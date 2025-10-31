Bugünkü canlı Gata qiyməti 0.01789 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GATA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GATA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gata qiyməti 0.01789 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GATA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GATA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Gata Logosu

Gata qiyməti(GATA)

1 GATA / USD Canlı Qiyməti:

$0,01789
$0,01789
-0,66%1D
USD
Gata (GATA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:30:53 (UTC+8)

Gata (GATA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01721
$ 0,01721
24 saat Aşağı
$ 0,0195
$ 0,0195
24 saat Yüksək

$ 0,01721
$ 0,01721

$ 0,0195
$ 0,0195

$ 0,17518834628959326
$ 0,17518834628959326

$ 0,01443447445100292
$ 0,01443447445100292

+0,05%

-0,66%

+3,29%

+3,29%

Gata (GATA) canlı qiyməti $ 0,01789. GATA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01721 və ən yüksək $ 0,0195 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GATA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,17518834628959326, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01443447445100292 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GATA son bir saat ərzində +0,05%, 24 saat ərzində -0,66% və son 7 gündə isə +3,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gata (GATA) Bazar Məlumatları

No.1884

$ 1,72M
$ 1,72M

$ 88,89K
$ 88,89K

$ 17,89M
$ 17,89M

96,24M
96,24M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

9,62%

BSC

Gata üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,72M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 88,89K təşkil edir. GATA üzrə dövriyyədə olan təklif 96,24M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,89M təşkil edir.

Gata (GATA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Gata qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001189-0,66%
30 Gün$ -0,02282-56,06%
60 Gün$ +0,00789+78,90%
90 Gün$ +0,00789+78,90%
Bugünkü Gata Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GATA $ -0,0001189 (-0,66%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Gata 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02282 (-56,06%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Gata 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GATA $ +0,00789 (+78,90%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Gata 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00789 (+78,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Gata (GATA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Gata Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Gata (GATA) Nədir?

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Gata investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GATA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Gata haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Gata satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Gata Qiymət Proqnozu (USD)

Gata (GATA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gata (GATA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gata üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gata qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Gata (GATA) Tokenomikası

Gata (GATA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GATA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Gata (GATA) necə alınır?

Necə Gata alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Gata Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GATA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Gata(GATA) / VND
470,77535
1 Gata(GATA) / AUD
A$0,0271928
1 Gata(GATA) / GBP
0,0135964
1 Gata(GATA) / EUR
0,0153854
1 Gata(GATA) / USD
$0,01789
1 Gata(GATA) / MYR
RM0,0749591
1 Gata(GATA) / TRY
0,7517378
1 Gata(GATA) / JPY
¥2,73717
1 Gata(GATA) / ARS
ARS$25,7408476
1 Gata(GATA) / RUB
1,4303055
1 Gata(GATA) / INR
1,5855907
1 Gata(GATA) / IDR
Rp293,2786416
1 Gata(GATA) / PHP
1,0526476
1 Gata(GATA) / EGP
￡E.0,8447658
1 Gata(GATA) / BRL
R$0,0962482
1 Gata(GATA) / CAD
C$0,0248671
1 Gata(GATA) / BDT
2,1872314
1 Gata(GATA) / NGN
25,8898713
1 Gata(GATA) / COP
$69,3409244
1 Gata(GATA) / ZAR
R.0,3087814
1 Gata(GATA) / UAH
0,7512011
1 Gata(GATA) / TZS
T.Sh.43,95573
1 Gata(GATA) / VES
Bs3,95369
1 Gata(GATA) / CLP
$16,85238
1 Gata(GATA) / PKR
Rs5,0478424
1 Gata(GATA) / KZT
9,490645
1 Gata(GATA) / THB
฿0,5780259
1 Gata(GATA) / TWD
NT$0,5497597
1 Gata(GATA) / AED
د.إ0,0656563
1 Gata(GATA) / CHF
Fr0,014312
1 Gata(GATA) / HKD
HK$0,1388264
1 Gata(GATA) / AMD
֏6,8490076
1 Gata(GATA) / MAD
.د.م0,1656614
1 Gata(GATA) / MXN
$0,3315017
1 Gata(GATA) / SAR
ريال0,0670875
1 Gata(GATA) / ETB
Br2,7505875
1 Gata(GATA) / KES
KSh2,3112091
1 Gata(GATA) / JOD
د.أ0,01268401
1 Gata(GATA) / PLN
0,0654774
1 Gata(GATA) / RON
лв0,0785371
1 Gata(GATA) / SEK
kr0,1687027
1 Gata(GATA) / BGN
лв0,0300552
1 Gata(GATA) / HUF
Ft6,0033473
1 Gata(GATA) / CZK
0,3760478
1 Gata(GATA) / KWD
د.ك0,00547434
1 Gata(GATA) / ILS
0,0581425
1 Gata(GATA) / BOB
Bs0,1236199
1 Gata(GATA) / AZN
0,030413
1 Gata(GATA) / TJS
SM0,164588
1 Gata(GATA) / GEL
0,0484819
1 Gata(GATA) / AOA
Kz16,3977951
1 Gata(GATA) / BHD
.د.ب0,00672664
1 Gata(GATA) / BMD
$0,01789
1 Gata(GATA) / DKK
kr0,1153905
1 Gata(GATA) / HNL
L0,4697914
1 Gata(GATA) / MUR
0,8136372
1 Gata(GATA) / NAD
$0,3080658
1 Gata(GATA) / NOK
kr0,1797945
1 Gata(GATA) / NZD
$0,0311286
1 Gata(GATA) / PAB
B/.0,01789
1 Gata(GATA) / PGK
K0,0754958
1 Gata(GATA) / QAR
ر.ق0,0651196
1 Gata(GATA) / RSD
дин.1,8111836
1 Gata(GATA) / UZS
soʻm215,5421191
1 Gata(GATA) / ALL
L1,4961407
1 Gata(GATA) / ANG
ƒ0,0320231
1 Gata(GATA) / AWG
ƒ0,032202
1 Gata(GATA) / BBD
$0,03578
1 Gata(GATA) / BAM
KM0,0300552
1 Gata(GATA) / BIF
Fr52,91862
1 Gata(GATA) / BND
$0,023257
1 Gata(GATA) / BSD
$0,01789
1 Gata(GATA) / JMD
$2,8604321
1 Gata(GATA) / KHR
71,8473134
1 Gata(GATA) / KMF
Fr7,56747
1 Gata(GATA) / LAK
388,9130357
1 Gata(GATA) / LKR
රු5,4458949
1 Gata(GATA) / MDL
L0,3019832
1 Gata(GATA) / MGA
Ar80,224127
1 Gata(GATA) / MOP
P0,14312
1 Gata(GATA) / MVR
0,273717
1 Gata(GATA) / MWK
MK31,0590079
1 Gata(GATA) / MZN
MT1,143171
1 Gata(GATA) / NPR
रु2,5378754
1 Gata(GATA) / PYG
126,87588
1 Gata(GATA) / RWF
Fr25,95839
1 Gata(GATA) / SBD
$0,1472347
1 Gata(GATA) / SCR
0,2518912
1 Gata(GATA) / SRD
$0,6932375
1 Gata(GATA) / SVC
$0,1565375
1 Gata(GATA) / SZL
L0,3080658
1 Gata(GATA) / TMT
m0,062615
1 Gata(GATA) / TND
د.ت0,05256082
1 Gata(GATA) / TTD
$0,1211153
1 Gata(GATA) / UGX
Sh62,32876
1 Gata(GATA) / XAF
Fr10,12574
1 Gata(GATA) / XCD
$0,048303
1 Gata(GATA) / XOF
Fr10,12574
1 Gata(GATA) / XPF
Fr1,84267
1 Gata(GATA) / BWP
P0,239726
1 Gata(GATA) / BZD
$0,0359589
1 Gata(GATA) / CVE
$1,7016968
1 Gata(GATA) / DJF
Fr3,16653
1 Gata(GATA) / DOP
$1,1480013
1 Gata(GATA) / DZD
د.ج2,3251633
1 Gata(GATA) / FJD
$0,0404314
1 Gata(GATA) / GNF
Fr155,55355
1 Gata(GATA) / GTQ
Q0,1370374
1 Gata(GATA) / GYD
$3,7449137
1 Gata(GATA) / ISK
kr2,23625

Gata Mənbəyi

Gata haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Gata Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Gata Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Gata (GATA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GATA qiyməti 0,01789 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GATA / USD cari qiyməti nədir?
GATA / USD cari qiyməti $ 0,01789 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gata üçün bazar dəyəri nədir?
GATA üçün bazar dəyəri $ 1,72M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GATA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GATA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 96,24M USD təşkil edir.
GATA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GATA ATH qiyməti olan 0,17518834628959326 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GATA qiyməti (ATL) nədir?
GATA ATL qiyməti olan 0,01443447445100292 USD dəyərinə endi.
GATA ticarət həcmi nədir?
GATA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 88,89K USD.
GATA bu il daha da yüksələcək?
GATA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GATA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:30:53 (UTC+8)

Gata (GATA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

GATA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GATA
GATA
USD
USD

1 GATA = 0,01789 USD

GATA Ticarəti Edin

GATA/USDT
$0,01789
$0,01789
-1,21%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.745,56

$3.847,08

$0,03007

$186,52

$0,9999

$3.847,08

$109.745,56

$186,52

$2,4749

$0,18517

$0,00000

$0,003299

$0,00945

$0,0002934

$0,0020336

$0,0020336

$0,0480

$0,0000000000000000000000033294

$0,32613

$0,000000000000000000000089

