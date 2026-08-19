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Bugünkü canlı Data Ownership qiyməti 0,0005994 AZN təşkil edir.DOP2 bazar həddi 0 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DOP2 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Data Ownership qiyməti 0,0005994 AZN təşkil edir.DOP2 bazar həddi 0 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində DOP2 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

DOP2 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DOP2 Qiymət Məlumatları

DOP2 nədir

DOP2 Rəsmi Veb-saytı

DOP2 Tokenomikası

DOP2 Qiymət Proqnozu

DOP2 Qiymət Tarixçəsi

DOP2 Alış Bələdçisi

DOP2 / Fiat Valyuta Çevirən

DOP2 Spot

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Data Ownership qiyməti(DOP2)

1 DOP2 / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,0010183
₼0,0010183₼0,0010183
-0,21%1D
AZN
Data Ownership (DOP2) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:52:39 (UTC+8)

Data Ownership bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Data Ownership (DOP2) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,21% dəyişkənlik ilə ₼ 0,0005994 təşkil edir. Cari DOP2 - AZN konvertasiya dərəcəsi DOP2 üzrə ₼ 0,0005994 təşkil edir.

Data Ownership hazırda ₼ 0,00 bazar kapitallaşması ilə #3909 sıradadır və 0,00 DOP2 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində DOP2 bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,0005909 (aşağı) və ₼ 0,0006023 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,194383845466770755, ən aşağı isə ₼ 0,002511449608155126 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində DOP2 son bir saatda +0,21% və son 7 gündə +1,71% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 108,93K səviyyəsinə çatıb.

Data Ownership (DOP2) Bazar Məlumatları

No.3909

₼ 0,00
₼ 0,00₼ 0,00

₼ 108,93K
₼ 108,93K₼ 108,93K

₼ 12,46M
₼ 12,46M₼ 12,46M

0,00
0,00 0,00

20.793.255.250,60114809
20.793.255.250,60114809 20.793.255.250,60114809

ETH

Data Ownership üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 108,93K təşkil edir. DOP2 üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 20793255250.60114809 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 12,46M təşkil edir.

Data Ownership qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,0005909
₼ 0,0005909₼ 0,0005909
24 saat Aşağı
₼ 0,0006023
₼ 0,0006023₼ 0,0006023
24 saat Yüksək

₼ 0,0005909
₼ 0,0005909₼ 0,0005909

₼ 0,0006023
₼ 0,0006023₼ 0,0006023

₼ 0,194383845466770755
₼ 0,194383845466770755₼ 0,194383845466770755

₼ 0,002511449608155126
₼ 0,002511449608155126₼ 0,002511449608155126

+0,21%

-0,21%

+1,71%

+1,71%

Data Ownership (DOP2) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Data Ownership qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,000002143-0,21%
30 Gün₼ -0,0002595-30,22%
60 Gün₼ -0,0008086-57,43%
90 Gün₼ -0,0019366-76,37%
Bugünkü Data Ownership Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DOP2 ₼ -0,000002143 (-0,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Data Ownership 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,0002595 (-30,22%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Data Ownership 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DOP2 ₼ -0,0008086 (-57,43%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Data Ownership 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,0019366 (-76,37%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Data Ownership (DOP2) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Data Ownership Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Data Ownership üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Data Ownership (DOP2) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, DOP2 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Data Ownership (DOP2) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Data Ownership qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Data Ownership qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Data Ownership Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə DOP2 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Data Ownership almaq və investisiya qoymaq qaydası

Data Ownership ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də DOP2 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Data Ownership almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Data Ownership (DOP2) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Data Ownership dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Data Ownership (DOP2) Alınır Təlimatı

Data Ownership ilə edə biləcəkləriniz

Data Ownership sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

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    2.800+ tokenlə ultra aşağı komissiyalarla ticarət edin.

    Fyuçers Ticarəti

    Fyuçers Ticarəti

    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

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    MEXC Bazara Qədər

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MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də Data Ownership (DOP2) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Bazar Yaradıcı
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Bazar Yaradıcı
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Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.

Data Ownership (DOP2) Nədir?

Data Ownership Protocol enables enterprises to transfer digital assets with confidence. Payments pass KYT screening, remain confidential on-chain, and produce instant audit proofs. From payroll to treasury, teams gain privacy and compliance—all from one intuitive dashboard.

Data Ownership Mənbəyi

Data Ownership haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Data Ownership Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Ethereum Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Data Ownership Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:52:39 (UTC+8)

Data Ownership (DOP2) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Data Ownership haqqında daha çox məlumat əldə edin

DOP2 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli DOP2 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də DOP2 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Data Ownership (DOP2) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Data Ownership qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
DOP2/USDT
₼0,0010183
₼0,0010183₼0,0010183
-0,18%
183.28M (USDT)

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₼0,00000
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₼0,39202
₼0,39202₼0,39202

-15,53%

Basecat

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₼0,014637
₼0,014637₼0,014637

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₼0,0690914₼0,0690914

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₼0,00063597₼0,00063597

+49,64%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DOP2 / AZN Kalkulyatoru

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DOP2
DOP2
AZN
AZN

1 DOP2 = 0,00101898 AZN