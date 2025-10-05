Bugünkü canlı Fragmetric qiyməti 0.0329 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FRAG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FRAG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fragmetric qiyməti 0.0329 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FRAG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FRAG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Fragmetric Logosu

Fragmetric qiyməti(FRAG)

1 FRAG / USD Canlı Qiyməti:

$0,0329$0,0329
+3,81%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:54:19 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03132$ 0,03132
24 saat Aşağı
$ 0,03311$ 0,03311
24 saat Yüksək

$ 0,03132$ 0,03132

$ 0,03311$ 0,03311

+0,58%

+3,81%

-4,64%

-4,64%

Fragmetric (FRAG) canlı qiyməti $ 0,0329. FRAG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03132 və ən yüksək $ 0,03311 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FRAG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FRAG son bir saat ərzində +0,58%, 24 saat ərzində +3,81% və son 7 gündə isə -4,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fragmetric (FRAG) Bazar Məlumatları

----

$ 129,32K
$ 129,32K$ 129,32K

$ 32,90M
$ 32,90M$ 32,90M

----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

SOL

Fragmetric üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 129,32K təşkil edir. FRAG üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,90M təşkil edir.

Fragmetric (FRAG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fragmetric qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0012075+3,81%
30 Gün$ -0,00743-18,43%
60 Gün$ -0,01122-25,44%
90 Gün$ -0,02881-46,69%
Bugünkü Fragmetric Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FRAG $ +0,0012075 (+3,81%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fragmetric 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00743 (-18,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fragmetric 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FRAG $ -0,01122 (-25,44%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fragmetric 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,02881 (-46,69%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fragmetric (FRAG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fragmetric Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fragmetric (FRAG) Nədir?

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Fragmetric investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FRAG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Fragmetric haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Fragmetric satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Fragmetric Qiymət Proqnozu (USD)

Fragmetric (FRAG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fragmetric (FRAG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fragmetric üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fragmetric qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Fragmetric (FRAG) Tokenomikası

Fragmetric (FRAG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FRAG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Fragmetric (FRAG) necə alınır?

Necə Fragmetric alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Fragmetric Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FRAG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Fragmetric(FRAG) / VND
865,7635
1 Fragmetric(FRAG) / AUD
A$0,049679
1 Fragmetric(FRAG) / GBP
0,024017
1 Fragmetric(FRAG) / EUR
0,027965
1 Fragmetric(FRAG) / USD
$0,0329
1 Fragmetric(FRAG) / MYR
RM0,13818
1 Fragmetric(FRAG) / TRY
1,362389
1 Fragmetric(FRAG) / JPY
¥4,8363
1 Fragmetric(FRAG) / ARS
ARS$46,86605
1 Fragmetric(FRAG) / RUB
2,704709
1 Fragmetric(FRAG) / INR
2,919217
1 Fragmetric(FRAG) / IDR
Rp548,333114
1 Fragmetric(FRAG) / KRW
46,338005
1 Fragmetric(FRAG) / PHP
1,90491
1 Fragmetric(FRAG) / EGP
￡E.1,570317
1 Fragmetric(FRAG) / BRL
R$0,175357
1 Fragmetric(FRAG) / CAD
C$0,045731
1 Fragmetric(FRAG) / BDT
4,002285
1 Fragmetric(FRAG) / NGN
48,169548
1 Fragmetric(FRAG) / COP
$128,015545
1 Fragmetric(FRAG) / ZAR
R.0,566538
1 Fragmetric(FRAG) / UAH
1,356796
1 Fragmetric(FRAG) / TZS
T.Sh.80,8353
1 Fragmetric(FRAG) / VES
Bs6,0865
1 Fragmetric(FRAG) / CLP
$31,5511
1 Fragmetric(FRAG) / PKR
Rs9,254441
1 Fragmetric(FRAG) / KZT
18,007486
1 Fragmetric(FRAG) / THB
฿1,064973
1 Fragmetric(FRAG) / TWD
NT$1,001476
1 Fragmetric(FRAG) / AED
د.إ0,120743
1 Fragmetric(FRAG) / CHF
Fr0,025991
1 Fragmetric(FRAG) / HKD
HK$0,255633
1 Fragmetric(FRAG) / AMD
֏12,605306
1 Fragmetric(FRAG) / MAD
.د.م0,299061
1 Fragmetric(FRAG) / MXN
$0,605031
1 Fragmetric(FRAG) / SAR
ريال0,123046
1 Fragmetric(FRAG) / ETB
Br4,773461
1 Fragmetric(FRAG) / KES
KSh4,248706
1 Fragmetric(FRAG) / JOD
د.أ0,0233261
1 Fragmetric(FRAG) / PLN
0,119098
1 Fragmetric(FRAG) / RON
лв0,142457
1 Fragmetric(FRAG) / SEK
kr0,308273
1 Fragmetric(FRAG) / BGN
лв0,054614
1 Fragmetric(FRAG) / HUF
Ft10,893848
1 Fragmetric(FRAG) / CZK
0,679714
1 Fragmetric(FRAG) / KWD
د.ك0,0100674
1 Fragmetric(FRAG) / ILS
0,10857
1 Fragmetric(FRAG) / BOB
Bs0,22701
1 Fragmetric(FRAG) / AZN
0,05593
1 Fragmetric(FRAG) / TJS
SM0,306299
1 Fragmetric(FRAG) / GEL
0,089488
1 Fragmetric(FRAG) / AOA
Kz30,155811
1 Fragmetric(FRAG) / BHD
.د.ب0,0123704
1 Fragmetric(FRAG) / BMD
$0,0329
1 Fragmetric(FRAG) / DKK
kr0,209244
1 Fragmetric(FRAG) / HNL
L0,860335
1 Fragmetric(FRAG) / MUR
1,490699
1 Fragmetric(FRAG) / NAD
$0,566867
1 Fragmetric(FRAG) / NOK
kr0,327684
1 Fragmetric(FRAG) / NZD
$0,056259
1 Fragmetric(FRAG) / PAB
B/.0,0329
1 Fragmetric(FRAG) / PGK
K0,139825
1 Fragmetric(FRAG) / QAR
ر.ق0,119756
1 Fragmetric(FRAG) / RSD
дин.3,28342
1 Fragmetric(FRAG) / UZS
soʻm396,385451
1 Fragmetric(FRAG) / ALL
L2,710631
1 Fragmetric(FRAG) / ANG
ƒ0,058891
1 Fragmetric(FRAG) / AWG
ƒ0,05922
1 Fragmetric(FRAG) / BBD
$0,0658
1 Fragmetric(FRAG) / BAM
KM0,054614
1 Fragmetric(FRAG) / BIF
Fr96,7589
1 Fragmetric(FRAG) / BND
$0,042112
1 Fragmetric(FRAG) / BSD
$0,0329
1 Fragmetric(FRAG) / JMD
$5,282424
1 Fragmetric(FRAG) / KHR
132,128374
1 Fragmetric(FRAG) / KMF
Fr13,7851
1 Fragmetric(FRAG) / LAK
715,217377
1 Fragmetric(FRAG) / LKR
Rs9,948302
1 Fragmetric(FRAG) / MDL
L0,550746
1 Fragmetric(FRAG) / MGA
Ar146,874812
1 Fragmetric(FRAG) / MOP
P0,263529
1 Fragmetric(FRAG) / MVR
0,50337
1 Fragmetric(FRAG) / MWK
MK57,118019
1 Fragmetric(FRAG) / MZN
MT2,10231
1 Fragmetric(FRAG) / NPR
Rs4,67838
1 Fragmetric(FRAG) / PYG
231,6818
1 Fragmetric(FRAG) / RWF
Fr47,6063
1 Fragmetric(FRAG) / SBD
$0,270767
1 Fragmetric(FRAG) / SCR
0,480998
1 Fragmetric(FRAG) / SRD
$1,25349
1 Fragmetric(FRAG) / SVC
$0,287546
1 Fragmetric(FRAG) / SZL
L0,566538
1 Fragmetric(FRAG) / TMT
m0,11515
1 Fragmetric(FRAG) / TND
د.ت0,0958048
1 Fragmetric(FRAG) / TTD
$0,222733
1 Fragmetric(FRAG) / UGX
Sh113,834
1 Fragmetric(FRAG) / XAF
Fr18,3582
1 Fragmetric(FRAG) / XCD
$0,08883
1 Fragmetric(FRAG) / XOF
Fr18,3582
1 Fragmetric(FRAG) / XPF
Fr3,3229
1 Fragmetric(FRAG) / BWP
P0,436912
1 Fragmetric(FRAG) / BZD
$0,066129
1 Fragmetric(FRAG) / CVE
$3,089639
1 Fragmetric(FRAG) / DJF
Fr5,8562
1 Fragmetric(FRAG) / DOP
$2,05954
1 Fragmetric(FRAG) / DZD
د.ج4,259892
1 Fragmetric(FRAG) / FJD
$0,074025
1 Fragmetric(FRAG) / GNF
Fr286,0655
1 Fragmetric(FRAG) / GTQ
Q0,252014
1 Fragmetric(FRAG) / GYD
$6,879719
1 Fragmetric(FRAG) / ISK
kr3,9809

Fragmetric Mənbəyi

Fragmetric haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Fragmetric Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fragmetric Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Fragmetric (FRAG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FRAG qiyməti 0,0329 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FRAG / USD cari qiyməti nədir?
FRAG / USD cari qiyməti $ 0,0329 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fragmetric üçün bazar dəyəri nədir?
FRAG üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FRAG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FRAG aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
FRAG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FRAG ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FRAG qiyməti (ATL) nədir?
FRAG ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
FRAG ticarət həcmi nədir?
FRAG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 129,32K USD.
FRAG bu il daha da yüksələcək?
FRAG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FRAG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:54:19 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

