle Fund(GIGGLE) / LKR
රු32.017,8438
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MDL
L1.775,4384
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MGA
Ar471.658,674
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MOP
P841,44
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MVR
1.609,254
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MWK
MK182.604,0498
1 Giggle Fund(GIGGLE) / MZN
MT6.721,002
1 Giggle Fund(GIGGLE) / NPR
रु14.920,8348
1 Giggle Fund(GIGGLE) / PYG
745.936,56
1 Giggle Fund(GIGGLE) / RWF
Fr152.616,18
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SBD
$865,6314
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SCR
1.480,9344
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SRD
$4.075,725
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SVC
$920,325
1 Giggle Fund(GIGGLE) / SZL
L1.811,1996
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TMT
m368,13
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TND
د.ت309,01884
1 Giggle Fund(GIGGLE) / TTD
$712,0686
1 Giggle Fund(GIGGLE) / UGX
Sh366.447,12
1 Giggle Fund(GIGGLE) / XAF
Fr59.531,88
1 Giggle Fund(GIGGLE) / XCD
$283,986
1 Giggle Fund(GIGGLE) / XOF
Fr59.531,88
1 Giggle Fund(GIGGLE) / XPF
Fr10.833,54
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BWP
P1.409,412
1 Giggle Fund(GIGGLE) / BZD
$211,4118
1 Giggle Fund(GIGGLE) / CVE
$10.004,7216
1 Giggle Fund(GIGGLE) / DJF
Fr18.616,86
1 Giggle Fund(GIGGLE) / DOP
$6.749,4006
1 Giggle Fund(GIGGLE) / DZD
د.ج13.670,2446
1 Giggle Fund(GIGGLE) / FJD
$237,7068
1 Giggle Fund(GIGGLE) / GNF
Fr914.540,1
1 Giggle Fund(GIGGLE) / GTQ
Q805,6788
1 Giggle Fund(GIGGLE) / GYD
$22.017,3294
1 Giggle Fund(GIGGLE) / ISK
kr13.147,5

Giggle Fund Mənbəyi

Giggle Fund haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Giggle Fund Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Giggle Fund Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Giggle Fund (GIGGLE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GIGGLE qiyməti 105,18 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GIGGLE / USD cari qiyməti nədir?
GIGGLE / USD cari qiyməti $ 105,18 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Giggle Fund üçün bazar dəyəri nədir?
GIGGLE üçün bazar dəyəri $ 105,18M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GIGGLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GIGGLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00M USD təşkil edir.
GIGGLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GIGGLE ATH qiyməti olan 281,147303020201 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GIGGLE qiyməti (ATL) nədir?
GIGGLE ATL qiyməti olan 0,002154581463322289 USD dəyərinə endi.
GIGGLE ticarət həcmi nədir?
GIGGLE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 12,17M USD.
GIGGLE bu il daha da yüksələcək?
GIGGLE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GIGGLE qiymət proqnozuna baxın.
Giggle Fund (GIGGLE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

