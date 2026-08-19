Data Ownership qiyməti(DOP2)
Bu gün canlı Data Ownership (DOP2) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,21% dəyişkənlik ilə ₼ 0,0005994 təşkil edir. Cari DOP2 - AZN konvertasiya dərəcəsi DOP2 üzrə ₼ 0,0005994 təşkil edir.
Data Ownership hazırda ₼ 0,00 bazar kapitallaşması ilə #3909 sıradadır və 0,00 DOP2 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində DOP2 bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,0005909 (aşağı) və ₼ 0,0006023 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,194383845466770755, ən aşağı isə ₼ 0,002511449608155126 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində DOP2 son bir saatda +0,21% və son 7 gündə +1,71% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 108,93K səviyyəsinə çatıb.
No.3909
ETH
Data Ownership üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 108,93K təşkil edir. DOP2 üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 20793255250.60114809 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 12,46M təşkil edir.
+0,21%
-0,21%
+1,71%
+1,71%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Data Ownership qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (AZN)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|₼ -0,000002143
|-0,21%
|30 Gün
|₼ -0,0002595
|-30,22%
|60 Gün
|₼ -0,0008086
|-57,43%
|90 Gün
|₼ -0,0019366
|-76,37%
Bu gün DOP2 ₼ -0,000002143 (-0,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət ₼ -0,0002595 (-30,22%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə DOP2 ₼ -0,0008086 (-57,43%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,0019366 (-76,37%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Data Ownership (DOP2) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi Data Ownership Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
2040-cı ildə Data Ownership qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Data Ownership haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
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|02-11 14:20:00
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Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
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